Kokoomuksen Heinonen: Itärajan raja-aita pidettävä suljettuna myös afrikkalaisen sikaruton takia

– Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus on tehnyt historiamme suurimmat satsaukset afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi, mutta tästä huolimatta tauti näyttää päässeen leviämään Suomeen. Näyttää ilmeiseltä, että nyt kuolleet eläimet kuuluvat Suomen ja Venäjän rajan yli kulkevaan populaatioon. Tässä valossa riistaporttien pitkäaikaisempi sulku on perusteltua ja tärkeää, toteaa Timo Heinonen.

Afrikkalainen sikarutto on tähän saakka saatu pidettyä poissa Suomesta aktiivisella yhteistoiminnalla, jossa tärkeässä roolissa ovat olleet erityisesti suomalaiset metsästäjät.

– Olemme eduskunnassa valtiovarainvaliokunnan johdolla osoittaneet varoja tähän metsästäjien tekemään tärkeään työhön, minkä lisäksi olemme säädöksillä sallineet mm. pimeänäkölaitteiden käytön villisikojen kohdalla koko maassa, Timo Heinonen toteaa.

Heinonen sanoo ymmärtävänsä, että riistaeläinten luontaisia liikkumis- ja vaellusreittejä pitää pyrkiä ylläpitämään, mutta tällä hetkellä Venäjän tilanne asettaa tälle haasteita.

– Ruokavirasto ei ole esimerkiksi enää vuoden 2022 jälkeen saanut tietoja Venäjän mahdollisista sikaruttotartunnoista eikä Venäjän ole kerrottu raportoineen mahdollisista sikaruttotartunnoista myöskään Maailman eläintautijärjestö WOAH:lle. Venäjä toimii tässäkin vastuuttomasti ja yhteisiä sääntöjä rikkoen, toteaa Heinonen, joka on myös itse aktiivinen metsästäjä.

Afrikkalaisen sikaruton saamiseksi kuriin ja pois Suomesta on aloitettu mittavat toimet. Mitä nopeammin tässä onnistutaan, sitä pienemmäksi taloudellinen vahinko jää veronmaksajille ja myös kotimaiselle ruuantuotannolle.

– Ruotsi onnistui vastaavassa tehtävässä esimerkillisen hyvin silloin, kun afrikkalaista sikaruttoa siellä havaittiin. Samalla meillä kuitenkin on myös Euroopasta esimerkkejä tapauksista, joissa torjunnassa ei ole onnistuttu ja sikaruton vaikutukset ovat olleet hyvin pitkäaikaisia. Kaikkien tulee ottaa tämä tilanne nyt vakavasti ja noudattaa erittäin tarkasti kaikkia määrättyjä rajoituksia ja kieltoja, mutta myös suosituksia.