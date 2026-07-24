SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto: Euroopan metsäpalot maailman ylikulutuspäivänä ovat varoitus myös Suomelle
30.7.2026 10:14:23 EEST | SDP | Tiedote
Maailman ylikulutuspäivänä Eurooppaa koettelevat jälleen laajat metsä- ja maastopalot. SDP:n 3. varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Pinja Perholehto muistuttaa, että luonnonvarojen ylikulutus kiihdyttää ilmastonmuutosta ja ilmastonmuutos puolestaan lisää sään ääri-ilmiöitä.
– Kuumuus ei yksin sytytä metsäpaloja, mutta tekee niistä aiempaa todennäköisempiä ja tuhoisampia. Ilmastokriisi ja luontokato ruokkivat siis toisiaan. Metsäpalot eivät ole missään nimessä vain eteläisen Euroopan paikallinen ongelma.
Ilmastoturvallisuus on erottamaton osa kokonaisturvallisuutta. Nykyinen kestämätön kehityskulku horjuttaa myös ruokaturvaa ja huoltovarmuutta, Perholehto toteaa.
– Viimeistään Venäjän laajamittainen hyökkäyssota, koronapandemia ja maailman kauppareittien häiriöt ovat osoittaneet, kuinka riippuvaisia olemme globaaleista toimitusketjuista.
– Suuri osa kriittisistä metalleista, lannoitteiden raaka-aineista ja sähköelektroniikan komponenteista tulee Suomen ulkopuolelta. Paras tapa vastata tähän on kirittää kiertotaloutta ja vähentää sitä kautta niin ympäristöriskiä kuin riippuvuuksiamme.
Tasapainoinen ympäristöpolitiikka on parhaimmillaan myös fiksua elinkeinopolitiikkaa. Rinteen–Marinin hallituskauden ilmastolaki ja kiertotalousohjelma loivat perustan puhtaalle siirtymälle.
– Seuraavaksi tarvitaan pelisäännöt sille, miten luontoa kunnioitetaan. SDP esittää luontolain säätämistä, jotta luonnon monimuotoisuus voidaan turvata pitkäjänteisesti ja yrityksille annetaan ennustettava toimintaympäristö.
– Mörköjä voi nähdä kaikkialla. Esimerkiksi rikkidirektiiviä pidettiin aikanaan uhkana suomalaiselle teollisuudelle, mutta lopulta kotimaiset yritykset hyötyivät siitä, että ne kehittivät ratkaisuja ensimmäisten joukossa. Suomalaisissa yrityksissä on jo valtavasti kiertotalouden osaamista. Politiikalla voidaan mahdollistaa siitä Suomen seuraava kilpailuetu samalla, kun maapallon kantokykyä vahvistetaan.
Yhteyshenkilöt
Pinja PerholehtoSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400596521pinja.perholehto@eduskunta.fi
SDP
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