Café Ursulan uudistushanke etenee, kahvila palvelee vielä kesän ajan
3.8.2026 09:35:00 EEST | Osuuskunta Tradeka | Tiedote
Café Ursulan kahvilarakennuksen uudistushanke etenee, ja hankkeen rakennuslupa on nyt lainvoimainen.
Café Ursula on palvellut helsinkiläisiä ja kaupungissa vierailevia Kaivopuistossa jo vuodesta 1952. Nykyistä kahvilarakennusta on laajennettu useaan otteeseen vuosien varrella. Rakennuksen tekninen kunto ja tilaratkaisut eivät kuitenkaan enää vastaa nykyaikaisen kahvila- ja ravintolatoiminnan ja kasvavien asiakasvirtojen tarpeita. Tämän vuoksi nykyinen rakennus puretaan ja sen tilalle rakennetaan uusi, ympärivuotiseen käyttöön soveltuva kahvila- ja ravintolarakennus.
Rakennuslupa mahdollistaa uuden kahvila-ravintolarakennuksen rakentamisen ja nykyisen rakennuksen purkamisen. Samalla tiloja kehitetään entistä monipuolisempaan kahvila-, ravintola- ja tapahtumakäyttöön. Kyseessä on merkittävä vaihe hankkeessa, jota on valmisteltu noin kahden vuoden ajan.
Uudistushankkeen tavoitteena on rakentaa Café Ursulalle toimivat, saavutettavat ja ympärivuotiseen käyttöön soveltuvat tilat tulevaisuuden tarpeisiin.
Valmistelu etenee kohti rakentamista
Hankkeen rakennuslupa tuli lainvoimaiseksi 30.7.2026. Purku- ja rakennustoimet käynnistyvät nykyisen suunnitelman mukaan elokuun lopussa. Uuden rakennuksen arvioidaan valmistuvan keväällä tai kesällä 2027.
Rakennushankkeen eteneminen ei aiheuta välittömiä muutoksia kahvilan toimintaan. Café Ursula palvelee asiakkaitaan normaalisti keskiviikkoon 26.8.2026 saakka. Siihen saakka Ursulassa voi tuttuun tapaan nauttia virvokkeista, kesätunnelmasta ja merellisistä maisemista.
Rakennushankkeen etenemisestä sekä uudistuneen Café Ursulan rakentamisesta tiedotetaan säännöllisesti Ursulan verkkosivuilla.
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Yhteyshenkilöt
Miia KinnunenkehitysjohtajaTradeka-Yhtiöt OyPuh:040 847 6171miia.kinnunen@tradeka.fi
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Tradeka-Yhtiöt Oy on Oy Ursulan omistaja. Tradeka-Yhtiöt Oy on osakeyhtiö, joka vastaa Osuuskunta Tradeka -konsernin liiketoimintojen omistajaohjauksesta. Ursulan lisäksi se omistaa kokonaan Tradeka-sijoitus Oy:n, Restel Oy:n, Med Group Oy:n, Lehtipiste Oy:n sekä A-Katsastus Group Oy:n.
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