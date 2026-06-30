VR-Yhtymä Oyj

VR laskee Helsinki–Riihimäki-lippujen hintoja lähiliikenteessä – kertalippu jatkossa 10,80 euroa

3.8.2026 10:00:00 EEST | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote

Jaa

VR alentaa 3.8.2026 alkaen lähiliikenteen kerta- ja sarjalippujen hintoja Helsinki-Riihimäki-yhteysvälillä. Tavoitteena on tehdä junasta entistä houkuttelevampi vaihtoehto arjen työ-, opiskelu- ja vapaa-ajan matkoille.

Aikuisen kertalipun hinta laskee 12,40 eurosta 10,80 euroon, eli lähes 13 prosenttia. Uudet hinnat tulevat voimaan kaikissa VR:n myyntikanavissa 3.8.

”Helsingin ja Riihimäen välinen rataosuus on yksi Suomen vilkkaimmista. Alennamme lippujen hintoja, jotta juna olisi tällä välillä entistä houkuttelevampi ja kilpailukykyisempi vaihtoehto muihin kulkumuotoihin verrattuna”, sanoo VR:n lähiliikennejohtaja Anu Punola.

Hinnat laskevat sekä kertalipuissa että sarjalipuissa. Alennetut hinnat ovat saatavilla VR Matkalla -sovelluksessa, VR:n verkkokaupassa sekä muissa myyntikanavissa.

Avainsanat

lähijunalähiliikennevrjunamatkat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

VR:llä teemme merkityksellistä työtä, joka vaikuttaa tuhansien ihmisten arkeen ja edistää vähäpäästöistä liikkumista ja logistiikkaa. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä tuemme teollisuuden logistiikkaa kotimaassa. 

Vuonna 2025 kyydissämme tehtiin 16,1 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa, kuljetimme rautateitse 24,8 miljoonaa tonnia tavaraa ja liikevaihtomme oli 1 253 miljoonaa euroa. Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi työskenteli yli 9 500 rautaista ammattilaista.

Lisätietoja:  https://www.vrgroup.fi/ 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VR-Yhtymä Oyj

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye