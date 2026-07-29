Hyvinvointialueen järjestöavustushaku avautuu 3.8.2026
29.7.2026 08:30:00 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten haku avautuu 3.8.2026. Haku on avoinna 3.8.-31.8.2026 klo 16.00 asti. Avustusta voidaan myöntää hakijoille, joiden hakemus on saapunut annettuun määräaikaan mennessä.
Jos hakemus on puutteellinen, tulee järjestön toimittaa pyydetyt täydennykset. Täydennysten ehdoton takaraja on 21.9.2026 klo 12 mennessä. Hyvinvointialue ei käsittele hakemuksia, joiden täydennyksiä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä tai jotka ovat edelleen puutteellisia.
Avustuksia myönnetään rekisteröidyille järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille yleishyödylliseen toimintaan. Avustettavan toiminnan kohderyhmänä ovat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaat. Toiminnan tulee edistää hyvinvointialueen tavoitteiden tai periaatteiden toteutumista tai hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.
Järjestöavustuksiin on vuoden 2026 talousarviossa varattu 100 000 euroa.
Avustusten myöntämisen painopisteet
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue myöntää avustuksia toimintaan, joka on hyvinvointialueen arvojen mukaista, edistää strategisten tavoitteiden ja hyvinvointisuunnitelman painopisteiden toteutumista ja tukee hyvinvointialueen omaa palvelutoimintaa.
Kaksi kolmasosaa (2/3) avustusbudjetista kohdennetaan vuosittain ennalta tunnistettuihin painopisteisiin, joiden edistäminen tukee Itä-Uudenmaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Kolmannes (1/3) avustusbudjetista kohdennetaan muuhun hyvinvointialueen sosiaali-, terveys- tai pelastuspalveluita tukevaan toimintaan.
Avustusten kohdentamisen painopisteet vuonna 2026 ovat:
- Nuorten syrjäytymisen ehkäisy (esim. syrjäytymisriskissä olevien nuorten tavoittaminen, varhainen tuki, mielenterveyden edistäminen, riippuvuuksien ehkäiseminen)
Tuki vanhemmuuden ja arjen haasteisiin sekä sosiaalisen haavoittuvuuden ehkäisy (esim. varhainen tuki, vertaistuen tai parisuhdetuen tarjoaminen, arjen talouden hallinta, mielenterveyden edistäminen, yksinäisyyden ehkäisy, riippuvuuksien ehkäiseminen, lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen sekä kotoutumisen ja osallisuuden vahvistaminen)
Ikääntyneet: Turvallisen arjen, yhteisöllisyyden ja hyvän toimintakyvyn edistäminen (esim. mielenterveyden edistäminen, yksinäisyyden ehkäisy, riippuvuuksien ehkäisy, paloturvallisuuden edistäminen ja kaatumisten ehkäisy sekä osallisuuden tukeminen).
Järjestöavustusta ei myönnetä virkistykseen, hallinnon kokouksiin, merkkipäivän juhlallisuuksiin, varainhankinnasta tai tulon hankinnasta aiheutuviin kuluihin, liiketoiminnasta aiheutuviin kuluihin, velkojen korkoihin tai lyhennyksiin, perintäkuluihin, alkoholikuluihin, päivärahoihin, jäsenmaksuihin, poistoihin tai toimitilojen remontti- ja peruskorjauskuluihin.
Avustuksen hakeminen
Avustushakemus tehdään sähköisen järjestelmän kautta. Postitse lähetettyjä hakemuksia ei huomioida. Tutustu ennen hakemuksen täyttämistä järjestöavustusten myöntämisperiaatteisiin ja pisteytysohjeisiin (liitteinä). Myöntämisperiaatteet ja pisteytysohjeet on päivitetty keväällä 2026.
Avustushakulomake avautuu 3.8.2026.
Linkki avustushakulomakkeeseen(siirryt toiseen palveluun)
Voit tutustua hakulomakkeeseen etukäteen PDF-tiedostona (liitteenä). Älä käytä PDF-lomaketta avustuksen hakemiseen.
Kysyttävää järjestöavustushausta tai avustuslomakkeesta? Järjestämme avoimet tilaisuudet, joissa on mahdollista kysyä avustushausta. Tilaisuudet toteutetaan Teams-etätilaisuuksina.
Perjantai 7.8.2026 klo 9-9.45
Linkki Teams-etätilaisuuteen 7.8.(siirryt toiseen palveluun)
Tiistai 18.8.2025 klo 16-16.45
Linkki Teams-etätilaisuuteen 18.8.(siirryt toiseen palveluun)
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Yhteyshenkilöt
Nanna KostiainenOsallisuuden erityisasiantuntijaItä-Uudenmaan hyvinvointialue / Östra Nylands välfärdsområdePuh:+358405034833nanna.kostiainen@itauusimaa.fi
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Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
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