Panssarilaiva Ilmarisen hylystä poistettiin 60 000 litraa öljyä
31.7.2026 09:01:38 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Suomen ympäristökeskus, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja ympäristöministeriö tiedottavat:
Suomen ympäristökeskus ja Merivoimat poistivat öljyä Panssarilaiva Ilmarisen hylystä 14.–24.7.2026. Lisäksi operaatioon osallistuivat ympäristövahinkojen torjuntaan varautunut Rajavartiolaitos ja Sukelluslääketieteen keskus. Kahden viikon aikana Ilmarisen tankeista saatiin talteen noin 60 000 litraa öljyä, mutta kokonaan hylkyä ei vielä saatu tyhjennettyä. Kovan aallokon takia työ jouduttiin välillä keskeyttämään.
Toisen maailmansodan aikana Utön saaren edustalle uponnut panssarilaiva Ilmarinen on yksi Itämeren ympäristölle vaarallisista hylyistä. Ympäristöriski aiheutuu aluksen tankeissa olevasta öljystä, jota on arvioitu olevan kokonaisuudessaan noin 100 000 litraa.
Heinäkuun puolivälissä alkanut Ilmarisen tankkien tyhjennys sujui hyvin, vaikka kaikkea öljyä ei vielä saatu talteen. Hylystä saatiin poistettua kaikkiaan noin 60 000 litraa öljyä. Pääosa siitä on kevyttä polttoöljyä.
”Kokonaisuudessaan operaatio oli onnistunut, vaikka jouduimme kovan aallokon takia keskeyttämään työn kolmeksi päiväksi ja vetäytymään saariston suojaan. Aallokon takia operaatio jouduttiin myös lopettamaan noin vuorokautta suunniteltua aikaisemmin”, kertoo projektipäällikkö Tommi Kontto Suomen ympäristökeskuksesta. ”Siihen nähden työ oli varsin tehokasta. Öljyä poistettiin Ilmarisen keulan puoleisista tankeista, ja keulan mahdollisesta romahtamisesta aiheutuvaa suuren ympäristöonnettomuuden riskiä pystyttiin pienentämään merkittävästi.”
Rannikkolaivaston esikuntapäällikkö, komentaja Toni Joutsian mukaan operaatio oli erittäin vaativa tehtävä: ”Ilmarisen uppoamispaikalla on vettä 60–80 metriä. Se asettaa erittäin tiukat turvallisuusvaatimukset niin kalustolle, sukellustoiminnalle kuin pinnalla tapahtuvalle operoinnillekin. Ilmarinen lepää merenpohjassa ylösalaisin, köli pintaa kohden. Pystyimme pumppaamaan öljyä suoraan tankeista aluksen pohjan läpi poraamiemme reikien kautta”, kertoo komentaja Joutsia.
Rannikkolaivasto johti operaation yhdessä Suomen ympäristökeskuksen koordinaattorin kanssa. Operaation käytössä olivat monitoimialus Louhi ja öljyntorjunta-alus Halli. Rajavartiolaitos varautui ympäristövahinkojen torjuntaan ilma- ja pinta-aluskalustollaan. Merivoimien sukeltajien hyvinvointia turvaamassa mukana oli Puolustusvoimien Sukelluslääketieteen keskus. Keskuksella oli monitoimialus Louhella onnettomuuden varalta valmiina painekammio, lääkäri, sukellussairaanhoitaja ja kenttäsairaanhoitaja.
”On todettava, että merellisten viranomaisten ammattitaito ja merimiestaito ovat korkealla tasolla. Jokainen toimi oli hyvin suunniteltu ja harjoiteltu niin pinnalla kuin syvyydessäkin. Operaation puolesta kiitämme merenkulkijoita saamastamme työrauhasta alueella”, sanoo komentaja Toni Joutsia.
Hylyn tyhjennys jatkuu ensi vuonna
Panssarilaiva Ilmarisen hylkyyn jäi vielä arviolta 40 000 litraa öljyä. Työtä on tarkoitus jatkaa vuonna 2027.
Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala on tyytyväinen, että operaation ansiosta Ilmarisen aiheuttama riski Itämeren ympäristölle on nyt merkittävästi pienempi. ”On tärkeää, että öljyn poistaminen suoritetaan loppuun”, painottaa ministeri Multala.
”Hylky-projektissa on tätä ennen saneerattu jo neljä Itämeren riskihylkyä. On hienoa, että viranomaisten osaaminen ja valmius toimia tällaisissa haastavissa tehtävissä ja oloissa on näiden operaatioiden myötä vahvistunut”, sanoo ministeri Multala.
Ympäristöministeriö rahoittaa öljynpoistoa Ilmarisen hylystä vesien ja meren tilan parantamiseen tähtäävästä Ahti-ohjelmasta (2023–2027). Rahoituksella on muun muassa hankittu Merivoimien käyttöön operaatioon soveltuvaa erikoiskalustoa.
Vuoto paikantuu rungon ruostuneisiin niitteihin
Suomen ympäristökeskus on tutkinut Ilmarisen hylkyä useaan otteeseen ennen tyhjentämistä ja tehnyt hylystä riskiarvion. Tutkimuksissa hylyn on todettu vuotavan polttoöljyä 1–2 pisaraa minuutissa. Nyt heinäkuisen operaation aikana vuoto paikannettiin aluksen rungon niittisaumoihin, joihin korroosio on vaikuttanut voimakkaimmin.
