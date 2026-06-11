Elämä alkaa Assissa – Instagram-livessä keskustellaan synnytystoiminnasta uudessa sairaalassa
29.7.2026 11:04:50 EEST | Assi sairaala | Tiedote
Keskiviikkona 26.8. kello 18 Assi-sairaalan kätilöt Senja Rantala ja Lotta Sahinoja ovat livenä Instagramissa.
Miksi yhä useampi perhe valitsee synnytyspaikakseen Hämeenlinnan Ahveniston sairaalan eli Assin?
Keskiviikkona 26.8.2026 kello 18 kätilöt Senja Rantala ja Lotta Sahinoja keskustelevat livelähetyksessä Instagram-tililtä @synnyta_hameelinnassa.
Livessä pääsee tutustumaan Assi-sairaalan uusiin synnytystiloihin, kuulemaan synnytyksen käytännöistä ja palveluista sekä kysymään suoraan kätilöiltä kaikesta, mikä mietityttää tai jännittää.
— Assissa synnytät turvallisesti luonnonläheisessä ja rauhallisessa ympäristössä. Jokainen perhe saa käyttöönsä oman perhehuoneen ensimmäisiä yhteisiä hetkiä varten. Tavoitteenamme on olla maailman inhimillisin sairaala, jossa jokainen synnyttäjä ja perhe kohdataan lämpimästi ja yksilöllisesti, Rantala ja Sahinoja kertovat.
— Myös Kanta-Hämeen ulkopuolelta tulevat perheet ovat tervetulleita synnyttämään Hämeenlinnaan.
Lähetystä varten voi jättää ennakkokysymyksiä ja kommentteja Instagramin yksityisviestillä tilille @synnyta_hameelinnassa. Kysymyksiä voi esittää myös liven aikana.
Livelähetyksessä ei vastata henkilökohtaisiin terveys- tai potilastietoihin liittyviin kysymyksiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anne TervoOsastonhoitajaanne.tervo@omahame.fi
Veera KarhuApulaisosastonhoitajaveera.karhu@omahame.fi
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