Päällystystyöt viikolla 31 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä

Päällystystyöt 27.7.-2.8.2026

Tampere/Nokia: valtatie 3, Pitkäniemi–Ylöjärvi 21

Ikaalinen: valtatie 3, Ikaalinen

Nokia: maantie 3005 Juhansuo ja eritasoliittymä 23645/62, yötyö

Nokia: valtatie 12 Tottijärvi th – Maatiala, yötyö

Nokia: eritasoliittymä 23526, Keho, yötyö

Valkeakoski: maantie 13943, Viuha

Hausjärvi: pyörätie 83821, Lasitehtaantie

Valmistelevat työt

Ikaalinen: valtatie 3, Ikaalinen

Tampere: valtatie 9, Atala-Suinula

Nokia: valtatie 12 Tottijärvi th–Maatiala, yötyö

Valkeakoski: maantie 13943, Viuha

Sastamala: valtatie 11, Salmi th–Häijää, yötyö

Loppi: maantie 13621, Jokiniementie

Loppi: pyörätie 83609, Pilpalantie.

Hausjärvi: pyörätie 83821, Lasitehtaantie

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.

Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Päällystyskohteita voi tarkistaa myös Suomen väyltä -sivulta.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @elinvoimakeskus.sisasuomi