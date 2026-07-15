POWERin kampanja käynnistyi ennätysvauhdilla – aloituspäivä kolminkertaisti myynnin
31.7.2026 09:12:20 EEST | Power Finland Oy | Tiedote
POWER käynnisti torstaina 30.7. 10 vuotisjuhlavuotensa kunniaksi historiansa suurimman kampanjan, ja kampanjan avauspäivä lähes kolminkertaisti yrityksen myynnin viime vuoden vastaavaan päivään verrattuna.
POWER käynnisti torstaina 30.7. 10-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi historiansa toistaiseksi suurimman kampanjan. Tarjoustuotteiden myynti alkoi netissä torstain vastaisena yönä ja POWER-myymälöissä torstaiaamuna. Ihmisiä riitti sekä verkossa että myymälöissä jonoksi asti, ja kokonaisuutena kampanjan aloituspäivä toi POWERille lähes kolminkertaisen myynninkasvun viime vuoden vastaavaan päivään verrattuna. Tuloksen arvoa nostaa se, että kokonaisuutena kodinelektroniikkamarkkina on ollut Suomessa koko vuoden laskeva.
Ennätysliikennettä ja ruuhkautunut verkkokauppa
POWER julkaisi 10 v synttäritarjouksensa netissä keskiviikkona 29.7., ja tämän yhden päivän aikana tarjoussivustolla vieraili enemmän kävijöitä kuin edeltävän kahden viikon aikana yhteensä. Kun myynti käynnistyi verkossa keskiviikon ja torstain välisenä yönä kello 00:00, asiakkaita oli niin paljon, että nettikauppaan tuli odottamaton tekninen vika ja sivusto oli hetken alhaalla. Kun sivut saatiin takaisin toimintaan, kauppaa tehtiin verkossa läpi yön useiden satojen tuhansien eurojen edestä, ja sama tahti jatkui koko torstaipäivän.
”Olen erittäin tyytyväinen kampanjan aloitukseen myynnin näkökulmasta, mutta samalla haluan pahoitella niitä asiakkaita, jotka kokivat verkkokauppamme ostoprosessissa kitkaa keskiyöllä. Olimme varautuneet suureen asiakasmäärään, mutta lopulta se johti siitäkin huolimatta yllättävään tekniseen vikaan. Vikaa ryhdyttiin korjaamaan välittömästi, ja sivut saatiin toimintakuntoiseksi noin tunnin viiveellä. Aamuun mennessä mikään tarjoustuote ei ollut loppunut, ja lisäksi myymälät ovat täynnä tarjoustuotteita – näin ollen halukkaille on kyllä löytynyt tuote”, kertoo POWER Finlandin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.
Kaikkien aikojen suurimmat myynninkasvut yhteen päivään
POWERin 10 v synttärikampanjan avajaispäivän myynti lähes kolminkertaisti yrityksen yhden päivän liikevaihdon suhteessa viime vuoden vastaavaan päivään. Power.fi nettikaupan myynti kasvoi 437 % ja jokaisessa myymälässä myynninkasvu oli vahvaa, vaihdellen 100–400 % välillä. Kun otetaan huomioon, että kodinelektroniikkamarkkina on ollut Suomessa koko vuoden laskusuuntainen, voidaan tällaista kehitystä pitää poikkeuksellisena.
”En ole aiemmin nähnyt tällaisia myynninkasvuja valtakunnallisesti – se että käytännössä jokainen tulosyksikkömme kehittyi kolminumeroisin luvuin, on ennennäkemätöntä. Meillä oli viime vuonna erinomaisen hyvin onnistuneet heinä- ja elokuu, joten niiden lukujen päälle tällainen kasvu on todella poikkeuksellista. Tästä on hyvä lähteä jatkamaan historiamme toistaiseksi suurinta kampanjaa”, Saviluoto sanoo.
Onnistuminen pitkän ja huolellisen prosessin tulos
POWER on rakentanut kyseistä kampanjaansa huolellisesti ja systemaattisesti jo vuoden 2025 kesästä alkaen, jolloin suunnittelutyö alkoi. Juhlavuoden aikana on osallistettu ihmisiä arvaamaan X salkun koodia, jossa arvonnan palkintona oli ensin 10 000 € lahjakortti ja myöhemmin XPENG G6 -sähköauto. Heinäkuun 17. päivä POWER lanseerasi oman Kontti X -lyhytelokuvansa, joka laukaisi lähtölaskennan nyt käynnissä olevaan 10 v synttärikampanjaan.
”Olemme rakentaneet tarinaa kohti käynnissä olevaa synttärikampanjaa pitkäkestoisesti ja systemaattisesti. Se on tuonut meille huomioarvon, jonka päälle on ollut hyvä rakentaa itse myyntikampanja. Tämä on Suomessa erilainen ja uusi tapa tehdä kampanjoita ja niiden markkinointia, mutta nyt voi todeta, että uskallus kannatti. Kampanja on lähtenyt loistavasti käyntiin, ja lisää on luvassa – tarjoukset ovat todella kovia, eikä kaikkea ole vielä edes nähty”, Saviluoto lupailee.
