Nastolan ABC:lle ja S-marketille uudet sähköautojen latausasemat

ABC Nastolan latauskentällä on kuusi suurteholatauspistettä, ja aseman kokonaisteho on 600 kW. Kahdelle latauspisteelle voi ajaa peräkärryn tai asuntovaunun kanssa.

”Nastolaan on pitkään toivottu omaa latausasemaa. ABC:n ja S-marketin latausasemat palvelevat paikallisia asukkaita, matkailijoita ja kaikkia tien päällä liikkujia. ABC:llä kannattaa suunnata latauksen ajaksi ravintolaan syömään tai kahville, ja S-marketilla autoa voi ladata kätevästi kauppareissun aikana”, kertoo ryhmäpäällikkö Tero Hänninen Osuuskauppa Hämeenmaalta.

Laajentuvalle marketille neljä latauspistettä

S-market Nastolan yhteyteen tulee neljä suurteholatauspistettä, ja latausaseman kokonaisteho on 200 kW. Asema avataan elokuussa.

S-market Nastolaan rakennetaan parhaillaan 1 400 neliömetrin kokoista laajennusosaa. Lisätila mahdollistaa valikoiman kasvattamisen lähes kaikissa tuoteryhmissä, erityisesti tuoretuotteissa.​ Laajennuksen on tarkoitus valmistua helmikuussa 2027.

”Hämeenmaan latausverkosto on kasvanut merkittävästi viimeisten parin vuoden aikana samalla, kun Suomen autokanta on sähköistynyt. Meillä on Suomen suurimmat latauskentät, ja verkostomme on kokonaisuudessaan laaja ja hyvien kulkuyhteyksien varsilla”, Hänninen summaa.