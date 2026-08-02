Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa. 31.7.2026 13:55:55 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan perjantaina 31.7. klo 15-19 välisenä aikana Keski-Suomeen on odotettavissa ukkospuuskia, sadetta ja voimakasta puuskittaista tuulta. Valmistautumisen keinot poikkeukselliseen säähän Keski-Suomalaisille ja rallikansalle illaksi: Varmista, ettei pihalla ole irtaimistoa, joka voisi aiheuttaa tuulen tarttuessa vaaraa. Kevyet rakennelmat ja esimerkiksi trampoliini on syytä sitoa hyvin kiinni. Tarkista, että kaikkien rakennusten ovet ja ikkunat sekä mahdolliset parvekelasitukset ovat kunnolla kiinni. Hissin käyttöä tulee välttää myrskyn aikana, koska sähkökatkon sattuessa hissiin voi jäädä jumiin. Älä lähde myrskysäässä vesille ja jos sinulla on vene, varmista sen kiinnitys. Kova tuuli voi kaataa puita, joten siirrä ajoneuvot autotalliin tai etäälle puista. Matkustamista on syytä välttää kovien myrskypuuskien aikana, sillä puita voi kaatua tielle. Jos autoilu on välttämätöntä, varaudu viivästyksiin ja pukeudu sään mukaisesti