Espoossa juhlitaan kymmenettä SM-viikkoa 30.7.-2.8. – mukana 20 lajia
27.7.2026 07:30:00 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
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Urheilun monilajitapahtuma tuo Espooseen 20 eri urheilulajin kotimaisen kärjen kilpailemaan lajiensa mestaruuksista. Mukana on monipuolisesti erilaisia lajeja: 3×3 koripallo, beach taekwondo, cheerleading, e-urheilusta Rocket League ja GranTurismo 7, kahvakuula, kriketti, lippupallo, maratonmelonta, moottoroitu varjoliito, parayleisurheilu, pöytätennis, rannikkosoutu, rantavesipallo, rekanveto, rock’n’swing, seikkailu-urheilu, SUP-lautailu, triathlon ja x-trial.
SM-viikko järjestettiin Espoossa myös vuosi sitten. Tänä vuonna mukana olevista lajeista suurin osa on tuttuja aiemmilta vuosilta, mutta onpa tälläkin kertaa mukana ihan uusia tuttavuuksia SM-viikon lajikartalla. Kun tulevan tapahtuman uudet lajit lasketaan mukaan, on SM-viikko esitellyt vuosien saatossa suomalaisille huikeat 100 eri urheilulajia. Kaikkiin vuosien aikana mukana olleisiin lajeihin voi tutustua SM-viikon nettisivuilla.
SM-viikko kuuluu Olympiakomitean tapahtumiin ja sen operatiivisesta järjestämisestä vastaa KOKO Tapahtuma osuuskunta yhdessä lajiliittojen, Ylen ja Espoon kaupungin kanssa. Lisäksi SM-kisojen järjestämisessä ovat vahvasti mukana paikalliset urheiluseurat.
SM-viikon perusajatus on esitellä suomalaisen urheilun monimuotoisuutta ja tuoda myös vähemmän tunnettuja lajeja suuren yleisön tietoisuuteen. Mitalikamppailuiden lisäksi SM-viikko tarjoaa yleisölle myös muuta nähtävää ja koettavaa. Jokaista mukana olevaa lajia pääsee joko itse kokeilemaan tai tutustumaan lajin huippuihin ja kalustoon. Lisäksi mukana on lajinäytöksiä.
Yle välittää TV2:ssa ja Areenassa sekä suorana että koosteina kaikkien mukana olevien lajien ratkaisut.
Median akkreditointi
Kaikkiin SM-viikon kaikkiin kilpailutapahtumiin ja lajikokeiluihin on vapaa pääsy. Toivomme kuitenkin median edustajien täyttävän akkreditointilomakkeen, jotta voimme parhaiten palvella teitä. Siirry lomakkeelle.
Lisätietoa SM-viikkoon liittyvistä media-asioista:
Anu Haapalainen, anu.haapalainen@kokotapahtuma.fi, 040 565 3946
SM-viikko
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Espoon kaupunki
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