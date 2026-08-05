Uuden ajan metsäopas tarjoaa tutkimukseen perustuvan vaihtoehdon avohakkuille

Suomen metsien hiilinielujen romahtaminen ja etenevä luontokato ovat lisänneet painetta uudistaa metsänhoidon käytäntöjä. Silti suuri osa metsänomistajista saa edelleen neuvontaa, joka perustuu jaksolliseen kasvatukseen, jossa metsiä uudistetaan avohakkuilla ja raskaalla maanmuokkauksella.

Uuden ajan metsäopas esittelee vastuullisen vaihtoehdon. Emeritusprofessori Erkki Lähde on tutkinut jatkuvaa kasvatusta yli neljän vuosikymmenen ajan ja kehittänyt metodin, joka säästää rahaa, vaivaa ja luontoa. Malli perustuu sekametsän kasvatukseen, mikä ehkäisee hyönteistuhoja ja metsäpaloja. Maaperän hiilipäästöt pidetään minimissä, kun maata ei myllätä auki. Sieniapajat ja marjapaikat eivät tuhoudu. Taloudellisesti metsänomistaja saa yhtä hyvän tai paremman tuoton kuin avohakkuumallissa.

Kirja syntyi toimittaja Silja Konosen työskennellessä Erkki Lähteen elämäkerran parissa.

"Huomasin, että ihmiset kysyivät Erkiltä jatkuvasti konkreettisia neuvoja siitä, miten heidän tulisi hoitaa metsäänsä niin, etteivät he edistäisi luontokatoa ja ilmastonmuutosta, mutta saisivat kuitenkin tuottoa metsästä. Erkki on jo ikämies, joten oli viimeinen hetki saada päivitetyt ohjeet kirjoihin ja kansiin", Kononen kertoo.

Konosen mukaan oppaan kirjoittamista vauhditti myös se, että uutta tutkimustietoa kertyy jatkuvasti Lähteen tutkimusryhmän vuosikymmeniä sitten esittämien havaintojen tueksi.

"Kirjan päätehtävä on tarjota ratkaisuja. Metsät ovat uutisissa päivittäin, ja oppaamme, josta löytyvät myös ennallistamisohjeet, on mitä ajankohtaisin."

Kirjan keskeinen viesti on selkeä: luontokadon ja ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää muutoksia metsien käsittelyyn.

"Yhä pahenevan tilanteen vuoksi meidän tulee luopua avohakkuista ja siirtyä luonnonmukaisempaan metsänhoitoon. Muutos on mahdollinen, ja kaikki ihmiset ovat avainasemassa sen aikaansaamiseksi."

Uuden ajan metsäopas on suunnattu metsänomistajille, metsäalan ammattilaisille, päättäjille ja kaikille metsien tulevaisuudesta kiinnostuneille. Se avaa jatkuvan kasvatuksen periaatteita käytännönläheisesti ja osallistuu yhteen suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisimmista keskusteluista tutkimukseen nojaavilla ratkaisuilla.

Julkistustilaisuus ja dokumenttielokuvan pressinäytös

Kirjan julkistustilaisuus järjestetään maanantaina 17.8. klo 10.30–13.30 Cinema Orionissa (Eerikinkatu 15, Helsinki).

Samassa tilaisuudessa nähdään Metsäsota ja rauha -dokumenttielokuvan pressinäytös. Elokuva kertoo emeritusprofessori Erkki Lähteen elämästä ja hänen poikkeuksellisesta urastaan suomalaisen metsätutkimuksen ja metsäkeskustelun uudistajana.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323