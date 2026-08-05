Uuden ajan metsäopas tarjoaa tutkimukseen perustuvan vaihtoehdon avohakkuille
6.8.2026 11:09:46 EEST | Teos-kustantamo | Tiedote
Miten suomalaisia metsiä pitäisi hoitaa aikana, jolloin metsien hiilinielut heikkenevät ja luontokato kiihtyy? Emeritusprofessori Erkki Lähteen ja toimittaja Silja Konosen Uuden ajan metsäopas kokoaa yhteen vuosikymmenten tutkimustiedon ja käytännön ohjeet metsänhoitomallista, joka yhdistää taloudellisen tuoton, luonnon monimuotoisuuden ja ilmastohyödyt. Kirja ilmestyy maanantaina 17.8.
Suomen metsien hiilinielujen romahtaminen ja etenevä luontokato ovat lisänneet painetta uudistaa metsänhoidon käytäntöjä. Silti suuri osa metsänomistajista saa edelleen neuvontaa, joka perustuu jaksolliseen kasvatukseen, jossa metsiä uudistetaan avohakkuilla ja raskaalla maanmuokkauksella.
Uuden ajan metsäopas esittelee vastuullisen vaihtoehdon. Emeritusprofessori Erkki Lähde on tutkinut jatkuvaa kasvatusta yli neljän vuosikymmenen ajan ja kehittänyt metodin, joka säästää rahaa, vaivaa ja luontoa. Malli perustuu sekametsän kasvatukseen, mikä ehkäisee hyönteistuhoja ja metsäpaloja. Maaperän hiilipäästöt pidetään minimissä, kun maata ei myllätä auki. Sieniapajat ja marjapaikat eivät tuhoudu. Taloudellisesti metsänomistaja saa yhtä hyvän tai paremman tuoton kuin avohakkuumallissa.
Kirja syntyi toimittaja Silja Konosen työskennellessä Erkki Lähteen elämäkerran parissa.
"Huomasin, että ihmiset kysyivät Erkiltä jatkuvasti konkreettisia neuvoja siitä, miten heidän tulisi hoitaa metsäänsä niin, etteivät he edistäisi luontokatoa ja ilmastonmuutosta, mutta saisivat kuitenkin tuottoa metsästä. Erkki on jo ikämies, joten oli viimeinen hetki saada päivitetyt ohjeet kirjoihin ja kansiin", Kononen kertoo.
Konosen mukaan oppaan kirjoittamista vauhditti myös se, että uutta tutkimustietoa kertyy jatkuvasti Lähteen tutkimusryhmän vuosikymmeniä sitten esittämien havaintojen tueksi.
"Kirjan päätehtävä on tarjota ratkaisuja. Metsät ovat uutisissa päivittäin, ja oppaamme, josta löytyvät myös ennallistamisohjeet, on mitä ajankohtaisin."
Kirjan keskeinen viesti on selkeä: luontokadon ja ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää muutoksia metsien käsittelyyn.
"Yhä pahenevan tilanteen vuoksi meidän tulee luopua avohakkuista ja siirtyä luonnonmukaisempaan metsänhoitoon. Muutos on mahdollinen, ja kaikki ihmiset ovat avainasemassa sen aikaansaamiseksi."
Uuden ajan metsäopas on suunnattu metsänomistajille, metsäalan ammattilaisille, päättäjille ja kaikille metsien tulevaisuudesta kiinnostuneille. Se avaa jatkuvan kasvatuksen periaatteita käytännönläheisesti ja osallistuu yhteen suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisimmista keskusteluista tutkimukseen nojaavilla ratkaisuilla.
Julkistustilaisuus ja dokumenttielokuvan pressinäytös
Kirjan julkistustilaisuus järjestetään maanantaina 17.8. klo 10.30–13.30 Cinema Orionissa (Eerikinkatu 15, Helsinki).
Samassa tilaisuudessa nähdään Metsäsota ja rauha -dokumenttielokuvan pressinäytös. Elokuva kertoo emeritusprofessori Erkki Lähteen elämästä ja hänen poikkeuksellisesta urastaan suomalaisen metsätutkimuksen ja metsäkeskustelun uudistajana.
Lämpimästi tervetuloa!
Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Silja MassaTeos-kustantamoPuh:+358 40 708 1323silja.massa@teos.fiwww.teos.fi
Kuvat
Linkit
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Teos-kustantamo
Kirjailija hylkää sanat ja tarttuu siveltimeen Jyri Vartiaisen romaanissa Tahra5.8.2026 10:56:30 EEST | Tiedote
Mitä tapahtuu, kun kirjailija kyllästyy sanoihin? Jyri Vartiaisen uuden romaanin keskiössä on kuvien tekeminen, niiden katsominen ja viime vuosisadan taide, johon sukelletaan vasta-alkajan innolla. Romaani on heti arvosteluvapaa.
Teoksen tietokirjauutuudet johdattavat pohtimaan kielen merkityksiä ja sanontojen taustoja18.6.2026 11:36:50 EEST | Tiedote
Janne Saarikiven tietokirja Kieli vie tarkastelee kieltä ihmisen olemassaolon perustana. Kaisa Häkkisen teos Tikusta asiaa näyttää, kuinka menneiden sukupolvien ajatukset ja kokemukset elävät yhä jokapäiväisissä ilmauksissamme.
Teoksen uudet lastenkirjat käsittelevät erilaisuutta ja ilmastonmuutosta sadun ja mielikuvituksen kautta28.5.2026 12:23:00 EEST | Tiedote
Kaneli ja kisut on hyväntuulinen kirja lemmikeistä, kielestä ja tunteista ihan pienille. Aida ja helleaalto kutsuu lähestymään vaikeita kysymyksiä lempeän kuvituksen ja fantasian avustamana.
Kari Hukkilan polttavan ajankohtainen uutuusromaani tarkastelee historiallisten konfliktien paluuta nykypäivään8.5.2026 09:38:00 EEST | Tiedote
Teidän musiikkinne on kunnianhimoinen esseeromaani, joka havainnoi Euroopan lähihistoriaa yksilön kokemuksen, musiikin ja historiallisten vastakkainasetteluiden kautta. Kirja on arvosteluvapaa maanantaina 11.5.
Teoksen Baabel-sarjan uutuudet: Nobel-voittaja László Krasznahorkain Seiobo tuolla alhaalla ja Robert Walserin Ryöväri28.4.2026 14:51:14 EEST | Tiedote
Teoksen arvostetussa Baabel-sarjassa ilmestyy tänään, tiistaina 28.4., kaksi merkittävää käännösromaania. Krasznahorkain Seiobo tuolla alhaalla -romaanin on suomentanut Minnamari Sinisalo ja Walserin Ryövärin Erkki Vainikkala.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme