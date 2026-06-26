Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Aura Vuorenrinne Diakin viestintä- ja markkinointijohtajaksi

3.8.2026 13:50:00 EEST | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) | Tiedote

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Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) viestintä- ja markkinointipäällikkö Aura Vuorenrinne on nimitetty Diakin viestintä- ja markkinointijohtajaksi 1.8.2026 alkaen. Nimityksellä vahvistetaan korkeakoulun strategista profiilia ja viestinnän jatkuvaa valmiutta muuttuvassa toimintaympäristössä.

Aura Vuorenrinne seisoo puisen seinän edessä ja katsoo kameraan. Hänellä on pitkät hiukset ja silmälasit, ja hän on pukeutunut vaaleaan puseroon.

Aura Vuorenrinne on työskennellyt Diakin viestinnän ja markkinoinnin päällikkönä vuodesta 2016 lähtien. Ennen siirtymistään Diakiin hänelle on kertynyt monipuolista kansainvälistä kokemusta viestintä- ja markkinointitehtävistä. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri ja medianomi (AMK).

Uudessa roolissaan Vuorenrinne vastaa Diakin viestinnän, markkinoinnin ja sidosryhmätyön strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä osana korkeakoulun johtoryhmää.

Nimityksellä Diak vastaa korkeakoulukentän ja yhteiskunnan nopeisiin muutoksiin. Viestintä- ja markkinointijohtajan roolin vahvistamisella halutaan nostaa Diakin profiilia entistä vaikuttavampana yhteiskunnallisena keskustelijana ja kouluttajana.

Samalla uudistuksella varmistetaan Diakin viestinnän toimintakyky poikkeustilanteissa. Monimutkaistuvassa viestintäympäristössä kyky viestiä luotettavasti, nopeasti ja saumattomasti kaikissa tilanteissa on organisaatiolle kriittinen menestystekijä.

– Diak tekee poikkeuksellisen merkityksellistä työtä oikeudenmukaisemman maailman puolesta. On motivoivaa jatkaa viestintämme ja markkinointimme luotsaamista päivitetyssä roolissa ja vahvistaa Diakin ääntä sekä näkyvyyttä yhteiskunnassa edelleen. Samalla kehitämme valmiuttamme vastata entistä ketterämmin ja vastuullisemmin globaaliin turvallisuustilanteeseen, joka haastaa myös korkeakouluja, Aura Vuorenrinne sanoo.

Diakin toimitusjohtaja-rehtori Kati Komulainen korostaa viestinnän strategisen roolin merkitystä.

– Aura Vuorenrinteen johdolla Diakin viestintää ja markkinointia on kehitetty pitkäjänteisesti ja tuloksellisesti. Toimintaympäristömme muuttuu nyt vauhdilla, ja viestinnältä vaaditaan sekä vahvaa strategista näkemystä että jatkuvaa operatiivista valmiutta, Komulainen sanoo.

Avainsanat

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Aura Vuorenrinne
Aura Vuorenrinne
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Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.

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