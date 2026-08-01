Kokoomuksen Limnell: Orpon ja EU-johtajien viesti Ceutasta vahvistaa tarpeen yhteiselle hybridioperaatioiden varhaisvaroitusmekanismille

– On erittäin tärkeää, että pääministeri Orpo on mukana viemässä vahvaa yhteistä eurooppalaista viestiä. Ceutan tapahtumat osoittavat, että EU:n ulkorajojen turvallisuus ei ole enää vain yksittäisen jäsenmaan asia, vaan koko Euroopan yhteinen turvallisuuskysymys. Ulkorajojen turvallisuus on myös Suomen turvallisuutta.

Limnellin mukaan EU-johtajien kirje osoittaa myös sen, että maahanmuuton välineellistäminen tunnistetaan yhä selvemmin osaksi hybridivaikuttamista.

– Ceutassa ei ollut kyse vain siirtolaisuudesta tai laittomasta maahantulosta. Kyse oli myös Euroopan kyvyn testaamisesta. Kun ulkorajaa painostetaan järjestelmällisesti, testataan samalla koko Euroopan päätöksentekokykyä, yhtenäisyyttä ja turvallisuutta.

Kirjeessä EU-johtajat korostavat, ettei Eurooppa voi sallia hallitsemattomia massaylityksiä, maahanmuuton välineellistämistä tai muita hybridiuhkia, jotka luovat mielikuvaa siitä, että laiton maahantulo voisi johtaa lailliseen oleskeluun. Limnell pitää tätä viestiä tärkeänä myös Suomen näkökulmasta.

– Venäjä on jo käyttänyt maahanmuuttoa hybridivaikuttamisen keinona Suomen itärajalla. Ceuta osoittaa, ettei kyse ole yksittäisestä ilmiöstä vaan koko Eurooppaan kohdistuvasta turvallisuushaasteesta. Jokainen onnistunut painostus EU:n ulkorajalla on viesti myös muille toimijoille siitä, että Euroopan yhtenäisyyttä voidaan testata.

Limnell katsoo, että EU-johtajien yhteinen kannanotto on tärkeä askel, mutta sen rinnalle tarvitaan pysyvä toimintamalli hybridioperaatioiden ennakoimiseksi.

– Eurooppa reagoi liian usein vasta silloin, kun kriisi on jo käynnissä. Seuraava askel on yhteinen hybridioperaatioiden varhaisvaroitusmekanismi, joka tunnistaisi maahanmuuton välineellistämisen ja muut rajaan kohdistuvat hybridioperaatiot jo niiden alkuvaiheessa sekä käynnistäisi automaattisesti yhteisen tilannekuvan, Frontexin lisätuen, tiedustelu- ja analyysiyhteistyön sekä jäsenmaiden ennakoivat varautumistoimet.

Limnell korostaa, että Suomen on syytä olla tässä työssä aloitteellinen.

– Suomella on Euroopan unionin pisin maaraja Venäjän kanssa ja ainutlaatuista kokemusta hybridivaikuttamisesta. Meidän kannattaa tuoda tätä osaamista aktiivisesti koko Euroopan käyttöön. EU:n ulkorajojen suojaaminen on samalla Suomen turvallisuuden vahvistamista.

Limnellin mukaan Ceuta osoittaa, että hybridivaikuttamisen keinot muuttuvat jatkuvasti, mutta Euroopan vastauksen on oltava yhtä aikaa nopea, yhtenäinen ja ennakoiva.

– Siksi EU:n ulkorajojen suojaamista on tarkasteltava entistä vahvemmin osana Euroopan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, ei pelkästään maahanmuuttopolitiikkana, toteaa Limnell.