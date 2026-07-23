Heinäkuu ei kohentanut kuluttajien talousnäkemyksiä – luottamus heikointa Pohjois-Suomessa
27.7.2026 08:02:57 EEST | Tilastokeskus | Tiedote
Heinäkuussa 2026 odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman. Ostoaikeet ja odotukset työllisyyskehityksestä pysyivät heikkoina.
Kuluttajat arvioivat Suomen talouden nykytilaa edelleen varsin synkästi, vaikka näkemykset ovat hieman valoisammat kuin vuosi sitten. Heinäkuussa 53 % kuluttajista piti taloustilannetta vuotta aiempaa heikompana, kun vuosi sitten vastaava osuus oli 59 %. Tämä selviää Tilastokeskuksen kuluttajien luottamus -tilaston tiedoista.
Luottamus tulevaan on myös vahvistunut hieman viime vuodesta. Suomen talouden kohentumiseen vuoden sisällä uskoi heinäkuussa 27 % kuluttajista, kun vuotta aiemmin osuus oli 21 %. Samalla talouden heikkenemiseen uskovien osuus laski 38 %:sta 30 %:iin.
"Kuluttajat ovat edelleen vähän eri linjoilla Suomen talouskehityksestä kuin viime aikoina saadut myönteiset talousuutiset. Tähän vaikuttanee eniten yleinen epävarmuus. Taloudellinen ja poliittinen ilmapiiri on yhä melko synkeä ja sekava niin maailmalla kuin täällä Suomessakin", toteaa yliaktuaari Pertti Kangassalo.
Erot eri alueiden välillä olivat suuria. Talousluottamus oli vahvinta pääkaupunkiseudulla, jossa kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli -1,2. Heikoimmaksi luottamus puolestaan jäi Pohjois-Suomessa (-10,6).
Naisten näkemykset talouskehityksestä (-9,4) ovat viime kuukausien tapaan selvästi synkemmät kuin miehillä (-1,3).
Kuluttajien arviot omasta taloudestaan pysyivät lähes ennallaan viime vuoteen verrattuna. Heinäkuussa 26 % piti talouttaan vuotta aiempaa heikompana ja 23 % parempana.
Ostoaikeet ja työllisyyden näkymät pysyivät matalalla
Heinäkuussa kuluttajien aikeet käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan vähenivät sekä edelliskuusta että vuotta aiemmasta muutamalla prosenttiyksiköllä. Seuraavan vuoden aikana vain 11 % kuluttajista ennakoi lisäävänsä kestokulutustaan ja 39 % arvioi vähentävänsä sitä.
Asunnon ostosuunnitelmia oli vain 11 %:lla, mikä on hieman vähemmän kuin pitkällä aikavälillä keskimäärin.
"Mitä ilmeisimmin erilaiset kulutusaikeet ja asunnon ostohalut eivät vain voi herätä ennen kuin yleiset tunnelmat kirkastuvat, työmarkkinatilanne paranee, korot laskevat ja polttoaineiden hintakehitys rauhoittuu", sanoo Kangassalo.
Kuluttajien odotukset yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa pysyivät heinäkuussa synkkinä. Viidesosa kuluttajista odotti, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja tasan puolet arvioi työttömyyden lisääntyvän.
Heinäkuussa työlliset kuluttajat kokivat työttömyyden tai lomautuksen omakohtaisen uhan edelleen suureksi. Työllisistä vain 7 % uskoi uhan vähentyneen omalla kohdallaan ja 26 % puolestaan arvioi riskin kohonneen. Toisaalta 36 % työllisistä koki heinäkuussa, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi.
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Yhteyshenkilöt
Pertti KangassaloYliaktuaariPuh:029 551 3598pertti.kangassalo@stat.fi
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