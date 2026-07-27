Perjantai on loppuviikon lämpimin ja epävakaisin päivä – voimakkaatkin sade- ja ukkoskuurot mahdollisia eri puolilla maata
30.7.2026 14:41:37 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Suomen yli liikkuva matalapaine tuo mukanaan lämmintä ja ukkosherkkää ilmaa seuraaviksi päiviksi. Viikonloppuna on poutaisempaa, mutta lämpötila laskee hieman.
Ilmatieteen laitoksen 30. heinäkuuta tekemän ennusteen mukaan huomisesta on tulossa epävakainen päivä lännestä lähestyvän matalapaineen takia. Sadetta ja ukkosta voi tulla jo tänä iltana tai yönä maan pohjoisosassa.
Perjantaina sateet ja ukkoset käynnistyvät maan länsiosassa sekä Länsi-Lapissa keskipäivän tunteina lännestä saapuvan säärintaman ohessa. Rintama liikkuu kohti itää tasaisesti päivän mittaan ja saavuttaa maamme itärajan yöhön tultaessa. Perjantaista on ennusteen mukaan tulossa kuluvan ukkoskauden toistaiseksi salamarikkain päivä.
Säärintaman edellä ilma on lämmintä, ja helleraja rikkoutuu todennäköisesti maan itä- ja pohjoisosassa. Koko maassa ollaan 19 ja 28 asteen välillä.
"Ilma on perjantaina kosteaa, joten voimakkaatkin ukkoskuurot ovat mahdollisia suuressa osassa maata. Voimakkaimmat ukkospuuskat voivat yltää jopa 25 metriin sekunnissa erityisesti maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä- ja Keski-Lapissa", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eetu Rimo.
Tuulivahinkoja voi esiintyä kaatuneiden puiden ja sähkökatkojen muodossa. Lisäksi maan pohjoisosassa varoitetaan paikoin rankoista sadekuuroista. Maan itäosassa vaikutukset jäävät todennäköisesti vähäisemmiksi rintaman saapuessa sinne vasta illan tunteina.
Viikonloppuna laajalti poutaisempaa, lämpötila lievässä laskussa
Lauantaina sää on poutainen ja aurinkoinenkin suuressa osassa maata. Ainoastaan maan keskivaiheilla voi tulla matalapaineen solan synnyttämiä sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat paikallisesti olla voimakkaitakin. Lauantain lämpötila on 15 ja 25 välillä, lämpimintä on kaakossa.
Sunnuntaina on monin paikoin melko selkeää tai puolipilvistä. Päivän aikana maan länsiosassa sekä Lapissa tulee paikoin sadekuuroja, muutoin on poutaista. Lämpötila on 15 ja 23 asteen välillä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde). Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Viikko alkaa epävakaisessa säässä – sade- ja ukkoskuurot voivat olla paikoin voimakkaita27.7.2026 14:33:50 EEST | Tiedote
Suomen yli liikkuu tämän ja huomisen päivän aikana matalapaineen alue, minkä yhteydessä tulee paikoin voimakkaitakin sade- ja ukkoskuuroja. Viikon loppupuolella sää lämpenee.
Kolean alkuviikon jälkeen vähitellen lämpenee – sää on viikonloppuna epävakainen23.7.2026 14:12:16 EEST | Tiedote
Suomen lähistöllä liikkuu viikonloppuna ja ensi viikon alkupuolella matalapaineen alue, joka tuo sateita myös Suomen alueelle. Sateiden painopiste on viikonloppuna maan länsiosassa ja Lapissa, kun taas idässä sää on poutaisempi ja lämpimämpi.
Viikonloppuna sää on muuttumassa sateisemmaksi ja viileämmäksi16.7.2026 13:17:39 EEST | Tiedote
Etelässä ja lännessä on mitattu viime päivinä hellelukemia, ja pohjoiseenkin on torstaina virrannut lämmintä ilmaa. Viikonlopuksi sää on kuitenkin muuttumassa sateisemmaksi ja samalla myös lämpötilat laskevat. Läntisillä merialueilla myös tuuli voimistuu ajoittain kovaksi.
Säässä on alkamassa lämpimämpi jakso – lämpötila nousee viikonloppuna hellelukemiin9.7.2026 14:21:36 EEST | Tiedote
Heinäkuun alku on ollut maan eteläosassa sateinen, mutta ensi viikolla korkeapaineen alue tuo Suomeen poutasäätä. Helteet yleistyvät jo viikonlopusta alkaen.
Kesäkuu rikkoi lämpöennätyksiä: Länsi-Euroopassa kuukausi oli mittaushistorian kuumin, globaalisti toiseksi lämpimin9.7.2026 05:00:00 EEST | Tiedote
EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan kesäkuu 2026 oli mittaushistorian lämpimin Länsi-Euroopassa ja toiseksi lämpimin maailmanlaajuisesti. Kuukauden aikana koettiin poikkeuksellisia helteitä ja merellisiä lämpöaaltoja, ja napa-alueiden ulkopuolisten merialueiden keskimääräinen lämpötila oli kesäkuun korkein koskaan mitattu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme