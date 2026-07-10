Samsungit nousivat Telian myydyimmiksi puhelimiksi heinäkuussa ja kellopuhelinten kysyntä jatkui vahvana
3.8.2026 08:00:06 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote
Telian heinäkuun myydyin puhelin oli Samsung Galaxy A57 5G. ZTE:n kellopuhelimet ottivat kärkipaikat haltuun myydyimmissä älykelloissa.
Samsungin Galaxy A -malliston puhelimet valtasivat Telian kuluttaja-asiakkaiden myydyimpien älypuhelinten kolme kärkisijaa heinäkuussa. Myös heinäkuun loppupuolella julkaistut Samsungin taittuvat puhelimet ja uudet älykellot saivat osakseen suurta kysyntää. Kuukauden myydyin puhelin oli Samsung Galaxy A57 5G.
”Samsungin Galaxy A -malliston suosio kertonee siitä, että kuluttajat arvostavat laitteiden hinta-laatusuhdetta. Kesäkuussa myydyimpien joukkoon kuuluneet iPhone 17 ja 17 Pro -mallit olivat myös heinäkuussa hyvin haluttuja”, Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg kertoo.
Kierrätyspuhelimet vakiinnuttavat niin ikään suosiotaan kuluttajien keskuudessa. Heinäkuussa myydyimpien puhelimien kärkikymmenikköön nousi Recycled iPhone 13 5G.
”Kierrätyspuhelinten kysyntä on kasvussa. Yhä useampi kuluttaja on kiinnostunut vastuullisista vaihtoehdoista, ja monelle kunnostettu laite on kiinnostava vaihtoehto myös hinnan vuoksi”, Westerberg summaa.
Kellopuhelimet nousivat heinäkuun myydyimmiksi älykelloiksi
Lasten kellopuhelinten kysyntä jatkui vahvana myös heinäkuussa, sillä Telian myydyimpien älykellojen listalla kaksi kärkisijaa meni ZTE:n kellopuhelimille.
”Kellopuhelinten vahva kysyntä osoittaa, että perheet valmistautuvat hyvissä ajoin koulun alkuun ja arkeen. Kesällä on hyvin aikaa opetella käyttämään uutta laitetta”, Westerberg sanoo.
Uusi Samsung Galaxy Watch Ultra2 julkaistiin heinäkuun loppupuolella ja se nousi välittömästi myydyimpien älykellojen listalle.
”Asiakkaat ovat ottaneet laitteen hyvin vastaan erityisesti sen pitkän akunkeston, kattavien terveys- ja hyvinvointiominaisuuksien sekä käyttöä helpottavien tekoälyominaisuuksien ansiosta”, Westerberg summaa.
Heinäkuun myydyimmät puhelimet kuluttajille
1. (9.) Samsung Galaxy A57 5G
2. (4.) Samsung Galaxy A17 5G
3. (2.) Samsung Galaxy A26 5G
4. (1.) Apple iPhone 17 5G
5. (3.) Apple iPhone 17 Pro 5G
6. (-) Samsung Galaxy A17 4G
7. (10.) Honor X5c Plus 4G
8. (7.) Apple iPhone 15 5G
9. (5.) Apple iPhone 17 Pro Max 5G
10. (-) Recycled iPhone 13 5G
Heinäkuun myydyimmät puhelimet yrityksille
1. (3.) Samsung Galaxy A17 5G
2. (1.) Samsung Galaxy A36 5G
3. (2.) Samsung Galaxy A37 5G
4. (4.) iPhone 17 5G
5. (6.) iPhone 17 Pro 5G
6. (5.) Samsung Galaxy A56 5G
7. (7.) Samsung Galaxy Xcover7 5G
8. (-) iPhone 16e 5G
9. (9.) iPhone 16 5G
10. (-) Samsung Galaxy A57 5G
Heinäkuun myydyimmät älykellot
1. (2.) ZTE Kids Watch K2 Pro 4G
2. (3.) ZTE KIDS WATCH K2 4G
3. (4.) Apple Watch SE 3 GPS
4. (9.) Garmin Vivoactive 5
5. (6.) Apple Watch SE 3 GPS+Cellular
6. (1.) Apple Watch Series 11 GPS
7. (-) POLAR IGNITE 2
8. (6.) Apple Watch ULTRA 3 GPS+Cellular
9. (7.) Apple Watch Series 11 GPS+Cellular
10. (-) Samsung Galaxy Watch Ultra2 4G
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