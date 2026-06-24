Hämeenmaan myynti kasvoi 6 prosenttia

Hämeenmaan myynti kasvoi edellisvuoden tammi-kesäkuusta 5,8 prosenttia ja oli yhteensä 794 miljoonaa euroa (1–6/2025: 751 M€). Alkuvuoden tulos oli 16,6 miljoonaa euroa (1–6/2025: 14,6 M€).

"Myyntimme on hyvässä kasvussa. Erityisen ilahduttavaa oli, että kaikkien toimialojen myynti kasvoi edellisvuodesta. Olemme kasvaneet jokaisella toimialallamme markkinaa nopeammin", sanoo Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto.

Osuuskauppa Hämeenmaalla oli kesäkuun lopussa 179 393 asiakasomistajaa. Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen kotitalouksista 88,3 prosenttia on asiakasomistajatalouksia. Asiakasomistajille maksettiin tammi-kesäkuussa Bonusta 20,2 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavana ajanjaksona Bonusta maksettiin noin 19,0 miljoonaa euroa.

Kesäkuun lopussa Hämeenmaalla oli 3 735 työntekijää, ja eri toimialoille palkattiin tänä vuonna noin 1 100 kesätyöntekijää.

Useampi iso hanke käynnissä

Hämeenmaan investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 27,8 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavana ajankohtana investointeja tehtiin 32,4 miljoonalla eurolla.

Alkuvuoden merkittävin investointi oli Lahden Prisma Launeen noin seitsemän miljoonan euron uudistus, joka päätti Hämeenmaan mittavan kylmälaiteuudistusurakan. Uudistuksen myötä myymälässä on mahdollista saavuttaa jopa 20–40 prosentin energiansäästö. Myös Prisman osastoja päivitettiin ja tuotteiden esillepanoja kehitettiin. Ruokatori uudistettiin kokonaisuudessaan taustatiloja myöten.

"Olemme investoineet viimeisten viiden vuoden aikana yli 300 miljoonaa euroa palvelujemme kehittämiseen sekä Kanta- ja Päijät-Hämeen elinvoiman vahvistamiseen", Olli Vormisto toteaa.

Hän arvioi, että kuluvan vuoden investointimäärä nousee yli 70 miljoonaan euroon.

Käynnissä olevista hankkeista merkittävin on Prisma Heinola, jonka avajaisia vietetään keväällä 2027. S-market Nastolan mittava 1 400 neliömetrin laajennus puolestaan valmistuu ensi vuoden alkupuolella. Riihimäen keskustaan rakennettavan uuden S-marketin tontilla on käynnissä vanhan liikekiinteistön purkutyöt. Uuden myymälän rakentaminen käynnistyy syyskuussa, ja S-market Riihimäki avataan syksyllä 2027.

Hämeenmaan robokuljetuksiin uusia laajennuksia loppukesästä

Hämeenmaan marketkaupan (ml. tavaratalokauppa) tammi–kesäkuun myynti kasvoi edellisvuodesta 2 prosenttia. Verkkokaupan myynti on kehittynyt erityisen suotuisasti.

Prisma.fi- ja Sokos.fi-verkkokauppojen ilmainen myymälänouto laajeni alkukesästä ja kattaa nyt kaikki Hämeenmaan Prismat, S-marketit ja Salet sekä Sokos Lahti -tavaratalon. Prismoissa ja Sokos-tavaratalossa käyttötavarakaupan ilmainen myymälänouto on ollut käytössä jo vuoden ajan.

Ruoan verkkokaupan palveluja täydentävät robokuljetukset ja tunnin toimitus -palvelu. Ruokarobotit toimittavat tällä hetkellä tilauksia yhdeksästä Hämeenmaan myymälästä: Lahden S-market Ahtialasta ja S-market Ankkurista, Heinolan S-market Heinoskasta, Riihimäen S-market Hirsimäestä, Hämeenlinnan S-market Jukolasta ja S-market Forssasta. Kesäkuusta lähtien robokuljetuksen on saanut myös S-market Vääksystä, S-market Parolasta ja S-market Tervakoskelta. Palvelu laajenee elokuussa vielä useaan muuhun Hämeenmaan myymälään.

