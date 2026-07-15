POWERin kampanja käynnistyi ennätysvauhdilla – aloituspäivä kolminkertaisti myynnin

POWER käynnisti torstaina 30.7. 10-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi historiansa toistaiseksi suurimman kampanjan. Tarjoustuotteiden myynti alkoi netissä torstain vastaisena yönä ja POWER-myymälöissä torstaiaamuna. Ihmisiä riitti sekä verkossa että myymälöissä jonoksi asti, ja kokonaisuutena kampanjan aloituspäivä toi POWERille lähes kolminkertaisen myynninkasvun viime vuoden vastaavaan päivään verrattuna. Tuloksen arvoa nostaa se, että kokonaisuutena kodinelektroniikkamarkkina on ollut Suomessa koko vuoden laskeva.

Ennätysliikennettä ja ruuhkautunut verkkokauppa

POWER julkaisi 10 v synttäritarjouksensa netissä keskiviikkona 29.7., ja tämän yhden päivän aikana tarjoussivustolla vieraili enemmän kävijöitä kuin edeltävän kahden viikon aikana yhteensä. Kun myynti käynnistyi verkossa keskiviikon ja torstain välisenä yönä kello 00:00, asiakkaita oli niin paljon, että nettikauppaan tuli odottamaton tekninen vika ja sivusto oli hetken alhaalla. Kun sivut saatiin takaisin toimintaan, kauppaa tehtiin verkossa läpi yön useiden satojen tuhansien eurojen edestä, ja sama tahti jatkui koko torstaipäivän.

”Olen erittäin tyytyväinen kampanjan aloitukseen myynnin näkökulmasta, mutta samalla haluan pahoitella niitä asiakkaita, jotka kokivat verkkokauppamme ostoprosessissa kitkaa keskiyöllä. Olimme varautuneet suureen asiakasmäärään, mutta lopulta se johti siitäkin huolimatta yllättävään tekniseen vikaan. Vikaa ryhdyttiin korjaamaan välittömästi, ja sivut saatiin toimintakuntoiseksi noin tunnin viiveellä. Aamuun mennessä mikään tarjoustuote ei ollut loppunut, ja lisäksi myymälät ovat täynnä tarjoustuotteita – näin ollen halukkaille on kyllä löytynyt tuote”, kertoo POWER Finlandin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.

Kaikkien aikojen suurimmat myynninkasvut yhteen päivään

POWERin 10 v synttärikampanjan avajaispäivän myynti lähes kolminkertaisti yrityksen yhden päivän liikevaihdon suhteessa viime vuoden vastaavaan päivään. Power.fi nettikaupan myynti kasvoi 437 % ja jokaisessa myymälässä myynninkasvu oli vahvaa, vaihdellen 100–400 % välillä. Kun otetaan huomioon, että kodinelektroniikkamarkkina on ollut Suomessa koko vuoden laskusuuntainen, voidaan tällaista kehitystä pitää poikkeuksellisena.

”En ole aiemmin nähnyt tällaisia myynninkasvuja valtakunnallisesti – se että käytännössä jokainen tulosyksikkömme kehittyi kolminumeroisin luvuin, on ennennäkemätöntä. Meillä oli viime vuonna erinomaisen hyvin onnistuneet heinä- ja elokuu, joten niiden lukujen päälle tällainen kasvu on todella poikkeuksellista. Tästä on hyvä lähteä jatkamaan historiamme toistaiseksi suurinta kampanjaa”, Saviluoto sanoo.

Onnistuminen pitkän ja huolellisen prosessin tulos

POWER on rakentanut kyseistä kampanjaansa huolellisesti ja systemaattisesti jo vuoden 2025 kesästä alkaen, jolloin suunnittelutyö alkoi. Juhlavuoden aikana on osallistettu ihmisiä arvaamaan X salkun koodia, jossa arvonnan palkintona oli ensin 10 000 € lahjakortti ja myöhemmin XPENG G6 -sähköauto. Heinäkuun 17. päivä POWER lanseerasi oman Kontti X -lyhytelokuvansa, joka laukaisi lähtölaskennan nyt käynnissä olevaan 10 v synttärikampanjaan.

”Olemme rakentaneet tarinaa kohti käynnissä olevaa synttärikampanjaa pitkäkestoisesti ja systemaattisesti. Se on tuonut meille huomioarvon, jonka päälle on ollut hyvä rakentaa itse myyntikampanja. Tämä on Suomessa erilainen ja uusi tapa tehdä kampanjoita ja niiden markkinointia, mutta nyt voi todeta, että uskallus kannatti. Kampanja on lähtenyt loistavasti käyntiin, ja lisää on luvassa – tarjoukset ovat todella kovia, eikä kaikkea ole vielä edes nähty”, Saviluoto lupailee.

Lisätietoja medialle

Juha-Mikko Saviluoto, toimitusjohtaja, POWER Finland Oy

Sähköposti: juha-mikko.saviluoto@power.fi

Puhelinnumero: 040 047 3378