Lisätietoja medialle
Juha-Mikko Saviluoto, toimitusjohtaja, POWER Finland Oy
Sähköposti: juha-mikko.saviluoto@power.fi
Puhelinnumero: 040 047 3378
Yhteyshenkilöt
Juha-Mikko SaviluotoToimitusjohtajaPower Finland OyPuh:040 047 3378etunimi.sukunimi@power.fi
Power Finland Oy
Power Finland kuuluu pohjoismaiseen Power International AS -konserniin, joka toimii Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto on yli 2 miljardia euroa, mikä tekee meistä yhden Pohjoismaiden merkittävimmistä kodinelektroniikan toimijoista.
Power-ketjun toiminta perustuu äärimmäiseen kustannustehokkuuteen ja laajaan valikoimaan tunnettuja brändejä. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme markkinoiden kilpailukykyisimmät hinnat kaikissa kanavissamme – siksi myymälöissämme on aina sama halpa hinta kuin Power.fi-verkkokaupassa. Suomessa Powerilla on kattava, yli 40 myymälän verkosto, joka yhdessä vahvan verkkokaupan ja Ruotsissa sijaitsevan pohjoismaisen keskusvaraston kanssa takaa nopeat toimitukset.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Power Finland Oy
POWER jatkaa kasvuaan – Ylivieska ja Kajaani siirtyvät POWER-ketjuun15.7.2026 10:11:57 EEST | Tiedote
POWER jatkaa kasvuaan Suomessa: Ylivieskan ja Kajaanin Gigantti-myymälät siirtyvät POWER-ketjuun 20. heinäkuuta 2026. Molemmat myymälät omistava perheyritys Kertun Kone on toiminut alueilla vuosikymmeniä, ja siirto on jo kymmenes ja yhdestoista kauppiasmyymälä, joka vaihtaa Gigantista POWERiin tänä keväänä.
POWER jatkaa vahvaa kasvuaan – Tammisaari ja Loimaa siirtyvät POWER-ketjuun kesäkuussa2.6.2026 10:50:16 EEST | Tiedote
Tammisaari ja Loimaa liittyvät POWER-ketjuun kesäkuussa 2026. Molemmilla myymälöillä on yli 20 vuoden historia alueillaan – nyt sama henkilöstö ja sama omistaja jatkavat, uudella nimellä. Viralliset avajaiset järjestetään myöhemmin kesäkuussa.
POWER laajentaa verkostoaan Pohjois-Savoon – Iisalmen Gigantti siirtyy POWER-ketjuun 1.5.202628.4.2026 16:18:52 EEST | Tiedote
POWER laajentaa verkostoaan Iisalmessa, kun Gigantti-myymälä siirtyy POWER-brändin alle 1.5.2026. Kauppiasvetoinen liike jatkaa toimintaansa entisellä paikallaan, ja asiakkaille muutos näkyy erityisesti uudistuneena ilmeenä sekä aiempaa laajempana tuotevalikoimana.
POWER vahvistaa asemaansa – kuusi myymälää liittyy ketjuun4.3.2026 12:00:00 EET | Tiedote
POWER vahvistaa asemaansa Suomessa, kun yrittäjä Mikko Nguyenin omistamat kuusi Gigantin myymälää siirtyvät osaksi POWER-verkostoa. Myymälät sijaitsevat Järvenpäässä, Kotkassa, Salossa, Klaukkalassa, Porvoossa ja Lohjalla. Tämän myötä myymälät jatkavat huhtikuun alusta alkaen POWER kauppiasmyymälöinä.
Olympialaiset muuttavat olohuoneet kisakatsomoiksi – Jättiruudut ja teräväpiirto mullistavat suomalaisten katselukokemuksen6.2.2026 14:14:14 EET | Tiedote
Olympialaiset ovat aina näkyneet ruudulla, mutta ruutu on muuttunut: Olympialaiset ovat seuranneet suomalaista arkea jo vuosikymmeniä. Kun ensimmäiset kisat nähtiin televisiosta, kokoonnuttiin pienten mustavalkoruudun ääreen tarkasti valittuna ajankohtana. Värilähetykset, myöhemmin litteät näytöt, HD-kuva ja suuremmat ruutukoot ovat tuoneet kisat askel askeleelta lähemmäs katsojaa. Tänä päivänä olympialaisia ei enää vain katsota, vaan ne koetaan. Tämä näkyy suoraan kodinelektroniikan markkinadatassa: kuluttajat päivittävät nyt televisioitaan yhä suurempiin kokoluokkiin, päästäkseen osaksi aitoa kisatunnelmaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme