Pelastusasemalle sijoittuva lastenkirja muistuttaa, että jokainen meistä on tärkeä juuri sellaisena kuin on

Ella-erikoisambulanssi saapuu innoissaan pelastusasemalle. Hän on harvinaisuus: vähän ambulanssi ja vähän paloauto, ja aivan varma siitä, että kaikki tulevat olemaan hänestä haltioissaan. Mutta vastaanotto ei olekaan sellainen kuin Ella odotti. Kun paloautot, ambulanssit ja erikoisajoneuvot tuntuvat löytävän paikkansa, Ella alkaa epäillä omaansa. Vasta tehtävä metsän keskellä paljastaa, miten tärkeä juuri hänen valonsa on.



Ella ja erikoisjengi on lämmin ja samaistuttava tarina ulkopuolisuuden tunteesta, rohkeudesta ja yhteistyöstä. Usein tärkeintä ei ole, kuka osaa eniten, vaan se, mitä yhdessä saadaan aikaan. Kirja muistuttaa, että jokainen meistä on tärkeä juuri sellaisena kuin on. Teos sopii ääneen luettavaksi ja keskustelunherättäjäksi kaveritaidoista, itsetunnosta ja erilaisuuden hyväksymisestä.



Ellan esikuva on Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella toimiva erikoisambulanssi PK621. Se on varustettu sekä sammutus- että hoitokalustolla; pitkien etäisyyksien ja vaihtelevien olosuhteiden maakunnassa yksi ajoneuvo voi joutua hoitamaan monenlaisia pelastustehtäviä.



Joensuusta kotoisin oleva Henna Johansson (s. 1991) on viestinnän ammattilainen ja luovan alan yrittäjä. Ella ja erikoisjengi on hänen toinen lastenkirjansa. Johanssonin puoliso työskentelee ensihoitajana, ja hänen kertomuksensa pelastusaseman arjesta ovat toimineet inspiraationa pelastusajoneuvojen maailmaan sijoittuvalle lastenkirjasarjalle.

JOHANSSON, HENNA : Ella ja erikoisjengi – Loistavan Ellan ensimmäinen päivä pelastusasemalla

48 sivua

ISBN 9789523814950

Ilmestymisaika: Heinäkuu 2026

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