Ahti Laakso on nimitetty Pirkanmaan Osuuskaupan kiinteistöjohtajaksi

Ahti Laakso siirtyy Pirkanmaan Osuuskauppaan Lempäälän Kehitys Oy:stä, jossa hän on toiminut toimitusjohtajana ja vastannut kunnan elinkeinopalveluiden kehittämisestä, kiinteistöhankkeiden toteuttamisesta, yritystonttien ja toimitilojen myynnistä ja vuokrauksesta ja tehnyt laajaa sidosryhmäyhteistyötä.

– Ahdin aiemmassa työssä on yhdistynyt strateginen johtaminen, käytännön toimeenpaneminen ja tulosten tekeminen eli juuri ne elementit, joita me arvostamme myös kiinteistöjohtamisessa. Hän on myös hyvin verkostoitunut Pirkanmaalla ja toiminut esimerkiksi Pirkkalan kunnan elinkeino- ja hankejohtajana. Tällainen kokemus on tärkeää myös uudessa toimessa menestymisessä, Pirkanmaan Osuuskaupan kiinteistöliiketoiminnasta vastaava toimialajohtaja Ville Jylhä iloitsee.

Ahti on tehnyt aiemmin töitä pitkään myös UPM-Kymmene Oyj:ssä kiinteistökehitys- ja kiinteistökauppatiimin vetäjänä. Tuolloin hän vastasi laajoista kiinteistöhankkeista, vuokraus- ja lupaprosesseista, kaavoituksesta, edunvalvonnasta ja maankäytön erityisarvoliiketoiminnasta.

– Uusi toimenkuva herätti runsaasti kiinnostusta ja saimme paljon vaikuttavia hakemuksia. Olemme kuitenkin hyvin kiitollisia löydettyämme Ahdin kaltaisen osaajan, jonka taidot vastaavat erinomaisesti tarpeisiimme. Hänellä on hyvin monipuolista osaamista vuosikymmenten ajalta tähän uuteen toimenkuvaan, joka on osaamisvaatimuksiltaan erityisen laaja, Ville kertoo.

Kiinteistöjohtajan työ on Pirkanmaan Osuuskaupassa uusi. Kiinteistöjohtaja luotsaa syyskuusta eteenpäin uutta kiinteistöliiketoiminnan tiimiä ja tulee aloittamaan ensitöikseen rekrytoinnit uusien asiantuntijoiden löytämiseksi.

– Tavoitteemme on tehdä yhdessä Pirkanmaasta parempaa paikkaa elää ja tässä kasvavassa maakunnassa se edellyttää vahvaa panostusta liikepaikkaverkoston kasvattamiseen ja kehittämiseen. Kiinteistöjemme ensisijainen tarkoitus on mahdollistaa kauppojemme ja ravintoloidemme menestys. Liikepaikkojen oikeat sijainnit, kustannustehokas rakentaminen, asiakastarpeisiin pohjautuva vuokralaispaletti, dataan ja teknologiaan nojaava ylläpito – näitä kaikkia tarvitaan tuloksellisen kiinteistöliiketoiminnan taustalle ja näiden ympärille lähdetään rakentamaan uutta asiantuntijatiimiä Ahdin johdolla.

Ahti Laakso aloittaa työssään 1. syyskuuta 2026 ja odottaa uudessa toimessa aloittamista jo motivoituneena.

– Pirkanmaan Osuuskaupan laajan kiinteistökokonaisuuden hallinnoiminen ja uuden kiinteistöliiketoiminnan tiimin rakentaminen vastaa vahvasti omaa osaamistani, kokemustani ja motivaatiotani. Minulla on yli 25 vuoden kokemus kiinteistöliiketoiminnasta ja Pirkanmaalta kolmesta eri kaupungista eli Tampereelta, Lempäälästä ja Pirkkalasta. Odotan, että pääsen sukeltamaan Pirkanmaan Osuuskaupan maailmaan ja näkemään aitiopaikalta esimerkiksi marketkaupan kehittymisen monikanavaisen ostamisen myötä, Ahti kertoo innostuneena.