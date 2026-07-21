Päällystystyöt viikolla 31 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä
27.7.2026 08:00:00 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Päällystystöitä tehdään viikolla 31 Tampereella, Nokialla, Ikaalisissa, Valkeakoskella ja Hausjärvellä. Valmistelevia töitä tehdään Tampereella, Nokialla, Ikaalisissa, Valkeakoskella, Sastamalassa, Lopella ja Hausjärvellä. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta.
Päällystystyöt 27.7.-2.8.2026
- Tampere/Nokia: valtatie 3, Pitkäniemi–Ylöjärvi 21
- Ikaalinen: valtatie 3, Ikaalinen
- Nokia: maantie 3005 Juhansuo ja eritasoliittymä 23645/62, yötyö
- Nokia: valtatie 12 Tottijärvi th – Maatiala, yötyö
- Nokia: eritasoliittymä 23526, Keho, yötyö
- Valkeakoski: maantie 13943, Viuha
- Hausjärvi: pyörätie 83821, Lasitehtaantie
Valmistelevat työt
- Ikaalinen: valtatie 3, Ikaalinen
- Tampere: valtatie 9, Atala-Suinula
- Nokia: valtatie 12 Tottijärvi th–Maatiala, yötyö
- Valkeakoski: maantie 13943, Viuha
- Sastamala: valtatie 11, Salmi th–Häijää, yötyö
- Loppi: maantie 13621, Jokiniementie
- Loppi: pyörätie 83609, Pilpalantie.
- Hausjärvi: pyörätie 83821, Lasitehtaantie
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.
Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös Suomen väyltä -sivulta.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi
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Yhteyshenkilöt
Liikenteen asiakaspalvelu
Neuvonta 0295 020 600 ma-pe klo 9-15 (pvm/mpm)
Kesän puhelinpalveluaika 8.6.–21.8.2026 klo 9–11 ja 13–15.
Sähköposti: liikenteen.asiakaspalvelu@elinvoimakeskus.fi
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Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
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