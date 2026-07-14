Metsien hyödyntämätön potentiaali voisi laajentaa merkittävästi metsistä peräisin olevien ilmastoyksiköiden tarjontaa

Maailmanlaajuisilla ilmastoyksiköiden (hiilikrediittien) markkinoilla metsät tunnistetaan keinoksi teollisuuden hiilidioksidipäästöjen hillitsemiseksi. Viime aikoina metsistä saatavien ilmastoyksiköiden markkinat ovat olleet noin 300 miljoonaa euroa vuodessa, mikä vastaa noin 40 miljoonan hiilidioksiditonnin sitomista metsien biologisen kasvun kautta.

Metsäperäisten ilmastoyksiköiden keskimääräinen hinta on kuitenkin ollut vain noin 8–10 euroa hiilidioksiditonnia kohti. Hinta on ollut erittäin alhainen verrattuna esimerkiksi Euroopan päästökauppajärjestelmässä (ETS) äskettäin toteutuneeseen 75–85 euron hintaan hiilidioksiditonnia kohti. Yleisesti ottaen metsäperäisen hiilen hinnan odotetaan kehittyvän ilmastoyksiköiden kysynnän kasvaessa.

Induforin laskelmien mukaan metsistä peräisin olevan hiilen tarjonta on melko joustavaa suhteessa ilmastoyksiköiden hintaan. Toisin sanoen, suhteellisen vähäinenkin hiilen hinnan nousu johtaisi hiilen tarjonnan huomattavaan kasvuun. Metsäperäisen hiilen hinnan nostaminen esimerkiksi 20 euroon hiilidioksiditonnia kohti (eli tasolle, joka on noin 25 prosenttia ETS:n nykyisestä hiilidioksidihinnasta) voisi kannustaa metsänomistajia lisäämään ilmastoyksiköiden tarjontaa moninkertaisesti, mahdollisesti nykyisestä 40 miljoonasta tonnista 800 miljoonaan hiilidioksiditonniin vuodessa, eli kaksikymmentä kertaa suuremmaksi.

Jotta hiilimetsätalous olisi tehokasta, sen vaikutusta puun tarjontaan tulisi rajoittaa. Jos puun hinnat nousisivat korjuumäärien vähenemisen vuoksi, metsänomistajille tästä aiheutuvat tulonmenetykset nostaisivat yleensä hiilen efektiivisiä kustannuksia (vaihtoehtoiskustannuksia), mikä vähentäisi metsänomistajien markkinoille tarjoamien hiilikrediittien määrää. Esimerkiksi puun hinnan 20 prosentin nousu vähentäisi vuosittaista tarjontaa 50 miljoonalla hiilidioksiditonnilla, kun hinta on 20 euroa hiilidioksiditonnilta. Optimaalisena ratkaisuna voisi olla harkita hiilimetsätalouden laajentamista järkevien reunaehtojen puitteissa ja esimerkiksi 10 prosenttiin metsämaasta, mikä vastaa mittakaavaltaan perinteisten metsäsertifiointijärjestelmien vaatimuksia metsänkäsittelyn ulkopuolelle jätettävistä maa-alueista. Tällainen kokoluokka riittäisi metsiin perustuvan hiilimarkkinan merkittävään laajentamiseen.

Induforin tutkimusaineisto sisältää 159 maata, kattaen maittaiset metsävarat, mukaan lukien biologisen kasvun, metsäalan, puun hinnat ja hiilensidonnan. Maittaiset tiedot on johdettu Induforin omista tietokannoista, Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) tiedoista sekä kansallisista lähteistä. Vuotuisen hiilensidonnan laskemisessa on otettu huomioon ainoastaan maanpäällinen biomassa sekä muuntokertoimet, jotka perustuvat vuoden 2006 IPCC:n kansallisten kasvihuonekaasuinventaarioiden ohjeisiin ja niiden vuoden 2019 tarkennukseen.

Vuonna 1980 perustettu Indufor Oy (www.induforgroup.com) on maailmanlaajuisesti tunnettu metsä- ja luonnonvarakysymysten asiantuntija, joka toimii viidellä mantereella. Yritys on palvellut yli tuhatta asiakasta ja sillä on kenttäkokemusta yli sadasta maasta. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja se työllistää yli 60 henkilöä.

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