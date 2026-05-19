ATG Talent -koulutusohjelman Patri Filatoff ensimmäistä kertaa ohjastajana Kuninkuuskisassa

ATG Talent -koulutusohjelmaan valittu Patri Filatoff on mukana 31.7.–2.8. järjestettävässä Teivon Kuninkuusravien Kuninkuuskilpailussa. Kuninkuuskisa on Kaarinassa asuvalle ohjastajalle ensimmäinen. Hevosen valmentajana toimii isä Jyrki Filatoff.

Filatoff on yksi Suomen ensimmäiseen ATG Talent -koulutusohjelmaan valituista neljästä osallistujasta. Suomen Hippoksen ja Hippos ATG Oy:n vuonna 2026 käynnistämän ohjelman tavoitteena on tukea nuoria ravivalmentajia ja muita alan aktiivisia kokonaisvaltaisesti kohti tulevaisuuden valmennus- ja yrittäjäosaamista.

“Uskon, että ATG Talentista on ollut paljon hyötyä juuri tähän hetkeen. Mediavalmennus ja mentaalipuolen työkalut antavat varmuutta viikonloppuun, jossa huomio ja paineet ovat aivan eri tasolla kuin tavallisissa raveissa”, Filatoff sanoo.

ATG Talent tarjoaa osallistujille raviurheilun osaamisen lisäksi työkaluja esimerkiksi johtamiseen, markkinointiin, rahoitukseen ja yhteistyökumppanuuksien rakentamiseen. Ohjelmaan sisältyy neljä kahden päivän yhteistapaamista vuodessa, vierailuja huipputason ravivalmentajien luona Suomessa ja Ruotsissa, vertaistukea, verkostoitumista sekä rahallista tukea. ATG Talent pohjautuu Ruotsissa jo useita vuosia toimineeseen ATG Talang -konseptiin.

Uran suurin kilpailu oman kasvatin ohjaksissa

Filatoffin lähitulevaisuuteen kuuluu sukupolvenvaihdos: hän valmistautuu ottamaan vastuuta isänsä Jyrki Filatoffin ammattitallin toiminnasta. Hän on kerännyt kokemusta myös ulkomailta ja haluaa kehittää valmennustoimintaa modernisti, yritystoiminnan näkökulmat sekä hevosten hyvinvoinnin huomioiden.

Tuleva raviviikonloppu on Filatoffille uran toistaiseksi merkittävin merkkipaalu.

”Ensimmäinen Kuninkuuskisa ohjastajana on ilman muuta urani tähän asti suurin kilpailu. Erityisen merkityksellistä tästä tekee se, että saan kilpailla siellä Vieskoffin kanssa. Vieskoff on perheemme kasvattama ja valmentama hevonen, josta myös omistamme osan, eli kyse on yhden kilpailun sijaan vuosien yhteisestä työstä. Uskon, että koko viikonlopun merkityksen ymmärtää vasta siinä hetkessä, kun ajaa lauantaina ensimmäisen osalähdön esittelyyn ja hetkeä myöhemmin lähtöauton taakse”, Filatoff sanoo.

Kuninkuusravit Teivossa 31.7.–2.8.2026

Kuninkuusravit järjestetään Teivon raviradalla Tampereen ja Ylöjärven rajalla 31.7.–2.8.2026. Kolmipäiväinen tapahtuma on suomalaisen raviurheilun vuosittainen päätapahtuma.