”Jokainen hylky on ainutlaatuinen ja yksilöllinen. Kohteeseen ja olosuhteisiin on perehdyttävä tarkasti. Työ on suunniteltava ja kalusto valittava huolella, jotta öljyä saadaan poistettua turvallisesti niin ympäristön kuin työntekijöidenkin kannalta”, kertoo projektipäällikkö Tommi Kontto. ”Ilmarisen operaatiota on valmisteltu vuodesta 2023 lähtien sekä harjoiteltu vuonna 2025 ja keväällä 2026. Harjoittelulla on varmistettu tehtävän tehokas ja turvallinen toteutus.”
Panssarilaiva Ilmarisen hylky sijaitsee Pohjoisella Itämerellä, Suomen talousvyöhykkeellä aluevesien ulkopuolella. Ilmarinen upposi syyskuussa 1941 osuttuaan merimiinaan. Aluksen mukana hukkui 271 miehistön jäsentä, joiden viimeinen leposija hylky on. Hautarauhan säilyminen on ollut tärkeä näkökohta operaatiossa.
”Lopuksi on hautarauhan osalta todettava, että pystyimme kunnioittamaan sitä koko operaation osalta. Merisotilaidemme viimeistä leposijaa ei häiritty”, kertoo rannikkolaivaston esikuntapäällikkö, komentaja Toni Joutsia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tommi Kontto, Suomen ympäristökeskus, p. +358 295 252 278, etunimi.sukunimi@syke.fi
Erityisasiantuntija Milka Parviainen, Ympäristöministeriö, p. +358 295 250 037, etunimi.sukunimi@gov.fi
Rannikkolaivaston esikuntapäällikkö, komentaja Toni Joutsia, Merivoimat, p. +358 299 310 001, etunimi.sukunimi@mil.fi
Merivoimien esikunnan viestintä: pao.navy@mil.fi
Rajavartiolaitoksen viestintä: media@raja.fi, p. +358 50 456 2862
Sukelluslääketieteen keskuksen johtaja, lääkintäkomentaja Janne Tikkinen, etunimi.sukunimi@mil.fi, p. +358 299 576 150
Viestintäasiantuntija Eija Järvinen, Suomen ympäristökeskus, , p. +358 295 251 242, etunimi.sukunimi@syke.fi
Operaation aikana kuvattua videomateriaalia saatavilla pyydettäessä Suomen ympäristökeskuksen viestinnästä Eija Järviseltä.
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Kuvat
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus
60,000 litres of oil removed from wreck of coastal defence ship Ilmarinen31.7.2026 09:02:40 EEST | Press release
The Finnish Environment Institute, the Finnish Defence Forces, the Finnish Border Guard and the Ministry of the Environment announce: The Finnish Environment Institute and the Finnish Navy removed oil from the wreck of the coastal defence ship Ilmarinen between 14 and 24 July 2026. In addition, the Finnish Border Guard, which was prepared for environmental response operations, and the Diving Medical Center participated in the operation. Over the course of two weeks, approximately 60,000 litres of oil was recovered from the vessel’s fuel tanks, but the wreck could not be completely emptied yet. Because of the rough seas, the work had to be interrupted from time to time.
60 000 liter olja avlägsnades från pansarfartyget Ilmarinens vrak31.7.2026 09:02:07 EEST | Pressmeddelande
Finlands miljöcentral, Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet och miljöministeriet informerar: Finlands miljöcentral och marinen avlägsnade olja från pansarfartyget Ilmarinens vrak mellan den 14 och 24 juli 2026. I operationen deltog även Gränsbevakningsväsendet, som var i beredskap för miljöskyddsuppdrag, samt Centret för dykmedicin. Under två veckor togs cirka 60 000 liter olja tillvara från Ilmarinens tankar, men vraket kunde ännu inte tömmas helt. Arbetet måste tidvis avbrytas på grund av hård sjögång.
Järvien vedenkorkeudet normalisoituneet monin paikoin – Saimaa ja Päijänne edelleen matalalla24.7.2026 11:09:25 EEST | Tiedote
Viikonlopun runsaat sateet ovat helpottaneet järvien vesitilannetta Lounais-Suomesta Kainuuseen yltävällä alueella. Enimmillään yli 100 mm:n vuorokausisateet ovat nostaneet viime päivien aikana monen pienen järven vedenkorkeutta yli 50 cm ja suuria järviä 20–30 cm.
Järvien pinnat yhä matalalla – mikä on ilmastonmuutoksen rooli?17.7.2026 08:39:47 EEST | Tiedote
Tämän vuoden kuivuutta selittävät vähäiset sademäärät, veden runsas haihdunta ja poikkeava lumitalvi. Ilmaston lämpeneminen lisää kuivuudelle otollisia oloja myös Suomessa.
Oil removal from coastal defence ship Ilmarinen’s wreck begins – operation to be left undisturbed14.7.2026 09:02:00 EEST | Press release
The removal of oil from the wreck of the coastal defence ship Ilmarinen is progressing. In the coming weeks, the Finnish Environment Institute, the Finnish Navy and the Finnish Border Guard will work on the wreck in the northern Baltic Sea, off the island of Utö. The authorities ask the public to keep clear of the area and allow the operation to proceed undisturbed to ensure safety. Information about the results will be provided after the operation has been completed.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme