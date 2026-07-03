Designmuseon edusta Korkeavuorenkadulla uudistetaan viihtyisäksi alueeksi
24.7.2026 10:50:15 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Kaartinkaupungissa sijaitseva Koulupuistikon aukio peruskorjataan syksyn aikana ympärivuotiseksi viihtyisäksi alueeksi. Samalla Designmuseon edusta Korkeavuorenkadulla ja Merimiehenkadulla rauhoitetaan aiempaa kävelijäystävällisemmäksi, ja katujen kunnallistekniikkaa uusitaan.
Kaartinkaupungissa sijaitsevan Arkkitehtuuri- ja designmuseon (Korkeavuorenkatu 23) edusta on toiminut useana vuonna kesäkatukokeiluna. Kokeiluista saadun hyvän palautteen pohjalta Koulupuistikon aukio muunnetaan nyt paikaksi, jossa kaupunkilaiset viihtyvät läpi vuoden.
Rakentaminen alkaa 3. elokuuta ja kestää arviolta joulukuun puoleenväliin. Uudistuksen myötä aukio saa lisää oleskelupaikkoja, uutta kasvillisuutta ja nykyistä paremman valaistuksen. Valmis puistikko palvelee myös tapahtumapaikkana.
Uudistus on suunniteltu kävelijöiden ehdoilla. Designmuseon edusta Korkeavuorenkadun ja Merimiehenkadun kohdalla rauhoitetaan autoliikenteeltä ja pysäköinniltä. Samalla uusitaan kunnallistekniikkaa välillä Ullanlinnankadun liittymä–Punanotkonkatu sekä Merimiehenkadulla välillä Yrjönkatu–Korkeavuorenkatu.
Muutoksia kulkureitteihin ja pysäköintiin
Liikkuminen sekä pysäköinti alueella muuttuu työvaiheittain. Poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan paikan päällä opastein. Kulku Arkkitehtuuri- ja designmuseolle säilyy koko rakentamisen ajan.
Urakassa tehdään töitä ratikkakiskojen läheisyydessä, ja kiskojen kohdalla tehtävien vesihuoltotöiden vuoksi raitiotieliikenne keskeytyy alustavasti syyskuun ajaksi. HSL tiedottaa korvaavista liikennejärjestelyistä sekä katkon tarkasta ajankohdasta erikseen.
Alueella tehdään ajoittain melua ja pölyä aiheuttavia töitä. Työt pyritään toteuttamaan siten, että haitat ympäristölle ja alueen toimijoille jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pääurakoitsija
Stefan Malm, työmaapäällikkö
Tieluiska Oy
puh. 040 724 5389, stefan.malm@tieluiska.fi
Rakennuttaminen
Katri Bäckman, projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 73561, katri.m.backman@hel.fi
Kuvat
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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