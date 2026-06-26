Espoossa juhlitaan kymmenettä SM-viikkoa 30.7.-2.8. – mukana 20 lajia

Urheilun monilajitapahtuma tuo Espooseen 20 eri urheilulajin kotimaisen kärjen kilpailemaan lajiensa mestaruuksista. Mukana on monipuolisesti erilaisia lajeja: 3×3 koripallo, beach taekwondo, cheerleading, e-urheilusta Rocket League ja GranTurismo 7, kahvakuula, kriketti, lippupallo, maratonmelonta, moottoroitu varjoliito, parayleisurheilu, pöytätennis, rannikkosoutu, rantavesipallo, rekanveto, rock’n’swing, seikkailu-urheilu, SUP-lautailu, triathlon ja x-trial.

SM-viikko järjestettiin Espoossa myös vuosi sitten. Tänä vuonna mukana olevista lajeista suurin osa on tuttuja aiemmilta vuosilta, mutta onpa tälläkin kertaa mukana ihan uusia tuttavuuksia SM-viikon lajikartalla. Kun tulevan tapahtuman uudet lajit lasketaan mukaan, on SM-viikko esitellyt vuosien saatossa suomalaisille huikeat 100 eri urheilulajia. Kaikkiin vuosien aikana mukana olleisiin lajeihin voi tutustua SM-viikon nettisivuilla.

SM-viikko kuuluu Olympiakomitean tapahtumiin ja sen operatiivisesta järjestämisestä vastaa KOKO Tapahtuma osuuskunta yhdessä lajiliittojen, Ylen ja Espoon kaupungin kanssa. Lisäksi SM-kisojen järjestämisessä ovat vahvasti mukana paikalliset urheiluseurat.

SM-viikon perusajatus on esitellä suomalaisen urheilun monimuotoisuutta ja tuoda myös vähemmän tunnettuja lajeja suuren yleisön tietoisuuteen. Mitalikamppailuiden lisäksi SM-viikko tarjoaa yleisölle myös muuta nähtävää ja koettavaa. Jokaista mukana olevaa lajia pääsee joko itse kokeilemaan tai tutustumaan lajin huippuihin ja kalustoon. Lisäksi mukana on lajinäytöksiä.

Yle välittää TV2:ssa ja Areenassa sekä suorana että koosteina kaikkien mukana olevien lajien ratkaisut.

Median akkreditointi

Kaikkiin SM-viikon kaikkiin kilpailutapahtumiin ja lajikokeiluihin on vapaa pääsy. Toivomme kuitenkin median edustajien täyttävän akkreditointilomakkeen, jotta voimme parhaiten palvella teitä. Siirry lomakkeelle.

Lisätietoa SM-viikkoon liittyvistä media-asioista:

Anu Haapalainen, anu.haapalainen@kokotapahtuma.fi, 040 565 3946

SM-viikko