Momentum Kirjat

Havupuun ystävykset on saariston lähiluonnosta inspiroitunut satukirja

29.7.2026 13:34:02 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote

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Taiteellinen Oravainen, järjestelmällinen Jänönen ja seikkailunhaluinen Hiirulainen muodostavat kolmikon, jonka vuorovaikutus kantaa läpi kirjan.

Havupuun ystävykset (Kansi ja kuvitus: Meri-Kukka Berglund)
Havupuun ystävykset (Kansi ja kuvitus: Meri-Kukka Berglund)

Meri-Kukka Berglundin satukirja Havupuun ystävykset on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Havupuun ystävykset on lämminhenkinen satukirja ystävyydestä, yhteistyöstä ja erilaisuuden arvostamisesta. Tarina sijoittuu havumetsän siimekseen, suuren ja vanhan havupuun suojiin, jossa kolme erilaista ystävää, Oravainen, Jänönen ja Hiirulainen jakavat arjen ilot ja seikkailut läpi vuodenaikojen.

Vuodenaikojen rytmittämässä kertomuksessa pelastetaan tulviva kasvimaa, rakennetaan lempituolista keinu, opitaan syksyllä vastuuta ja talvella oivalletaan, ettei tärkeintä ole voitto vaan yhdessäolo.

Teos käsittelee lapsentasoisesti mutta oivaltavasti teemoja, kuten yhteistyö, anteeksipyyntö, luovuus, pettymyksen sietäminen ja toisen huomioonottaminen. Visuaalinen kerronta luo turvallisen maailman, jossa naruhissi kuljettaa latvasta juuristoon ja jokaisella on oma tärkeä paikkansa.

Hahmot ovat samaistuttavia, taiteellinen Oravainen, järjestelmällinen Jänönen ja seikkailunhaluinen Hiirulainen muodostavat kolmikon, jonka vuorovaikutus kantaa läpi kirjan.

Teos sopii erityisesti 3–6-vuotiaille lapsille ääneen luettavaksi ja varhaislukijoille itsenäiseen lukemiseen. Pehmeästi etenevä ja mielikuvitusta ruokkiva kerronta sekä selkeät teemat tekevät kirjasta oivallisen valinnan perheiden yhteisiin lukuhetkiin ja varhaiskasvatuksen käyttöön.

Meri-Kukka Berglund (s. 1996) on paraislainen kirjoittaja, jolle tarinoiden luominen on ollut luonteva osa elämää lapsuudesta saakka. Havupuun ystävykset on hänen esikoisteoksensa.

Hänen kerronnassaan näkyy vahva mielikuvitus sekä kiinnostus arjen pieniin, mutta merkityksellisiin hetkiin. Saariston läheisyys ja lähiluonto ovat inspiroineet hänen satumaailmaansa.

Kirjoittaminen on hänelle tapa pysähtyä, usein kertomukset syntyvät rauhallisissa hetkissä teekupin äärellä, kynä ja vihko käden ulottuvilla.

BERGLUND, MERI-KUKKA : Aamu Kajastaa 
60 sivua
Sidottu, kovakantinen
Ikäsuositus: 5–9-vuotiaat
ISBN 9789524173339
Ilmestymisaika: Heinäkuu 2025

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