Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
2.8.2026 16:30:10 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Tieliikenneonnettomuus
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 02.08.2026
Tieliikenneonnettomuus, Hankasalmi
Hankasalmella, Ysitien ja Koivusalontien risteyksessä sattunut liikenneonnettomuus. Onnettomuudessa osallisena henkilöauton kuljettaja sekä moottoripyörän kuljettaja. Pelastustoimet ovat käynnissä ja toinen kaista Jyväskylään päin on toistaiseksi suljettu.
Lisätietoja: klo 17.00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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