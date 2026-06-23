Joko talouden piristyminen näkyy teollisuuden työllisyydessä? – Teknologiateollisuuden talousnäkymät 5.8.2026 klo 10

30.7.2026 08:00:00 EEST | Teknologiateollisuus ry | Kutsu

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Näkyykö Suomen talouskasvun vahvistuminen jo suurimman vientialan tilauksissa, tilauskannassa ja henkilöstömäärissä? Teknologiateollisuus julkaisee tuoreen tilauskanta- ja henkilöstötiedustelunsa mediatilaisuudessa keskiviikkona 5.8.2026 klo 10.

Työntekijä keltaisessa haalarissa teräsrullan äärellä.
Joko talouden piristyminen näkyy teollisuuden työllisyydessä? Nina Susi Teknologiateollisuus ry

Suomalaisten yritysten suhdannenäkymät ovat vahvistuneet alkukesän aikana. Teknologiateollisuuden tuoreimmassa tiedustelussa selvitetään, miten alan yritysten tilaukset, tilauskanta, liikevaihto ja henkilöstömäärät ovat kehittyneet vuoden toisella kvartaalilla, epävarman alkuvuoden jälkeen. Kyselyn tulokset antavat ajantasaisen kuvan Suomen suurimman vientialan tilanteesta ja lähikuukausien näkymistä.

Journalisteille tarkoitetussa tiedotustilaisuudessa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Onko teknologiateollisuuden tilauskehitys vahvistunut?
  • Näkyykö talouden piristyminen jo yritysten henkilöstömäärissä?
  • Miten alan liikevaihto ja tilauskanta ovat kehittyneet?
  • Millaiset ovat teknologiateollisuuden lähiajan talous- ja työllisyysnäkymät?

Tiedustelun tulokset esittelee Teknologiateollisuuden johtava ekonomisti Hanne Mikkonen ja tilannetta arvioi toimitusjohtaja Taina Susiluoto.

Aika: keskiviikko 5.8.2026 klo 10
Paikka: Microsoft Teams, saat linkin tilaisuuteen ilmoittautuessasi!
Tilaisuus: Teknologiateollisuuden talousnäkymien mediatilaisuus
Kohderyhmä: Taloustoimittajat

Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 3.8.: masu@teknologiateollisuus.fitai Marjo Ollikainen, puh: 050 5914 818, marjo.ollikainen@teknologiateollisuus.fi

Avainsanat

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Työntekijä keltaisessa haalarissa teräsrullan äärellä.
Joko talouden piristyminen näkyy teollisuuden työllisyydessä?
Nina Susi Teknologiateollisuus ry
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