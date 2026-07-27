Taideiskut jalkautuvat Espoon julkisille paikoille

Kestävän kehityksen teemojen ympärille rakentuva Tulevaisuustarinoita järjestetään nyt jo neljättä kertaa. Viime vuoden tapaan konseptissa nähdään taideiskuja eri puolilla kaupunkia. Tänä vuonna teemana on rauhan ja toivon rakentaminen.

Mukaan valitut teokset lisäävät kaupunkilaisten viihtyvyyttä, nostavat esiin ajankohtaisia aiheita ja tarjoavat taiteilijoille mahdollisuuden näkyä. Ammattilaistaiteilijoita haettiin avoimella haulla keväällä. Taideiskujen toteuttajana on Espoon kaupungin kulttuuritalot ja -palvelut yhteistyössä valittujen taiteilijoiden kanssa.

”Baltian ketjun” innoittama Rauhanliikekannallepano

Rauhanliikekannallepano on Toisissa tiloissa -ryhmän vuonna 2026 toteuttama uusi yhteisöllinen esitystaidehanke, jonka tarkoituksena on herättää kansalaisten keskuudessa rauhantahtoa ja vahvistaa solidaarisuuden tuntua maailmanpoliittisesti levottomana aikana.



Toisissa tiloissa -kollektiivin tuottaja Hanna Romon mukaan “liikekannallepanolla” tarkoitetaan yleensä erilaisten toimenpiteiden kokonaisuutta, jolla kansakunta valmistetaan taisteluvalmiuteen, mutta Toisissa tiloissa -ryhmän liikekannallepanossa tehdään päinvastoin: siinä valmistaudutaan yhdessä rauhaan. Tapahtumassa iso joukko osallistujia toteuttaa yhdessä työryhmän taiteilijoiden kanssa kollektiivisia ”rauhanliikkeitä”.

-Tulevaisuustarinoiden teema osui meille tällä kertaa kuin nappi silmään. Meille tuntuu myös tärkeältä päästä tuomaan esityksiämme espoolaisille – tämä on erityinen esitystapahtuma. Ajattelemme, että rauha ei synny vain olemalla rauhallinen tai tekemättä mitään. Rauhantila pitää keksiä yhä uudestaan, yksin ja yhdessä, Romo kertoo.

-Esimerkkinä menneestä rauhanliikkeestä on ”Baltian ketju”, joka on vuonna 1989 tapahtunut mielenosoitus Baltian maiden itsenäisyyden palauttamisen puolesta. Siinä oli mukana noin kaksi miljoonaa toisiaan kädestä kiinni pitävää ihmistä, jotka muodostivat 600 kilometriä pitkän ihmisketjun Tallinnasta Riian kautta Vilnaan.

Romon mukaan Espoossa nähtävä esitys on yhteisöllinen ja leikkimielinen tapahtuma, johon myös paikalle saapunut yleisö voi halutessaan osallistua. Esitys nähdään Espoo-päivänä lauantaina 29.8.

Useita taideiskuja ympäri kaupunkia

Tulevaisuustarinoissa nähdään yhteensä 13 taideiskua, jotka toteutetaan eri päivinä useissa paikoissa ympäri Espoota. Rauhanliikekannallepanon lisäksi kaupunkilaisten loppukesän päiviä piristää muun muassa osallistava performanssi Vieraslaji, jossa taiteilija esittää Suomeen ilmastonmuutoksen myötä ilmestynyttä vieraslajia. Nukketeatteriesitys Penkki puolestaan vie katsojat julkiselle penkille. Spa Lounge on koko perheen pieni odotushuone, jossa saa hyvän mielen. Madame T. toivottaa vieraansa tervetulleeksi yllätykselliseen, mutta turvalliseen peliluolaansa ja Radicalis 1.0 on paikkasidonnainen tankotanssiteos, jossa tankotanssitangon ympärille on rakennettu kasvihuonemainen teltta.



Tarkemmat tiedot päivittyvät Tulevaisuustarinoiden verkkosivulle osoitteeseen: espoo.fi/tulevaisuustarinoita

Vuoden 2026 taideiskujen toteuttajat:

Vieraslaji – Other Nature art series

Penkki – TeatteriQo

Teetä ja biisejä – Katri O

Toivo asuu täällä – Sananhaltija

Spa Lounge – Nuppuensemble

Lähettiläs – Viestejä toivosta ja rauhasta – Mammu Rauhala



Madame T: Pelissä elämä – Taina Mäki-Iso

Radicalis 1.0 – Noora Juppi

Vastavoima – Kollektiivi Säie

Seuraava pysäkki: Tulevaisuus – Saara Malmström

Rauhanliikekannallepano – Toisissa tiloissa -kollektiivi

Just Stop – React Public Performances

Fillaripianisti – Fillaripiano





Konststunder ordnas på offentliga platser i Esbo



Art Mobs showcased in public places in Espoo





