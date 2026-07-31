ENNAKKOTIEDOTE: Erokirja lapsiperheiden vanhemmille antaa tietoa ja vertaistukea sekä pöllyttää perhepuhetta ja purkaa häpeää

”Kaikki oikeanlaiset perheet ovat ydinperheitä, kun taas jokainen eroperhe on tavalla tai toisella vääränlainen.” Tällaisen käsityksen purkaminen ja eroihin liittyvän negatiivisen perhepuheen pöllyttäminen olivat toimittaja Raisa Mattilan ja kustannustoimittaja Antti Bergin – ex-puolisoiden ja kahden pienen lapsen vanhempien – tavoite, kun he ryhtyivät kirjoittamaan erokirjaa lapsiperheiden vanhemmille.

Kirjassaan he jakavat oman tarinansa ja kertovat, miltä tuntuu jättää ja tulla jätetyksi, miten järjestää asuminen, huoltajuus ja hoiva sekä mitä nyt, viisi vuotta eron jälkeen, kuuluu. Kirjaan on haastateltu myös eri alojen asiantuntijoita kuten tutkijaa, psykologia ja perheoikeuteen erikoistunutta juristia.

Raisa Mattila on toimittaja ja Antti Berg kustannustoimittaja. He ottivat toisistaan avioeron kahden pienen lapsen vanhempina kymmenen vuoden suhteen jälkeen. Nykyisin he asuvat naapureina samassa kerrostalossa ja muodostavat yhdessä uusperheidensä kanssa tiiviin keskinäisen tukiverkoston.

Raisa Mattila ja Antti Berg: Päätös – Erokirja lapsiperheen vanhemmille

224 sivua

myös äänikirjana, lukijat: Simo Häkli ja Elina Varjomäki

ilmestyy 24.8.2026

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Eeva Herrainsilta, viestintäpäällikkö, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi