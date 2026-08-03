Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 2.8.2026 21:32:08 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Jatkotiedote 02.08.2026 Lentoliikenneonnettomuus, Jyväskylä Tehtävä on päättynyt. Ultrakevyt pienkone laskeutui Iso-Lampsi -nimiseen järveen. Kone kääntyi laskun yhteydessä katolleen veteen. Koneen kyydissä olleet kaksi henkilöä eivät loukkaantuneet ja pääsivät omin avuin ulos koneesta. Tilanteen rannalta havainnut sivullinen avusti soutuveneellä heidät rantaan. Pienkone on hinattu rantaan ja tilanne ohi. Kohteessa toimi yksi pelastuslaitoksen yksikkö. Ihmisen pelastaminen vedestä, Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos sai myös toisen ihmisen pelastaminen vedestä tehtävän klo 19:58. Ilmoituksen mukaan Jyväskylässä Ollilan uimarannan edustalla oli mahdollisesti henkilö vedessä, johon ei saatu puheyhteyttä. Rannalla olleet ilmoittivat tilanteesta hätäkeskukseen. Pelastuslaitos kohteessa todennut havainnon lumpeenlehdiksi. Havainto varmistettiin dronella. Pelastustoimelle ei tehtävää.