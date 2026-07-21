Kaikki rankkasateissa vaurioituneet tieosuudet on avattu Keski-Suomessa – myös Soutujoentie avattiin liikenteelle torstai-iltana

Viime viikonlopun poikkeukselliset rankkasateet aiheuttivat useita vaurioita ja sortumia sorateille Keuruulla, Multialla, Saarijärvellä ja Kannonkoskella. Vaurioiden vuoksi useita tieosuuksia jouduttiin väliaikaisesti sulkemaan liikenteeltä. Suurin osa tieosuuksista saatiin avattua jo sunnuntai-illan aikana, ja kaksi tieosuutta avattiin maanantaina iltapäivällä.

Rankkasateiden aiheuttamien tievaurioiden korjaustyöt ovat edenneet Keski-Suomessa hyvin. Viimeisenä suljettuna ollut Multialla sijaitseva Soutujoentie (tie 16517) avattiin liikenteelle torstai-iltana. Soutujoentien avauduttua kaikki viikonlopun rankkasateiden vuoksi suljettuina olleet tieosuudet ovat jälleen liikennöitävissä.

Soutujoentien sortumapaikka on avattu liikenteelle

Pisimpään suljettuna oli Multialla sijaitseva Soutujoentie (tie 16517), joka sortui rankkasateiden seurauksena noin sadan metrin matkalta. Sadevesivirtaus aiheutti tielle merkittäviä vaurioita, ja sortumakohdan korjaaminen edellytti tieosuuden uudelleenrakentamista. Lisäksi toinen osa Soutujoentiestä jäi veden alle kahden vuorokauden ajaksi.

Nyt Soutujoentie on taas liikennöitävässä kunnossa. Kuva perjantailta 24.7.2026. Keski-Suomen elinvoimakeskus

Veden alle jäänyt tieosuus avattiin liikenteelle jo tiistaina, ja kokonaisuudessaan Soutujoentie avattiin liikenteelle puoli seitsemältä torstai-iltana.

Soutujoentiellä korjaustöiden yhteydessä siivottiin myös ympäröiville pelloille kulkeutunutta tiesoraa. Rankkasateiden mukana liikkuneet vesimassat olivat kuljettaneet maa-ainesta ja soraa tiealueen ulkopuolelle. Myös siivoustyöt on nyt saatu tehtyä, ja sora on kuormattu ja kuljetettu pois.

Soutujoentien viereisille pelloille huuhtoutui vesimassojen mukana tiesoraa. Kuva maanantailta 20.7.2026. Keski-Suomen elinvoimakeskus

Pelloille huuhtoutunut tiesora on nyt siistitty pois. Kuva perjantailta 24.7.2026. Keski-Suomen elinvoimakeskus

Pienempiä korjaus- ja viimeistelytöitä jatketaan edelleen

Vaikka kaikki suljettuina olleet tieosuudet ovat nyt auki, korjaus- ja viimeistelytöitä jatketaan yhä. Liikenteelle avatuilla tieosuuksilla tehdään vielä viimeistelytöitä. Kohteita korjattiin väliaikaisesti normaalia karkeammalla kiviaineksella, ja kulutuskerroksen pinnan viimeistelyä hienojakoisemmalla kiviaineksella tehdään vielä myöhemmin. Viimeistelytöistä ei kuitenkaan ole juurikaan haittaa liikenteelle.

Lisäksi alueen sorateillä on yhä pienempiä rankkasateiden aiheuttamia vaurioita, joiden kunnostamista jatketaan tulevina viikkoina. Poikkeuksellisten sateiden seurauksena tieverkolla voi esiintyä yksittäisiä pieniä vaurioita, kuten reunasyöpymiä, joita voidaan havaita vielä myöhemmin. Havaittuja vauriokohtia on jo merkitty maastoon, ja tieverkon kuntoa seurataan edelleen aktiivisesti.

Tienkäyttäjiä kehotetaan edelleen noudattamaan varovaisuutta erityisesti sorateillä liikuttaessa. Mikäli tienkäyttäjä havaitsee tiellä liikenneturvallisuutta vaarantavan vaurion, pyydämme ilmoittamaan siitä viipymättä Tienkäyttäjän linjaan (p. 0200 2100, 24 h/vrk, pvm/mpm). Ajantasaiset tiedot liikenteen häiriöistä ja tieverkon tilanteesta löytyvät Liikennetilanne-palvelusta.