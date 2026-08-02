Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
2.8.2026 20:34:35 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Jatkotiedote lentoliikenneonnettomuus
Keski-Suomen pelastuslaitos
Jatkotiedote 02.08.2026
Lentoliikenneonnettomuus
Ultrakevyt pienkone tippunut katolleen Iso-lampsi järveen. Koneen kyydissä ollut kaksi henkilöä. Sivullinen käynyt soutuveneellä hakemassa henkilöt turvaan eikä henkilöillä ole hätää. Pelastuslaitos varmistaa, että ultrakevyt pienkone saadaan rantaan. Vaikeat tuuliolosuhteet vaikuttavat siihen, että pienkone hinataan pieneen saareen.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote2.8.2026 21:32:08 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Jatkotiedote 02.08.2026 Lentoliikenneonnettomuus, Jyväskylä Tehtävä on päättynyt. Ultrakevyt pienkone laskeutui Iso-Lampsi -nimiseen järveen. Kone kääntyi laskun yhteydessä katolleen veteen. Koneen kyydissä olleet kaksi henkilöä eivät loukkaantuneet ja pääsivät omin avuin ulos koneesta. Tilanteen rannalta havainnut sivullinen avusti soutuveneellä heidät rantaan. Pienkone on hinattu rantaan ja tilanne ohi. Kohteessa toimi yksi pelastuslaitoksen yksikkö. Ihmisen pelastaminen vedestä, Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos sai myös toisen ihmisen pelastaminen vedestä tehtävän klo 19:58. Ilmoituksen mukaan Jyväskylässä Ollilan uimarannan edustalla oli mahdollisesti henkilö vedessä, johon ei saatu puheyhteyttä. Rannalla olleet ilmoittivat tilanteesta hätäkeskukseen. Pelastuslaitos kohteessa todennut havainnon lumpeenlehdiksi. Havainto varmistettiin dronella. Pelastustoimelle ei tehtävää.
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Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa keskisuuresta liikennevälinepalosta Päijänteellä Jyväskylässä. Moottoriveneen konetilasta havaittiin savua. Kaksi henkilöä evakuoitiin, eikä kukaan loukkaantunut. Pelastuslaitoksen saavuttua palo oli sammunut, mutta käryä oli edelleen. Vene hinattiin Korpilahden satamaan.
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