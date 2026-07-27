Kallio Block Party, Flow Festival, Taiteiden yö ja juoksutapahtumat näkyvät elokuussa Helsingin kaduilla
30.7.2026 15:20:25 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Kallio Block Partya vietetään 1. elokuuta Viipurinkadun ympäristössä.
Helsingin loppukesä on vielä elokuussa täynnä erilaisia tapahtumia. Pääkaupungin kaduilla näkyy katu- ja musiikkijuhlia, juoksutapahtumia sekä Helsingin juhlaviikkoihin kuuluva Taiteiden yö kulkueineen.
Kallio Block Partya juhlitaan lauantaina 1. elokuuta
Kallio Block Party järjestetään lauantaina 1. elokuuta Viipurinkadun ympäristössä Alppiharjussa klo 12–22. Kaikille avoin ja maksuton tapahtuma tuo alueelle musiikkia ja muuta ohjelmaa, sekä runsaasti ihmisiä ja ääntä.
Lue lisää liikennejärjestelyistä tapahtuman sivuilta.
Lue lisää joukkoliikenteen järjestelyistä HSL:n uutisesta.
Flow Festival täyttää Suvilahden 14.–16. elokuuta
Flow Festivalia juhlitaan Suvilahdessa elokuussa. Festivaalialueen rakentaminen ja purkaminen vaikuttavat liikkumiseen Kalasatamassa. Alueen rakentaminen alkaa heinäkuun lopussa.
Hanasaaren voimalaitosalueen läpi ei pääse kulkemaan 3.–21. elokuuta. Vilhonvuorenkatu välillä Sörnäisten rantatie – Koksikatu on tapahtuman vuoksi suljettuna 13.–17. elokuuta.
Jalankulkijat ja pyöräilijät pääsevät Kalasatamasta kantakaupunkiin Merihaansillan kautta. Muutoin kiertoreitti on Työpajankadun kautta.
Festivaaliviikonloppuna Suvilahteen odotetaan kymmeniä tuhansia musiikin ystäviä.
Taiteiden yötä vietetään torstaina 20. elokuuta
Perinteistä Taiteiden yötä juhlitaan ympäri kaupunkia torstaina 20. elokuuta. Yhtenä kohokohtana on Les Girafes -katuesitys, joka liikkuu kulkueena keskustassa.
Kulkue lähtee liikkeelle Keskuskadun risteyksestä Pohjoisesplanadilta noin klo 19 ja se etenee Pohjoisesplanadia pitkin kääntyen Unioninkadulta Senaatintorille, jossa koetaan esityksen loppuhuipennus.
Lue lisää tapahtuman sivuilta.
Helsinki Marathon vie juoksijat ympäri kaupunkia lauantaina 22. elokuuta
Maratonin juoksureitti alkaa Kaivopuiston vierestä ja vie kantakaupungin rantoja pitkin uudelle Kruunuvuorensillalle ja Laajasaloon. Sieltä juoksijat palaavat Herttoniemen, Viikin ja Oulunkylän kautta pääradan varteen ja kohti kantakaupunkia, jossa reitti palaa lopulta takaisin Merisatamanrantaan.
Tapahtumaan kuuluva 10 kilometrin juoksu alkaa Kaisaniemenrannasta.
Tapahtumaan odotetaan tuhansia juoksijoita. Lue lisää tapahtuman sivuilta.
Sandstorm Run juostaan lauantaina 29. elokuuta
Juoksutapahtuma järjestetään Kaivopuistossa ja eteläisessä Helsingissä Daruden musiikkivideosta tutuilla kulmilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kallio Block Party: Ossi Williams, ossi.williams@gmail.com, 040 827 4480
Flow Festival: Katariina Uusitupa, katariina@flowfestival.com, 050 367 6453
Taiteiden yö: Emma Abendstein, emma.abendstein@eventshelsinki.fi, 040 519 3407
Helsinki Marathon: Tapani Virtanen, tapani.virtanen@runhigh.fi, 050 574 0267
Sandstorm Run: Harri Hänninen, harri.hanninen63@outlook.com, 050 370 1358
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