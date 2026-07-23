Ennätystulos muovikassien ostamisessa kesäkuussa – laskutrendi jatkuu
28.7.2026 09:50:00 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Kesäkuussa Lidlillä tehtiin ennätys siinä, kuinka vähän muovikasseja ostettiin. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna muovikasseja ostettiin jopa 27 prosenttia vähemmän. Muovikassien ostaminen on laskenut jo pidemmän aikaa, ja toukokuuhun verrattuna muovikasseja ostettiin 7,8 prosenttia vähemmän. Muovikassin ostamisen laskutrendi siis jatkuu, ja muovikassien ostamisen kulttuuri näyttää muuttuneen pysyvästi.
Suomalaiset ostavat muovikasseja edelleen liikaa, sillä EU-lainsäädännön asettamasta 40 kassin vuosittaisesta tavoitteesta henkilöä kohden ollaan vielä kaukana. Lidlillä on tehty töitä muovikassien ostamisen vähentämiseksi. Asiakkaita on muistutettu oman kassin käytöstä ja muovikassin hintaa on korotettu kaksi kertaa, edellisen kerran 59 senttiin tammikuussa 2026. Hinnankorotuksella oli välitön vaikutus muovikassien myyntiin: muovikasseja myytiin helmikuussa viikkotasolla 15 prosenttia vähemmän verrattuna hinnannostoa edeltävään aikaan.
Laskutrendi on jatkunut, ja kesäkuussa päästiin huippulukuihin. Tammikuuhun verrattuna muovikasseja ostettiin peräti 21,4 prosenttia vähemmän.
– On ilahduttavaa nähdä, että muutos vaikuttaa pysyvältä! Kulutustottumusten muuttaminen on hidasta, mutta tässä näkyy, että se on mahdollista. Muovikassien ostamiseen ei siis ole tullut vain hetkellistä pudotusta eikä se ole jäänyt junnaamaan paikoilleen, vaan jatkaa edelleen laskuaan. Muovikassien myyntivolyymit ovat sen verran isoja, että vajaan kahdeksan prosentin laskulla saadaan merkittäviä tuloksia, kertoo Lidlin vastuullisuuspäällikkö Annu Puurula.
Kesäkuussa tehtiin ennätystulos, kun ostoksista peräti 83,1 prosenttia oli sellaisia, joissa ei ostettu muovikassia. Tammikuussa muovipussittomien ostoskertojen osuus oli 77 prosenttia.
Tammikuisen muovikassin hinnankorotuksen jälkeen paperikassien myynti kasvoi, mutta ei kuitenkaan yhtä paljoa kuin muovikassien myynti laski. Viimeiset kuukaudet paperikassien myynti on pysynyt samalla tasolla, eikä ole noussut muovikassien myynnin jatkettua laskuaan.
– Tämä kertoo, että on opittu ottamaan entistä enemmän oma kassi mukaan, eikä muovikassien ostaminen ole siirtynyt paperikassien ostamiseen. Tämä on ollut tavoitteenamme koko ajan: saada asiakkaat käyttämään ostoskassien kantamiseen niitä laukkuja ja kasseja, jotka heiltä jo löytyy. Oma kassi on paras kassi! Puurula sanoo.
Lidlin muovikassilukuja kesäkuulta 2026:
- Muovikasseja ostettiin:
- 27 % vähemmän kuin kesäkuussa 2025.
- 7,8 % vähemmän kuin toukokuussa 2026.
- 21,4 % vähemmän kuin tammikuussa 2026.
- Muovikassittomien ostoskertojen osuus oli 83,1 %.
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Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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