Puuston poisto jatkuu Keski-Suomen maanteiden varsilla syksyllä 2026
27.7.2026 12:43:34 EEST | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Keski-Suomen elinvoimakeskus poistaa puustoa maanteiden varsilta Karstulassa, Jyväskylässä ja Jämsässä syksyllä 2026. Työt alkavat pesimärauhan päätyttyä ja koskevat yhteensä noin 50 kilometrin tieosuutta.
Puuston poistolla parannetaan liikenneturvallisuutta ja mahdollistetaan tulevia maanteiden kunnostustöitä. Useilla kohteilla tehdään myöhemmin myös maanteiden kuivatuksen kunnostustöitä sekä uudelleenpäällystystä. Puuston poisto myös nopeuttaa tien kuivumista sateen jälkeen.
Puusto poistetaan merkityltä tiealueelta
Puusto poistetaan valtion tiealueelta, jonka rajat Maanmittauslaitos merkitsee maastoon punaisilla nauhoilla. Poisto tehdään nauhoituksen sisäpuolelta. Merkittyyn tiealueeseen kuuluvan puuston toivotaan säilyvän koskemattomana siihen saakka, kunnes puustonpoistotyöt toteutetaan.
Poistettava puusto sijaitsee pääosin valtion mailla. Poistettu puuaines myydään jatkokäyttöön, mikä tekee toiminnasta hyvin kustannustehokasta.
Rajamerkkejä ei saa poistaa tai siirtää
Maanmittauslaitos merkitsee maastoon valtion tien ja yksityisen maan välisen rajan. Kiinteistörajojen paikkaa osoittavia merkkejä ei saa poistaa eikä siirtää.
”Maanmittauslaitoksen kartoittajat käyttävät tarkkoja mittauslaitteita työssään ja merkitsevät niiden avulla tien rajan”, kertoo tuotantopäällikkö Ilkka Laakso Maanmittauslaitoksesta.
Kartoittajat rakentavat tarvittaessa uudelleen myös pysyvät rajamerkit, ja merkitsevät niiden tarkat sijainnit kiinteistörekisterikartalle. Rajamerkit auttavat myös tien kunnossapidossa ja toimivat tiesuunnittelun luotettavana lähtötietona myöhemminkin.
Työtä voi aiheutua haittaa liikenteelle – noudatathan erityistä varovaisuutta puunpoiston aikana
Maanmittauslaitoksen työstä aiheutuu liikenteelle vain vähäistä haittaa. Varsinaisen puunpoistotyön yhteydessä työkoneilla tullaan liikkumaan myös tiealueella, joten työmaa-alueella on noudatettava erityistä varovaisuutta ja alennettuja nopeusrajoituksia.
Puustonpoistourakoitsijat valitaan myöhemmin. Valittava urakoitsija tiedottaa töiden alkamisesta ennen työn käynnistymistä. Ennen aloitusta järjestetään myös työmaakatselmus, jossa käydään läpi mahdolliset kiinteistöjen suojapuustotoiveet.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni SaunamäkiProjektipäällikköKeski-Suomen elinvoimakeskus
Puuston poiston urakat
Riitta LaitinenTienpidon asiantuntijaKeski-Suomen elinvoimakeskus
Maantien rajaamistoimitukset
(poissa 20.8. saakka)
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Tietoja julkaisijasta
Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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