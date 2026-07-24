Herttoniemen liikuntapuisto suunniteltiin lähialueen kouluja, asukkaita ja seuroja varten
27.7.2026 16:31:28 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Liikuntapuistoa ei suunniteltu huippu-urheilun suorituspaikaksi.
Herttoniemen liikuntapuisto peruskorjataan neljässä vaiheessa. Hiljattain päättyneessä toisessa vaiheessa kunnostettiin iso yleisurheilukenttä ympäristöineen. Kaupunki on saanut kunnostukseen liittyviä kysymyksiä, jotka ovat koskeneet kentän ja juoksuradan kaltevuutta ja sopivuutta harjoitteluun.
Herttoniemen liikuntapuistoa ei ole suunniteltu aikuisten kilpaurheilun vaatimukset täyttäväksi urheilupaikaksi, vaan puisto on tarkoitettu lähiliikuntapaikaksi alueen asukkaille, kouluille ja liikuntaseuroille.
Liikuntapuiston suunnittelun aikana asiantuntijat kävivät läpi vaihtoehtoja kentän tasauksen osalta. Kenttäalue oli jo ennen remonttia toiselle reunalle kalteva, eikä suunnitelmassa päädytty muuttamaan kenttää tasapintaiseksi.
Herttoniemen liikuntapuisto sijaitsee rakentamisen kannalta erittäin haastavalla paikalla turve- ja savipohjaisessa rinteessä. Kentän rakentaminen tasapintaiseksi olisi kasvattanut rakentamisen kustannuksia merkittävästi ja vaatinut uusia tukimuurirakenteita, eikä sitä katsottu tarkoituksenmukaiseksi.
Maaperäolosuhteiden vuoksi urheilukentän pinnan tasausratkaisu perustuu vanhan kentän tasaukseen. Sen vuoksi myös uusittu juoksurata on kalteva, mikä ei ole juoksijoiden kannalta ihanteellinen ratkaisu. Kentän ja juoksuradan kunnostuksessa ja kaltevuusratkaisuissa on tähdätty muun muassa kuivatusolosuhteiden parantamiseen.
Monivaiheinen peruskorjaus jatkuu
Peruskorjauksen toisessa vaiheessa uusittiin kentän kuivatus, valaistus, juoksuradat, kuulantyöntöpaikka sekä pituus- ja korkeushyppypaikat. Lisäksi iso kenttä muutettiin tekonurmipintaiseksi, katsomo uusittiin ja kentän viereen rakennettiin uusi kuntoilupaikka.
Liikuntapuiston vanha huoltorakennus on purettu ja sen tilalle rakennetaan uusi. Huoltorakennuksen on tarkoitus valmistua loppuvuonna.
Keväällä 2027 alkavat peruskorjauksen seuraavat vaiheet, joissa muun muassa kunnostetaan tenniskentät, lisätään pienelle kentälle tekonurmi sekä rakennetaan ison kentän itäpuolelle sijoittuvat toiminnot kuten pienpelikenttäalue.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liikuntapuiston suunnitteluratkaisut:
Katriina Arrakoski
yksikön päällikkö
puisto- ja viheraluesuunnittelu
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
09 310 64382
katriina.arrakoski@hel.fi
Liikuntapuisto ja sen käyttö:
Anu Jokela
Liikuntapaikkapäällikkö
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
09 310 86685
anu.jokela@hel.fi
Kuvat
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Designmuseon edusta Korkeavuorenkadulla uudistetaan viihtyisäksi alueeksi24.7.2026 10:50:15 EEST | Tiedote
Kaartinkaupungissa sijaitseva Koulupuistikon aukio peruskorjataan syksyn aikana ympärivuotiseksi viihtyisäksi alueeksi. Samalla Designmuseon edusta Korkeavuorenkadulla ja Merimiehenkadulla rauhoitetaan aiempaa kävelijäystävällisemmäksi, ja katujen kunnallistekniikkaa uusitaan.
Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 3.7.20263.7.2026 10:54:44 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui Perjantaina 3.7.2026. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 20.8.2026.
Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 25.6.202625.6.2026 18:12:03 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 25.6.2026. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on perjantaina 3.7.2026.
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 24.6.202624.6.2026 18:21:46 EEST | Tiedote
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote 24.6.2026 » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 13.8.2026
Ny ägare till byggnaderna på Klippan – nya upplevelsebaserade tjänster planeras18.6.2026 14:19:02 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors stad har sålt restaurangbyggnaden på ön Klippan till Ön Klippan Ab. Den nya ägaren utreder bland annat möjligheten att starta spa-verksamhet på ön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme