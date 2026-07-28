Osuuskauppa Hämeenmaa

Nastolan ABC:lle ja S-marketille uudet sähköautojen latausasemat

30.7.2026 12:32:00 EEST | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote

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Nastolan ensimmäinen sähköautojen latausasema aukesi perjantaina 24. heinäkuuta ABC Nastolaan. Toinen latausasema on jo valmistelussa S-market Nastolan yhteyteen.

ABC Nastolan latauskentällä on kuusi suurteholatauspistettä, ja aseman kokonaisteho on 600 kW. Kahdelle latauspisteelle voi ajaa peräkärryn tai asuntovaunun kanssa.

”Nastolaan on pitkään toivottu omaa latausasemaa. ABC:n ja S-marketin latausasemat palvelevat paikallisia asukkaita, matkailijoita ja kaikkia tien päällä liikkujia. ABC:llä kannattaa suunnata latauksen ajaksi ravintolaan syömään tai kahville, ja S-marketilla autoa voi ladata kätevästi kauppareissun aikana”, kertoo ryhmäpäällikkö Tero Hänninen Osuuskauppa Hämeenmaalta.

Laajentuvalle marketille neljä latauspistettä

S-market Nastolan yhteyteen tulee neljä suurteholatauspistettä, ja latausaseman kokonaisteho on 200 kW. Asema avataan elokuussa.

S-market Nastolaan rakennetaan parhaillaan 1 400 neliömetrin kokoista laajennusosaa. Lisätila mahdollistaa valikoiman kasvattamisen lähes kaikissa tuoteryhmissä, erityisesti tuoretuotteissa.​ Laajennuksen on tarkoitus valmistua helmikuussa 2027.

”Hämeenmaan latausverkosto on kasvanut merkittävästi viimeisten parin vuoden aikana samalla, kun Suomen autokanta on sähköistynyt. Meillä on Suomen suurimmat latauskentät, ja verkostomme on kokonaisuudessaan laaja ja hyvien kulkuyhteyksien varsilla”, Hänninen summaa.

Avainsanat

liikenne- ja tavaratalokauppa

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Tietoa julkaisijasta

Hämeenmaa – 179 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 179 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.

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