Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Herttoniemen liikuntapuisto suunniteltiin lähialueen kouluja, asukkaita ja seuroja varten

27.7.2026 16:31:28 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

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Liikuntapuistoa ei suunniteltu huippu-urheilun suorituspaikaksi.

Ilmakuva liikuntapuistosta isosta kentästä ja ulkokuntoilupaikasta.
Herttoniemen liikuntapuisto uudistuu monivaiheisessa peruskorjauksessa. Rauli Vikman

Herttoniemen liikuntapuisto peruskorjataan neljässä vaiheessa. Hiljattain päättyneessä toisessa vaiheessa kunnostettiin iso yleisurheilukenttä ympäristöineen. Kaupunki on saanut kunnostukseen liittyviä kysymyksiä, jotka ovat koskeneet kentän ja juoksuradan kaltevuutta ja sopivuutta harjoitteluun.

Herttoniemen liikuntapuistoa ei ole suunniteltu aikuisten kilpaurheilun vaatimukset täyttäväksi urheilupaikaksi, vaan puisto on tarkoitettu lähiliikuntapaikaksi alueen asukkaille, kouluille ja liikuntaseuroille.

Liikuntapuiston suunnittelun aikana asiantuntijat kävivät läpi vaihtoehtoja kentän tasauksen osalta. Kenttäalue oli jo ennen remonttia toiselle reunalle kalteva, eikä suunnitelmassa päädytty muuttamaan kenttää tasapintaiseksi.

Herttoniemen liikuntapuisto sijaitsee rakentamisen kannalta erittäin haastavalla paikalla turve- ja savipohjaisessa rinteessä. Kentän rakentaminen tasapintaiseksi olisi kasvattanut rakentamisen kustannuksia merkittävästi ja vaatinut uusia tukimuurirakenteita, eikä sitä katsottu tarkoituksenmukaiseksi.

Maaperäolosuhteiden vuoksi urheilukentän pinnan tasausratkaisu perustuu vanhan kentän tasaukseen. Sen vuoksi myös uusittu juoksurata on kalteva, mikä ei ole juoksijoiden kannalta ihanteellinen ratkaisu. Kentän ja juoksuradan kunnostuksessa ja kaltevuusratkaisuissa on tähdätty muun muassa kuivatusolosuhteiden parantamiseen.

Monivaiheinen peruskorjaus jatkuu

Peruskorjauksen toisessa vaiheessa uusittiin kentän kuivatus, valaistus, juoksuradat, kuulantyöntöpaikka sekä pituus- ja korkeushyppypaikat. Lisäksi iso kenttä muutettiin tekonurmipintaiseksi, katsomo uusittiin ja kentän viereen rakennettiin uusi kuntoilupaikka.

Liikuntapuiston vanha huoltorakennus on purettu ja sen tilalle rakennetaan uusi. Huoltorakennuksen on tarkoitus valmistua loppuvuonna.

Keväällä 2027 alkavat peruskorjauksen seuraavat vaiheet, joissa muun muassa kunnostetaan tenniskentät, lisätään pienelle kentälle tekonurmi sekä rakennetaan ison kentän itäpuolelle sijoittuvat toiminnot kuten pienpelikenttäalue.

Avainsanat

liikuntapuistoperuskorjausmaaperälähiliikuntahelsinki

Yhteyshenkilöt

Liikuntapuiston suunnitteluratkaisut:
Katriina Arrakoski
yksikön päällikkö
puisto- ja viheraluesuunnittelu
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
09 310 64382
katriina.arrakoski@hel.fi

Liikuntapuisto ja sen käyttö:
Anu Jokela
Liikuntapaikkapäällikkö
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
09 310 86685
anu.jokela@hel.fi

Kuvat

Ilmakuva liikuntapuistosta isosta kentästä ja ulkokuntoilupaikasta.
Herttoniemen liikuntapuisto uudistuu monivaiheisessa peruskorjauksessa.
Rauli Vikman
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Rauli Vilkman
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Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

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