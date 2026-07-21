Kehä I:llä Keilaniemen tunneli suljetaan liikenteeltä 30.–31.7.2026 klo 22.00–05.00
24.7.2026 10:56:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Kehä I:llä Espoossa sijaitsevan Keilaniemen tunnelin molemmat tunneliputket suljetaan liikenteeltä ensi viikolla 30.–31.7.2026 välisenä yönä klo 22.00–05.00.
Espoon Otaniemessä Keilaniemen tunneli suljetaan huolto- ja kunnossapitotöiden vuoksi. Sulun aikana Kehä I:n liikenne johdetaan kiertoreitille Keilaniementien, Tapiolantien ja Otaniementien sekä Vuorimiehentien kautta.
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