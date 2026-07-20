Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
26.7.2026 10:33:35 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 26.07.2026
Vahingontorjunta: keskisuuri. Laukaa.
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta vahingontorjuntatehtävästä Laukaassa sunnuntaina aamupäivällä.
Laukaan keskustassa Laukaantiellä vesijohto vuoti aiheuttaen veden leviämistä tiealueelle. Tilanteesta ei aiheutunut haittaa liikenteelle. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi tiedustella tilanne ja ilmoittaa havainnosta kunnan vesilaitokselle.
Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Kohteeseen hälytettiin yksi pelastusyksikkö.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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