Liikennekaupassa erinomainen alkuvuosi

Hämeenmaan liikennekaupan tammi–kesäkuun myynti kasvoi 15,7 prosenttia edellisvuodesta. Kehitys oli hyvää kaikissa ABC:n palveluissa ja erityisen vahvaa sähkölatauksissa. Hämeenmaa on investoinut viime vuosina vahvasti latausverkostoonsa, ja tehdyt latausinvestoinnit ovat ajoittuneet hyvin Suomen autokannan sähköistymisen kanssa. Viimeisin uusi latausasema avattiin ABC Nastolaan viime viikolla.

Digitaaliset palvelut yleistyvät kovaa vauhtia myös liikennekaupassa. Forssan, Heinolan ja Riihimäen ABC-asemille asennettiin viime keväänä uudet pikakassat. Ne eroavat kauppojen pikakassoista siinä, että niillä voi ostaa samalla kertaa sekä ravintolan että marketin tuotteita. ABC Tiiriössä uudenlaiset ABC-pikakassat ovat olleet käytössä jo reilun vuoden, sillä yksikössä pilotoitiin uutta palvelua.

Sähköautojen myynnissä huima kasvu

Nelipyörä on Hämeenmaan ja Kymen Seudun Osuuskaupan yhdessä omistama. Nelipyörä-autoliikeketjun toiminta on kasvanut ja toimialue laajentunut merkittävästi viime vuosina. Nelipyörä palvelee Lahdessa, Kotkassa, Kouvolassa, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Lappeenrannassa, Seinäjoella ja Tampereella. Nelipyörä Tampere on ketjun uusin tulokas, joka aloitti toimintansa joulukuussa 2025 ja on saanut hyvän vastaanoton.

Nelipyörän tammi-kesäkuun myynti kasvoi edellisvuodesta 12 prosenttia. Uusien henkilöautojen myynti kasvoi 15,2 prosenttia. Nelipyörässä myydyistä uusista henkilöautoista noin 45 prosenttia oli täyssähköisiä. Ladattavien autojen määrä myydyistä uusista autoista oli lähes 55 prosenttia. Käytettyjen autojen myynti kasvoi edellisen vuoden tammi-kesäkuusta 13,7 prosenttia ja käytettyjen sähköautojen peräti 158,7 prosenttia. Huollon asiakkaiden määrässä oli viidenneksen kasvu edellisvuoteen verrattuna.

Uudistunut Vaakuna ylittänyt tavoitteensa

Hämeenmaan majoitus- ja ravitsemiskaupan myynti kasvoi tammi–kesäkuussa 17,4 prosenttia. Myönteistä kehitystä edisti esimerkiksi täysin uudistetun Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinnan täysimääräinen paluu Hämeenlinnan hotellimarkkinaan. Uudistettu hotelli on ylittänyt myynnillisesti tavoitteet, jotka sille asetettiin ennen uudistusta. Vaakunan Le Blason -ravintola sekä hotellin aamiais- ja kokouspalvelut ovat kiinnostaneet paljon myös paikallisesti.

Raflaamon mobiilitilauspalvelu on käytössä seitsemässä Hämeenmaan ravintolassa: Lahden Amarillossa, Coppa eateryssa, Trattoria Seurahuoneella, Bar & Bistrossa ja Bar Kohteessa sekä Hämeenlinnan Le Blasonissa ja Las Palmasissa. Palvelu helpottaa ja sujuvoittaa ravintolakäyntiä erityisesti ruuhka-aikoina, kun asiakas voi pöydällä olevan QR-koodin kautta katsoa ruoka- ja juomalistaa, tehdä tilauksia, kutsua tarjoilijan ja pyytää laskun. Palvelu laajenee elokuussa sisältämään myös mobiilimaksamisen ominaisuudet.

Sokos Lahdella onnistuneet 70-vuotisjuhlat

Tavaratalokaupassa verkkokaupan myynti on kasvanut voimakkaasti, yli 20 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kehitystä on vauhdittanut entistä sujuvampi toimitus: Sokos.fi- ja Prisma.fi-verkkokauppojen ilmainen myymälänouto mahdollistaa asiakkaalle verkkokauppatilauksen noudon Hämeenmaan Sokos Lahti -tavaratalosta ja Prismoista sekä nyt myös Hämeenmaan S-marketeista ja Sale-myymälöistä.

Alkuvuoden onnistumisiin lukeutuu myös ikonisen keskustatavaratalon syntymäpäivät, joita juhlittiin kesäkuun alussa. Juhlaviikon tapahtumat houkuttelivat tavarataloon mukavasti asiakkaita juhlistamaan 70-vuotiasta Sokos Lahtea.