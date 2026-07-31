Kokoomuksen Vestman: Kokoomus haluaa siirtää turvapaikanhaun pois Suomesta ja perustaa palautuskeskuksia EU:n ulkopuolelle

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman kertoo, että kokoomuksen tavoitteena on siirtää turvapaikanhakuprosessi ja tähän perustuva kansainvälisen suojelun tarjoaminen Suomesta kokonaan EU:n ulkopuolelle. Kokoomus on linjannut asiasta tuoreessa tavoiteohjelmassaan.

”Kokoomus haluaa siirtää turvapaikanhaun EU:n rajojen ulkopuolelle. Mahdollisuus rajat ylittävään turvapaikanhakuun kannustaa käyttämään laittomia reittejä, kuten Espanjan Ceutassa nyt nähdään. Hallitsematonta ja kestämätöntä. Kokoomus haluaa estää laittoman maahantulon ja viime kädessä siirtää turvapaikkaa hakevat niin sanottuihin turvallisiin kolmansiin maihin odottamaan hakuprosessin lopputulosta. Myös kansainvälinen suojelu turvapaikkaan oikeutetuille tulisi tarjota turvallisissa kolmansissa maissa EU:n ulkopuolella”, Vestman avaa kokoomuksen tavoitteita.

Vestman kertoo, että turvapaikanhaun ulkoistaminen Suomen ja EU:n ulkopuolelle on mahdollista toteuttaa EU:n uusien turvapaikkasääntöjen mukaisesti.

”On suuri saavutus, että Orpon hallituksen tukemat EU:n uudet turvapaikkasäännöt mahdollistavat turvapaikanhaun ulkoistamisen niin sanottuun turvalliseen kolmanteen maahan sopimukseen perustuen. Lainmuutokset astuivat voimaan tänä kesänä. Nyt on etsittävä kumppanimaita, joihin turvapaikanhaku voidaan siirtää. Kun turvapaikanhakuprosessi ei enää toimi laittomana väylänä Eurooppaan, kannustimet lähteä yrittämään vähenevät”, Vestman sanoo.

Vestmanin mielestä Espanjan Ceutan kaaottinen tilanne on jälleen uusi osoitus nykyisen turvapaikkajärjestelmän kestämättömyydestä. Rynnäköllä laittomasti maahan tunkeutuminen on torjuttava suoraan rajalla.

”Rajan yli maahan tunkeutumista ei tule sietää. Euroopan ihmisoikeustuomioistuinkin on linjannut, että joukkovoimaa ja väkivaltaa käyttämällä maahan pyrkiminen laittomasti on sallittua torjua suoralta kädeltä rajalla. Tällä tavoin voimalla maahan tunkeutuneet on lisäksi ihmisoikeustuomioistuimen mukaan sallittua palauttaa välittömästi rajan yli. Rajasulkua on tarpeen vaatiessa käytettävä EU-maissa, kuten Suomi on tehnyt”, Vestman toteaa.

Kokoomus haluaa torjua laitonta maassa oloa lisäksi niin sanotuilla palautuskeskuksilla.

”On sietämätöntä, että Suomessa on oleskellut jopa yli 10 vuotta seksuaali- ja väkivaltarikollisia, joilla on kielteinen turvapaikkapäätös mutta joita ei ole kyetty palauttamaan lähtömaahansa palautuskiellon tai lähtömaan kieltäytymisen takia. Kokoomuksen mielestä laittomasti maassa olevat ja rikolliset tulee palauttaa palautuskeskuksiin turvallisiin kolmansiin maihin, jos palautus lähtömaahan ei onnistu. Orpon hallitus edistää palautuskeskusten syntymistä muiden Pohjoismaiden kanssa”, Vestman toteaa.

”Kokoomuksen linja on selvä: Suomi ei ole turvapaikka laittomasti maassa oleville eikä rikollisille”, Vestman sanoo.

Vestman veti kevään 2023 hallitusohjelmaneuvotteluissa Orpon hallituksen maahanmuuttopolitiikan ja sisäisen turvallisuuden neuvottelut.