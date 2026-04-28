Café Ursulan uudistushanke etenee, kahvila palvelee vielä kesän ajan

Café Ursula on palvellut helsinkiläisiä ja kaupungissa vierailevia Kaivopuistossa jo vuodesta 1952. Nykyistä kahvilarakennusta on laajennettu useaan otteeseen vuosien varrella. Rakennuksen tekninen kunto ja tilaratkaisut eivät kuitenkaan enää vastaa nykyaikaisen kahvila- ja ravintolatoiminnan ja kasvavien asiakasvirtojen tarpeita. Tämän vuoksi nykyinen rakennus puretaan ja sen tilalle rakennetaan uusi, ympärivuotiseen käyttöön soveltuva kahvila- ja ravintolarakennus.

Rakennuslupa mahdollistaa uuden kahvila-ravintolarakennuksen rakentamisen ja nykyisen rakennuksen purkamisen. Samalla tiloja kehitetään entistä monipuolisempaan kahvila-, ravintola- ja tapahtumakäyttöön. Kyseessä on merkittävä vaihe hankkeessa, jota on valmisteltu noin kahden vuoden ajan.

Uudistushankkeen tavoitteena on rakentaa Café Ursulalle toimivat, saavutettavat ja ympärivuotiseen käyttöön soveltuvat tilat tulevaisuuden tarpeisiin.

Valmistelu etenee kohti rakentamista

Hankkeen rakennuslupa tuli lainvoimaiseksi 30.7.2026. Purku- ja rakennustoimet käynnistyvät nykyisen suunnitelman mukaan elokuun lopussa. Uuden rakennuksen arvioidaan valmistuvan keväällä tai kesällä 2027.

Rakennushankkeen eteneminen ei aiheuta välittömiä muutoksia kahvilan toimintaan. Café Ursula palvelee asiakkaitaan normaalisti keskiviikkoon 26.8.2026 saakka. Siihen saakka Ursulassa voi tuttuun tapaan nauttia virvokkeista, kesätunnelmasta ja merellisistä maisemista.

Rakennushankkeen etenemisestä sekä uudistuneen Café Ursulan rakentamisesta tiedotetaan säännöllisesti Ursulan verkkosivuilla.