Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
3.8.2026 10:03:57 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 3.8.2026
Rakennuspalo Sairaala Novassa Jyväskylässä
Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Sairaala Novaan. Kohteessa tilanne hallinnassa ja ei henkilövahinkoja. Pelastustoiminta kohteessa käynnissä.
Lisätietoja antaa Ilkka Kujala, ylläpitopäällikkö 050 361 0320
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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