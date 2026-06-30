VR laskee Helsinki–Riihimäki-lippujen hintoja lähiliikenteessä – kertalippu jatkossa 10,80 euroa

Suomesta pääsee pian junalla Ruotsiin – junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy elokuussa 25.6.2026 10:01:11 EEST | Tiedote

VR ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ovat allekirjoittaneet ostoliikennesopimuksen Oulun, Tornion ja Haaparannan välisestä matkustajajunaliikenteestä. Päivittäinen liikennöinti käynnistyy maanantaina 10.8.2026 ja viikoittain ajetaan 28 vuoroa.