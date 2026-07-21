Uudenmaan elinvoimakeskus

Kehä I:llä Keilaniemen tunneli suljetaan liikenteeltä 30.–31.7.2026 klo 22.00–05.00

24.7.2026 10:56:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Kehä I:llä Espoossa sijaitsevan Keilaniemen tunnelin molemmat tunneliputket suljetaan liikenteeltä ensi viikolla 30.–31.7.2026 välisenä yönä klo 22.00–05.00. 

Kartta, jossa on esitetty varareitti Keilaniemen tunnelille Espoossa.
Keilaniemen tunnelin varareitti.

Espoon Otaniemessä Keilaniemen tunneli suljetaan huolto- ja kunnossapitotöiden vuoksi. Sulun aikana Kehä I:n liikenne johdetaan kiertoreitille Keilaniementien, Tapiolantien ja Otaniementien sekä Vuorimiehentien kautta.   

Avainsanat

keilaniemen tunnelitunnelin sulkukiertotieespookehä 1

Yhteyshenkilöt

Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)

Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

logo.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan elinvoimakeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye