ATG Talent -koulutusohjelman Patri Filatoff ensimmäistä kertaa ohjastajana Kuninkuuskisassa
28.7.2026 10:00:00 EEST | Hippos ATG Oy | Tiedote
Kuninkuusravit kokoaa vuosittain Suomen parhaat suomenhevoset ja raviurheilun ystävät yhteen. Tänä vuonna Kuninkuuskilpailuun valittiin 12 oria, joista yksi on Filatoffin ohjastama Vieskoff. Vieskoff lähtee kilpailun kahdelle ensimmäiselle matkalle takarivistä.
ATG Talent -koulutusohjelmaan valittu Patri Filatoff on mukana 31.7.–2.8. järjestettävässä Teivon Kuninkuusravien Kuninkuuskilpailussa. Kuninkuuskisa on Kaarinassa asuvalle ohjastajalle ensimmäinen. Hevosen valmentajana toimii isä Jyrki Filatoff.
Filatoff on yksi Suomen ensimmäiseen ATG Talent -koulutusohjelmaan valituista neljästä osallistujasta. Suomen Hippoksen ja Hippos ATG Oy:n vuonna 2026 käynnistämän ohjelman tavoitteena on tukea nuoria ravivalmentajia ja muita alan aktiivisia kokonaisvaltaisesti kohti tulevaisuuden valmennus- ja yrittäjäosaamista.
“Uskon, että ATG Talentista on ollut paljon hyötyä juuri tähän hetkeen. Mediavalmennus ja mentaalipuolen työkalut antavat varmuutta viikonloppuun, jossa huomio ja paineet ovat aivan eri tasolla kuin tavallisissa raveissa”, Filatoff sanoo.
ATG Talent tarjoaa osallistujille raviurheilun osaamisen lisäksi työkaluja esimerkiksi johtamiseen, markkinointiin, rahoitukseen ja yhteistyökumppanuuksien rakentamiseen. Ohjelmaan sisältyy neljä kahden päivän yhteistapaamista vuodessa, vierailuja huipputason ravivalmentajien luona Suomessa ja Ruotsissa, vertaistukea, verkostoitumista sekä rahallista tukea. ATG Talent pohjautuu Ruotsissa jo useita vuosia toimineeseen ATG Talang -konseptiin.
Uran suurin kilpailu oman kasvatin ohjaksissa
Filatoffin lähitulevaisuuteen kuuluu sukupolvenvaihdos: hän valmistautuu ottamaan vastuuta isänsä Jyrki Filatoffin ammattitallin toiminnasta. Hän on kerännyt kokemusta myös ulkomailta ja haluaa kehittää valmennustoimintaa modernisti, yritystoiminnan näkökulmat sekä hevosten hyvinvoinnin huomioiden.
Tuleva raviviikonloppu on Filatoffille uran toistaiseksi merkittävin merkkipaalu.
”Ensimmäinen Kuninkuuskisa ohjastajana on ilman muuta urani tähän asti suurin kilpailu. Erityisen merkityksellistä tästä tekee se, että saan kilpailla siellä Vieskoffin kanssa. Vieskoff on perheemme kasvattama ja valmentama hevonen, josta myös omistamme osan, eli kyse on yhden kilpailun sijaan vuosien yhteisestä työstä. Uskon, että koko viikonlopun merkityksen ymmärtää vasta siinä hetkessä, kun ajaa lauantaina ensimmäisen osalähdön esittelyyn ja hetkeä myöhemmin lähtöauton taakse”, Filatoff sanoo.
Kuninkuusravit Teivossa 31.7.–2.8.2026
Kuninkuusravit järjestetään Teivon raviradalla Tampereen ja Ylöjärven rajalla 31.7.–2.8.2026. Kolmipäiväinen tapahtuma on suomalaisen raviurheilun vuosittainen päätapahtuma.
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Yhteyshenkilöt
Yhteystiedot ja haastattelupyynnöt:
Jenni Pöyry
jenni.poyry@mellakka.fi
Kuvat
Hippos ATG Oy
Hippos ATG Oy on Suomen Hippos ry:n (50 %) ja ruotsalaisen ATG:n (50 %) perustama yhteisyritys. Sen päämääränä on turvata kotimaisen hevosurheilun ja -kasvatuksen rahoituspohjaa rahapelimarkkinan avautumisen jälkeen. Yhtiö tarjoaa hevos- ja urheiluvedonlyöntiä sekä nettikasinopelejä toimilupajärjestelmän käynnistyessä 1.7.2027. Hippos ATG Oy:n voitonjakomallissa 60 prosenttia voitoista ohjataan takaisin suomalaiseen hevosurheiluun ja -kasvatukseen. Yhtiön toimitusjohtaja on Mikael Bäcke ja pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
ATG Talent
ATG Talent on Suomessa uusi kehitysohjelma 20–40-vuotiaille ravivalmentajille ja alan aktiiveille. Osallistujille järjestetään yhteinen kahden päivän tapaaminen neljä kertaa vuodessa. Tapaamisissa keskitytään alalle ja yrittäjille tärkeisiin teemoihin ja vieraillaan huippuravivalmentajien luona Suomessa ja Ruotsissa. ATG Talent tarjoaa tukea ja rohkaisua sekä auttaa yrittäjää kasvamaan ja tallia menestymään. Ohjelma on toiminut Ruotsissa jo vuosia nimellä ATG Talang.
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Uuden sukupolven ravivalmentajat valmistautuvat syksyn varsahuutokauppaan – ATG Talent -ohjelma on nyt puolivälissä19.5.2026 15:00:00 EEST | Tiedote
Hippos ATG:n ja Suomen Hippoksen alkuvuodesta käynnistämä ATG Talent -koulutusohjelma on ehtinyt jo puoliväliin. Ohjelma valmistaa neljää ravivalmentajaa vastaamaan alan haasteisiin sekä kohti menestyvää yrittäjyyttä. Vuoden alussa käynnistyneen ATG Talentin toinen intensiivinen tapaaminen pidettiin toukokuussa Teivon raviradalla, jossa katseita suunnattiin muun muassa jo syksyn Varsahuutokauppaan.
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