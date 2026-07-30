Heinäkuu oli lännessä sateinen

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan heinäkuu oli lähes koko maassa keskilämpötilan osalta tavanomainen. Kuukauden keskilämpötila vaihteli etelärannikon noin 17–18 asteesta Pohjois-Lapin noin 11–14 asteeseen. Keskilämpötila oli suuressa osassa maata noin 0–1 astetta vertailukauden 1991–2020 keskiarvoa pienempi.

Heinäkuun ylin lämpötila, 31,1 astetta, mitattiin Pyhtään lentokentällä kuukauden 12. päivänä. Kuukauden alin lämpötila, -2,0 astetta, mitattiin Savukoskella Tulppion havaintoasemalla 20. päivänä.

Hellepäiviä oli heinäkuussa 15 päivänä eli yhden päivän vähemmän kuin mitä tilastollisella vertailukaudella 1991–2020 keskimäärin mitattiin.

Heinäkuun sademäärät olivat lännessä paikoin poikkeuksellisen suuria

Heinäkuu oli varsinkin maan länsiosassa sateinen, paikoin harvinaisen tai poikkeuksellisen sateinen. Maan itä- ja pohjoisosassa kuukauden sademäärä oli enimmäkseen lähellä pitkän ajan keskiarvoa tai jonkin verran sen alle.

Eniten kuukauden aikana satoi Multialla Karhilan havaintoasemalla, 219,9 millimetriä. Vähiten satoi Joensuussa Huhtilammen havaintoasemalla, 33,7 millimetriä.

Kuukauden 18. päivänä lounaasta liikkui Suomen yli koilliseen sadealue, jossa vuorokausikertymät olivat paikoin havaintoasemilla poikkeuksellisen, jopa ennätyksellisen suuria. Suurin vuorokausisademäärä oli Multialla Karhilan havaintoasemalla mitattu 114,2 millimetriä.

Auringonpaistetta ja salamaniskuja oli tavanomaista vähemmän

Auringonpaistetunteja oli koko maassa tavanomaista vähemmän, etelässä jopa harvinaisen vähän. Havaintoasemasta riippuen auringonpaistetunteja oli heinäkuussa noin 160–300.

Heinäkuussa havaittiin noin 11 000 maasalamaa, mikä on selvästi alle jakson 2002–2025 keskiarvon 36 600 maasalamaa.

Meteorologit käyttävät sanaa poikkeuksellinen, kun sääilmiön tilastollinen esiintymismahdollisuus on keskimäärin kolme kertaa sadan vuoden aikana tai harvemmin. Harvinaiseksi ilmiötä kutsutaan, kun sen esiintymistiheys on harvemmin kuin keskimäärin kerran kymmenessä vuodessa. Milloin sää on poikkeuksellinen?