Viikko alkaa epävakaisessa säässä – sade- ja ukkoskuurot voivat olla paikoin voimakkaita

Ilmatieteen laitoksen 27. heinäkuuta tekemän ennusteen mukaan sää on epävakaista koko maassa seuraavina päivinä. Fennoskandian yllä oleva laaja matalapaineen alue on tuonut jo tänään sateita Suomen ylle.

”Iltapäivästä alkaen maan itäosassa kehittyy sade- ja ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voi esiintyä voimakkaita ukkospuuskia. Illalla ukkoskuuroja muodostuu myös maan pohjoisosassa”, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eetu Rimo.



Ensi yönä matalapaineen osakeskus sade- ja ukkoskuuroineen syvenee Suomenlahdella ja liikkuu tiistain aikana maan länsiosan poikki kohti pohjoista. Päivän mittaan säärintaman ohessa tulee Pohjanmaalta Pirkanmaalle jatkuvampaa, runsastakin sadetta. Maan itä- ja pohjoisosassa taas esiintyy jälleen sade- ja ukkoskuuroja. Pohjois-Karjalasta Kainuun ja Koillismaan kautta Lappiin yltävällä alueella on suurin riski voimakkaille ukkospuuskille ja rankoille sadekuuroille. Tiistai-iltana Kainuusta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella ukkospuuskat voivat olla jopa 25 metriä sekunnissa. Tuulivahinkoja voi syntyä paikoin kaatuneiden puiden ja sähkökatkojen muodossa.

Tiistain korkeimmat lämpötilat mitataan ennusteen mukaan Itä-Lapissa säärintaman edellä, jopa hellelukemia voidaan hätyytellä. Suuressa osassa maata jäädään 15 ja 20 asteen välille.

Viikon puolivälistä alkaen sää lämpenee laajemmin

Keskiviikkona korkeapaineen selänne vahvistuu hetkellisesti Suomen ylle ja päivä on poutainen. Selänne väistää jo torstaina itään lämpimän rintaman edeltä, ja loppuviikon sää on vaihtelevaa.

Lounaasta nousee rintaman ohessa Suomen lämpimämpää ja epävakaisempaa ilmaa, jonka myötä torstaina ja perjantaina hellelukemat ovat todennäköisiä, perjantaina jopa suuressa osassa maata.