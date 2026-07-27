Taideiskut jalkautuvat Espoon julkisille paikoille
3.8.2026 09:16:41 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Elokuun aikana espoolaisten päiviä piristävät ammattilaistaiteilijoiden yllätykselliset taide-elämykset. Joukossa on muun muassa rauhantahtoa esittelevä yhteisöllinen esitystaidehanke, nukketeatteria, tankotanssia ja musiikkiesityksiä.
Kestävän kehityksen teemojen ympärille rakentuva Tulevaisuustarinoita järjestetään nyt jo neljättä kertaa. Viime vuoden tapaan konseptissa nähdään taideiskuja eri puolilla kaupunkia. Tänä vuonna teemana on rauhan ja toivon rakentaminen.
Mukaan valitut teokset lisäävät kaupunkilaisten viihtyvyyttä, nostavat esiin ajankohtaisia aiheita ja tarjoavat taiteilijoille mahdollisuuden näkyä. Ammattilaistaiteilijoita haettiin avoimella haulla keväällä. Taideiskujen toteuttajana on Espoon kaupungin kulttuuritalot ja -palvelut yhteistyössä valittujen taiteilijoiden kanssa.
”Baltian ketjun” innoittama Rauhanliikekannallepano
Rauhanliikekannallepano on Toisissa tiloissa -ryhmän vuonna 2026 toteuttama uusi yhteisöllinen esitystaidehanke, jonka tarkoituksena on herättää kansalaisten keskuudessa rauhantahtoa ja vahvistaa solidaarisuuden tuntua maailmanpoliittisesti levottomana aikana.
Toisissa tiloissa -kollektiivin tuottaja Hanna Romon mukaan “liikekannallepanolla” tarkoitetaan yleensä erilaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, jolla kansakunta valmistetaan taisteluvalmiuteen, mutta Toisissa tiloissa -ryhmän liikekannallepanossa tehdään päinvastoin: siinä valmistaudutaan yhdessä rauhaan. Tapahtumassa iso joukko osallistujia toteuttaa yhdessä työryhmän taiteilijoiden kanssa kollektiivisia ”rauhanliikkeitä”.
-Tulevaisuustarinoiden teema osui meille tällä kertaa kuin nappi silmään. Meille tuntuu myös tärkeältä päästä tuomaan esityksiämme espoolaisille – tämä on erityinen esitystapahtuma. Ajattelemme, että rauha ei synny vain olemalla rauhallinen tai tekemättä mitään. Rauhantila pitää keksiä yhä uudestaan, yksin ja yhdessä, Romo kertoo.
-Esimerkkinä menneestä rauhanliikkeestä on ”Baltian ketju”, joka on vuonna 1989 tapahtunut mielenosoitus Baltian maiden itsenäisyyden palauttamisen puolesta. Siinä oli mukana noin kaksi miljoonaa toisiaan kädestä kiinni pitävää ihmistä, jotka muodostivat 600 kilometriä pitkän ihmisketjun Tallinnasta Riian kautta Vilnaan.
Romon mukaan Espoossa nähtävä esitys on yhteisöllinen ja leikkimielinen tapahtuma, johon myös paikalle saapunut yleisö voi halutessaan osallistua. Esitys nähdään Espoo-päivänä lauantaina 29.8.
Useita taideiskuja ympäri kaupunkia
Tulevaisuustarinoissa nähdään yhteensä 13 taideiskua, jotka toteutetaan eri päivinä useissa paikoissa ympäri Espoota. Rauhanliikekannallepanon lisäksi kaupunkilaisten loppukesän päiviä piristää muun muassa osallistava performanssi Vieraslaji, jossa taiteilija esittää Suomeen ilmastonmuutoksen myötä ilmestynyttä vieraslajia. Nukketeatteriesitys Penkki puolestaan vie katsojat julkiselle penkille. Spa Lounge on koko perheen pieni odotushuone, jossa saa hyvän mielen. Madame T. toivottaa vieraansa tervetulleeksi yllätykselliseen, mutta turvalliseen peliluolaansa ja Radicalis 1.0 on paikkasidonnainen tankotanssiteos, jossa tankotanssitangon ympärille on rakennettu kasvihuonemainen teltta.
Tarkemmat tiedot päivittyvät Tulevaisuustarinoiden verkkosivulle osoitteeseen: espoo.fi/tulevaisuustarinoita
Vuoden 2026 taideiskujen toteuttajat:
Vieraslaji – Other Nature art series
Penkki – TeatteriQo
Teetä ja biisejä – Katri O
Toivo asuu täällä – Sananhaltija
Spa Lounge – Nuppuensemble
Lähettiläs – Viestejä toivosta ja rauhasta – Mammu Rauhala
Madame T: Pelissä elämä – Taina Mäki-Iso
Radicalis 1.0 – Noora Juppi
Vastavoima – Kollektiivi Säie
Seuraava pysäkki: Tulevaisuus – Saara Malmström
Rauhanliikekannallepano – Toisissa tiloissa -kollektiivi
Just Stop – React Public Performances
Fillaripianisti – Fillaripiano
Konststunder ordnas på offentliga platser i Esbo
Art Mobs showcased in public places in Espoo
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riikka Kampara
Tuotantosuunittelija
p. 040 6368581
riikka.kampara@espoo.fi
Kuvat
Espoon kaupungin kulttuuritaloihin ja -palveluihin kuuluu Espoon kulttuurikeskus, Sellosali, Kannusali, Lasten kulttuurikeskus Aurora, Näyttelykeskus WeeGee sekä Espoonlahden kulttuurihanke. Kulttuuritalot ja -palvelut on osa kulttuurin tulosyksikköä, joka vastaa Espoon kulttuuritarjonnasta ja kulttuuriprofiilista.
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