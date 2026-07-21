Pelastusasemalle sijoittuva lastenkirja muistuttaa, että jokainen meistä on tärkeä juuri sellaisena kuin on
27.7.2026 10:54:47 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote
Ella ja erikoisjengi – Loistavan Ellan ensimmäinen päivä pelastusasemalla on lastenkirja heille, jotka ovat joskus miettineet, voiko heidän valonsa olla liian kirkas
Ella-erikoisambulanssi saapuu innoissaan pelastusasemalle. Hän on harvinaisuus: vähän ambulanssi ja vähän paloauto, ja aivan varma siitä, että kaikki tulevat olemaan hänestä haltioissaan. Mutta vastaanotto ei olekaan sellainen kuin Ella odotti. Kun paloautot, ambulanssit ja erikoisajoneuvot tuntuvat löytävän paikkansa, Ella alkaa epäillä omaansa. Vasta tehtävä metsän keskellä paljastaa, miten tärkeä juuri hänen valonsa on.
Ella ja erikoisjengi on lämmin ja samaistuttava tarina ulkopuolisuuden tunteesta, rohkeudesta ja yhteistyöstä. Usein tärkeintä ei ole, kuka osaa eniten, vaan se, mitä yhdessä saadaan aikaan. Kirja muistuttaa, että jokainen meistä on tärkeä juuri sellaisena kuin on. Teos sopii ääneen luettavaksi ja keskustelunherättäjäksi kaveritaidoista, itsetunnosta ja erilaisuuden hyväksymisestä.
Ellan esikuva on Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella toimiva erikoisambulanssi PK621. Se on varustettu sekä sammutus- että hoitokalustolla; pitkien etäisyyksien ja vaihtelevien olosuhteiden maakunnassa yksi ajoneuvo voi joutua hoitamaan monenlaisia pelastustehtäviä.
Joensuusta kotoisin oleva Henna Johansson (s. 1991) on viestinnän ammattilainen ja luovan alan yrittäjä. Ella ja erikoisjengi on hänen toinen lastenkirjansa. Johanssonin puoliso työskentelee ensihoitajana, ja hänen kertomuksensa pelastusaseman arjesta ovat toimineet inspiraationa pelastusajoneuvojen maailmaan sijoittuvalle lastenkirjasarjalle.
JOHANSSON, HENNA : Ella ja erikoisjengi – Loistavan Ellan ensimmäinen päivä pelastusasemalla
48 sivua
ISBN 9789523814950
Ilmestymisaika: Heinäkuu 2026
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Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi (16.8. asti osoitteeseen veera.jussila@aviador.fi ). Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle (2.6. asti osoitteeseen elsa.piikki@aviador.fi ).
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Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
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Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
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