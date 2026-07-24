Herttoniemen liikuntapuisto suunniteltiin lähialueen kouluja, asukkaita ja seuroja varten

Herttoniemen liikuntapuisto peruskorjataan neljässä vaiheessa. Hiljattain päättyneessä toisessa vaiheessa kunnostettiin iso yleisurheilukenttä ympäristöineen. Kaupunki on saanut kunnostukseen liittyviä kysymyksiä, jotka ovat koskeneet kentän ja juoksuradan kaltevuutta ja sopivuutta harjoitteluun.

Herttoniemen liikuntapuistoa ei ole suunniteltu aikuisten kilpaurheilun vaatimukset täyttäväksi urheilupaikaksi, vaan puisto on tarkoitettu lähiliikuntapaikaksi alueen asukkaille, kouluille ja liikuntaseuroille.

Liikuntapuiston suunnittelun aikana asiantuntijat kävivät läpi vaihtoehtoja kentän tasauksen osalta. Kenttäalue oli jo ennen remonttia toiselle reunalle kalteva, eikä suunnitelmassa päädytty muuttamaan kenttää tasapintaiseksi.

Herttoniemen liikuntapuisto sijaitsee rakentamisen kannalta erittäin haastavalla paikalla turve- ja savipohjaisessa rinteessä. Kentän rakentaminen tasapintaiseksi olisi kasvattanut rakentamisen kustannuksia merkittävästi ja vaatinut uusia tukimuurirakenteita, eikä sitä katsottu tarkoituksenmukaiseksi.

Maaperäolosuhteiden vuoksi urheilukentän pinnan tasausratkaisu perustuu vanhan kentän tasaukseen. Sen vuoksi myös uusittu juoksurata on kalteva, mikä ei ole juoksijoiden kannalta ihanteellinen ratkaisu. Kentän ja juoksuradan kunnostuksessa ja kaltevuusratkaisuissa on tähdätty muun muassa kuivatusolosuhteiden parantamiseen.

Monivaiheinen peruskorjaus jatkuu

Peruskorjauksen toisessa vaiheessa uusittiin kentän kuivatus, valaistus, juoksuradat, kuulantyöntöpaikka sekä pituus- ja korkeushyppypaikat. Lisäksi iso kenttä muutettiin tekonurmipintaiseksi, katsomo uusittiin ja kentän viereen rakennettiin uusi kuntoilupaikka.

Liikuntapuiston vanha huoltorakennus on purettu ja sen tilalle rakennetaan uusi. Huoltorakennuksen on tarkoitus valmistua loppuvuonna.

Keväällä 2027 alkavat peruskorjauksen seuraavat vaiheet, joissa muun muassa kunnostetaan tenniskentät, lisätään pienelle kentälle tekonurmi sekä rakennetaan ison kentän itäpuolelle sijoittuvat toiminnot kuten pienpelikenttäalue.