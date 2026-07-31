Loton potti nousee neljään miljoonaan euroon
1.8.2026 22:44:29 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Tänä iltana ei Lotossa löytynyt täysosumia, joten potti kasvaa neljään miljoonaan euroon. Tämän illan suurimmat voitot antoi Jokeri.
Loton kierroksen 31/2026 oikea rivi on 1, 4, 9, 18, 21, 35 ja 39. Lisänumeroksi arvottiin 12 ja plusnumeroksi 6.
Loton suurimmat voitot tulivat tässä arvonnassa 6 oikein -tuloksilla, joita löytyi 45 kappaletta. Voittorivin arvo on 1 847 euroa.
Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 6 8 4 5 9 9 9. Arvonnassa löytyi kaksi kappaletta 6 oikein -tuloksia, joista yksi toinen oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. Tuplattu 40 000 euron voitto matkasi viiden osuuden porukkapeliin, joka oli pelattu Pietarsaaren Prismassa. 20 000 voitto lähti vaasalaiselle pelaajalle, joka oli pelannut voitokkaan rivinsä Veikkauksen sovelluksessa.
Milli-pelin lauantaisen arvonnan oikea rivi on 7, 20, 32, 35, 37, 38 ja lisänumero 3. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja osui 18 182 kappaletta.
Lomatonnin voittorivi on San Diego 59. Tuhannen euron päävoittoja lähti matkaan kuusi kappaletta.
Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää täältä.
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