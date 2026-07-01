Hämeen yrityksissä näkyy vahvistuvia merkkejä kasvusta

Hämäläisyritysten lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat kasvussa, ja lähikuukausien suhdannenäkymien kausitasoitettu saldoluku on +4, kun huhtikuussa vastaava luku oli -5. Vastanneiden hämäläisyritysten suhdannenäkymät on aavistuksen koko maan keskiarvoa varovaisemmat. ”Suhdannebarometrin tulokset vastaavat hyvin yrityksiltä saamaamme viestiä. Keskusteluissa on jo pidemmän aikaa näkynyt merkkejä talouden asteittaisesta elpymisestä ja kasvunäkymien vahvistumisesta. Tunnelma on edelleen varovainen, sillä viime vuodet ovat olleet monille yrityksille vaikeita, mutta suunta näyttää aiempaa valoisammalta”, Vanhala toteaa.

Hämeessä vastanneiden yritysten suhdannetilannearviot ovat pysyneet liki samalla tasolla kuin huhtikuussa ja kausitasoitettu saldoluku on heinäkuussa -28, kun huhtikuussa vastaava luku oli -27. Yritysten tuotanto- ja myyntimäärät pysyivät keskimäärin ennallaan huhti-kesäkuussa, mutta tuotannon odotetaan lisääntyvän hieman lähikuukausien kuluessa. Henkilöstömäärät säilyivät muuttumattomina huhti-kesäkuussa, mutta henkilöstön ennakoidaan lisääntyvän vähän lähikuukausien aikana. ”Henkilöstön rekrytointi seuraa tyypillisesti talouden elpymistä viiveellä, joten kehitys voidaan nähdä merkkinä yritysten kasvaneesta luottamuksesta tulevaan”, sanoo Vanhala.

Vastanneista hämäläisyrityksistä 58 prosenttia kertoo kasvun esteenä olevan heikko kysyntä, kun vastaava osuus huhtikuussa oli 60 prosenttia. Ammattitaitoisen työvoiman puute oli ongelmana 13 prosentilla vastaajista, kun vastaava osuus oli huhtikuussa 14 prosenttia. ”Kasvun esteistä erityisesti riittämättömän kysynnän merkitys on vähentynyt. Kysynnän puute on nyt matalimmalla tasollaan koko kahden vuoden seurantajakson aikana, mikä tukee näkemystä markkinatilanteen vähittäisestä vahvistumisesta”, Vanhala sanoo.

Vaikka toimintaympäristöön liittyy edelleen epävarmuustekijöitä erityisesti geopoliittisten jännitteiden vuoksi, yritysten kannattaa katsoa myös eteenpäin. ”Yrityksissä on nyt hyvä hetki arvioida omia kasvun edellytyksiä. Investoinnit ja kysyntä voivat lähteä liikkeelle nopeastikin, ja silloin menestyvät ne toimijat, jotka ovat valmistautuneet hyödyntämään uudet mahdollisuudet heti niiden avautuessa”, Vanhala toteaa.

Myönteisiä signaaleja näkyy myös valtakunnallisesti. Erityisen rohkaisevaa on rakennusalan näkymien paraneminen. Rakentamisen elpyminen heijastuu laajasti koko talouteen materiaaliteollisuudesta logistiikkaan ja palveluihin, minkä vuoksi sen kehityksellä on merkittävä vaikutus talouskasvun vauhdittumiseen.

Kokonaisuutena suhdannebarometri antaa viestin talouden suunnan kääntymisestä parempaan. Vaikka kasvu on vielä alkuvaiheessa, yhä useampi mittari tukee näkemystä siitä, että yritysten toimintaympäristö on vahvistumassa.

Suhdannebarometrin aluekatsaukset >>>

Yleiset suhdannenäkymät alueittain >>>

EK:n Suhdannebarometriaineisto heinäkuu 2026 >>>

EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Se on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Kysely tehtiin heinäkuussa Hämeen kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille. Vastaajayrityksiä oli Hämeestä 81 ja ne työllistävät yhteensä 15 800 työntekijää.