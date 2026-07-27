Ilmatieteen laitos

Perjantai on loppuviikon lämpimin ja epävakaisin päivä – voimakkaatkin sade- ja ukkoskuurot mahdollisia eri puolilla maata

30.7.2026 14:41:37 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote

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Suomen yli liikkuva matalapaine tuo mukanaan lämmintä ja ukkosherkkää ilmaa seuraaviksi päiviksi. Viikonloppuna on poutaisempaa, mutta lämpötila laskee hieman.

Ilmatieteen laitoksen 30. heinäkuuta tekemän ennusteen mukaan huomisesta on tulossa epävakainen päivä lännestä lähestyvän matalapaineen takia. Sadetta ja ukkosta voi tulla jo tänä iltana tai yönä maan pohjoisosassa.

Perjantaina sateet ja ukkoset käynnistyvät maan länsiosassa sekä Länsi-Lapissa keskipäivän tunteina lännestä saapuvan säärintaman ohessa. Rintama liikkuu kohti itää tasaisesti päivän mittaan ja saavuttaa maamme itärajan yöhön tultaessa. Perjantaista on ennusteen mukaan tulossa kuluvan ukkoskauden toistaiseksi salamarikkain päivä.

Säärintaman edellä ilma on lämmintä, ja helleraja rikkoutuu todennäköisesti maan itä- ja pohjoisosassa. Koko maassa ollaan 19 ja 28 asteen välillä.

"Ilma on perjantaina kosteaa, joten voimakkaatkin ukkoskuurot ovat mahdollisia suuressa osassa maata. Voimakkaimmat ukkospuuskat voivat yltää jopa 25 metriin sekunnissa erityisesti maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä- ja Keski-Lapissa", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eetu Rimo.

Tuulivahinkoja voi esiintyä kaatuneiden puiden ja sähkökatkojen muodossa. Lisäksi maan pohjoisosassa varoitetaan paikoin rankoista sadekuuroista. Maan itäosassa vaikutukset jäävät todennäköisesti vähäisemmiksi rintaman saapuessa sinne vasta illan tunteina.

Viikonloppuna laajalti poutaisempaa, lämpötila lievässä laskussa

Lauantaina sää on poutainen ja aurinkoinenkin suuressa osassa maata. Ainoastaan maan keskivaiheilla voi tulla matalapaineen solan synnyttämiä sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat paikallisesti olla voimakkaitakin. Lauantain lämpötila on 15 ja 25 välillä, lämpimintä on kaakossa.

Sunnuntaina on monin paikoin melko selkeää tai puolipilvistä. Päivän aikana maan länsiosassa sekä Lapissa tulee paikoin sadekuuroja, muutoin on poutaista. Lämpötila on 15 ja 23 asteen välillä.

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Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde). Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle

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