Suomalaisten riisin kulutus nousussa – trendi näkyy kaupassa
29.7.2026 10:39:38 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Suomalaiset syövät entistä enemmän riisiä. Riisin kulutus on noussut viimeisten viiden vuoden aikana tasaisen nousevaan tahtiin. Muutos näkyy kauppojen hyllyillä niin riisin kuin riisinkeitinten myynnissä.
Vielä 1990-luvulla ja 2010-luvun alussa riisiä kulutettiin noin 5 kiloa Suomessa vuosittain asukasta kohden, kun vuonna 2025 luku oli Luonnonvarakeskuksen mukaan jo noin 8,3 kiloa. Kasvu riisin kulutuksessa näkyy kauppojen valikoimissa.
– Riisien myynneissä on havaittu meillä selkeää kasvua viimeisen reilun vuoden aikana. Erityisesti tämä on näkynyt pitkäjyväisissä riiseissä ja pikariiseissä, Lidlin ostopäällikkö Liisa Eerola kertoo.
Yhtenä viime aikojen trendinä on ollut niin kutsutut pikariisit, jotka valmistetaan vain muutamassa minuutissa mikrossa. Näiden kasvu näkyy isosti myös Lidlissä.
– Mikroriisin suosio on kasvanut meillä etenkin tänä vuonna. Asiakkaamme arvostavat ruokatuotteissa helppoutta, ja tämä pätee myös riiseihin. Olemme tuoneet uusina tuotteina valikoimiimme hiljattain myös keitinpussissa olevat jasmiiniriisin ja pitkäjyväisen riisin, Eerola jatkaa.
Riisistä on tullut yhä useammissa suomalaiskodeissa arkiruokaa.
– Yksi iso syy riisin suosion kasvuun on varmasti ruokakulttuurimme kansainvälistyminen. Aasialainen ruoka on jo pitkään ollut iso ruokatrendi ja se on näkynyt meilläkin. Aasia-viikot ovat yksi suosituimmista teemaviikoistamme, Eerola kertoo.
Riisinkeittimet suosittuja — nyt ensimmäistä kertaa myyntiin minikeitin
Riisitrendi on näkynyt Lidleissä jo pidempään myös laitepuolella, sillä riisinkeittimet ovat olleet todella kysyttyjä. Yksi suosikkituotteista on ollut Lidlin 2,2 litran riisinkeitin, jonka erät on tehneet hyvin kauppansa.
Nyt Lidl tuo ensimmäistä kertaa myyntiin minikokoisen Silvercrest-merkin riisinkeittimen. Keitin on tilavuudeltaan 0.8 litraa, joten sillä keittää helposti pienen riisimäärän yhdelle tai kahdelle henkilölle. Kotitalouksien koot ovat Suomessa pienentyneet viime vuosikymmenien aikana, ja ruokaa valmistetaan monesti vain yhdelle tai kahdelle henkilölle. Pienemmissä kotitalouksissa myös säilytystilaa on usein rajatummin.
– Riisinkeittimet ovat olleet meillä todella suosittu tuote ja siksi tuomme nyt myyntiin miniversion. Tämä pienempi versio tuotteesta mahdollistaa kätevästi pienen riisimäärän keittämisen helposti ja nopeasti, Lidlin käyttötavaroista vastaava päällikkö Ville Rönkkö kertoo.
Riisinkeitin tulee myyntiin eräluontoisesti torstaina 30.7. Tuotteen hinta on 14,99 euroa. Tuotteella on kolmen vuoden takuu. Käyttötavaroita ei ole myynnissä Helsingissä Sörnäisten, Citycenterin, Lönnrotinkadun, Töölöntullin eikä Sähkötalon myymälöissä.
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Lidlin viestintäJasmin LevoPuh:(09) 23456400media@lidl.fi
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Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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