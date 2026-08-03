Uudistettuun Kalevan Prismaan avautuu Suomen ensimmäinen PrismaTukku

Tällä viikolla juhlitaan Prisma Kalevan avajaisia.

– Neljän päivän aikana on luvassa tietysti perinteiset kakkukahvit, bingoa, kasvomaalauksia lapsille, onnenpyörän pyörittämistä, taikuriesityksiä ja hillomunkkeja, Prisma Kalevasta vastaava ryhmäpäällikkö Heidi Numminen Pirkanmaan Osuuskaupasta kertoo.

– Odotan kovasti, että pääsemme juhlimaan uudistusta, sillä se on mennyt niin hyvin. Niin asiakkailta kuin henkilökunnaltakin saatu palaute on ollut loistavaa ja koko uudistuksen ajan työturvallisuus on ollut timanttista luokkaa. Kiitos kuuluu tietysti kaikille uudistuksen tekijöille, Heidi kiittelee.

Prisma Kalevan uudistus alkoi tammikuussa ja valtaosa työstä on valmistunut heinäkuun aikana. Prismaa on uudistettu tässä vaiheessa yhteensä noin 10 miljoonalla eurolla.

– Kalevan Prismakeskuksessa käy vuosittain yli 5 miljoonaa asiakasta, joten lippulaivamme on heijastettava tätä aikaa. Yksi tärkeimmistä muutoksista on ollut energiatehokkuuden parantaminen. Se näkyy asiakkaille esimerkiksi uusina ovellisina kylmäkalusteina, Heidi kertoo.

Uudistuksen myötä päivittäistavaratuotteiden valikoimaa on pystytty kasvattamaan. Myös esimerkiksi yhä useampi juomatuote löytyy nyt valmiiksi kylmästä. Heidi haluaa nostaa esille myös uuden ihastuttavan leikkokukkavalikoiman.

– Kylmässä säilytettävien leikkokukkien tilat ovat huomattavasti aiempaa näyttävämmät ja palvelevat tietysti nyt yhä paremmin asiakkaitamme.

Uudistuksessa Prisma Kalevan alkoholituotteet on siirretty lukittaviin ruloihin, jotka pysyvät kiinni iltaisin ja öisin, kun alkoholia ei myydä. Muutoksen taustalla on turvallisuuden parantaminen yöaikaan.

– Näin rauhoitamme ympäri vuorokauden avoinna olevan myymälän yöaikaisin ja annamme henkilökunnalle mahdollisuuden keskittyä tärkeimpään työhönsä eli asiakaspalveluun, Heidi kertoo.

Isompia pakkauksia kilpailukykyisillä hinnoilla uudesta PrismaTukusta

Kalevan Prismassa avautuu keskiviikkona 5. elokuuta myös Suomen ensimmäinen PrismaTukku. Kalevan PrismaTukku löytyy myymälän sisältä, läheltä virvoitusjuomia.

– Olemme tunnistaneet, että Kalevan Prisman alueelta löytyy paljon ravintola-alan pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja siten kysyntää tukkumaiselle isojen ruokapakkausten myynnille mutta Prismoista tutuilla kilpailukykyisillä hinnoilla. Monet paikalliset ravintola-alan yrittäjät hakevat jo nykyisin tarvitsemansa tuotteet meiltä. Pilotoimme siksi Kalevassa tällaista uudenlaista isompien pakkausten myyntiä, Prisma-ketjujohtaja Asta Kantola kertoo.

Pienten ja keskisuurten yritysten lisäksi PrismaTukku palvelee erityisen hyvin esimerkiksi toimistoja ja suurperheitä, joilla on tarve ostaa suurempia pakkauksia. PrismaTukun tuotteet ovat vapaasti kaikille ostettavissa, eikä tukkuun tarvita tukkukorttia.

– Poiketen muista tukuista PrismaTukkuun ovat siis kaikki asiakkaamme tervetulleita ostoksille. Tukustamme löytää esimerkiksi perusvalikoiman arjen tarpeisiin kuivaelintarvikkeista tuore- ja pakastetuotteisiin sekä take away‑ ja keittiötarvikkeisiin. Valikoima on rakennettu erityisesti ammattikeittiöille ja pk-yrityksille, mutta toimii yhtä hyvin myös suurkuluttajille ja perheille, jotka haluavat ostaa kerralla enemmän, Asta kertoo.

PrismaTukun tuotteet myydään isommissa, käytännöllisissä pakkauskoissa. Esimerkiksi keittiön kulmakivet, kuten pasta ja riisi, löytyvät tukusta 5 kilon pakkauksissa. Valikoimasta löytyy myös vaihtoehtoja täsmätarpeisiin, kuten jopa 20 kg vehnäjauhosäkki. Valikoima kattaa kokeiluvaiheessa noin 200 keskeistä tuotetta.

– Keräämme asiakkailta tuotetoiveita ja kehitämme valikoimaa niiden pohjalta. Haluamme, että valikoima vastaa mahdollisimman hyvin todellisia tarpeita.

Kaikki PrismaTukun tuotteet on tilattavissa myös myymälänoutona ruoan verkkokaupasta eli s-kaupat.fi:stä. Tutustu valikoimaan netissä osoitteessa: https://www.s-kaupat.fi/prismatukku.

Kalevan valikoima täydentyy myös herkkujuustoilla, leikkeleillä ja tapaksilla

Myös Prisman sisältä löytyvä Ravintolakatu on saanut kasvojenkohotuksen. Suositun Ravintolakadun asiakaspaikat tuplattiin, jotta yhä useammalla asiakkaalla on mahdollisuus istahtaa syömään lounasta tai välipalaa ostosten ohella. Ravintolakatu sai myös uuden toimijan, Herkkumestarit.

– Herkkumestarit tarjoaa Ravintolakadulta löytyvältä palvelutiskiltä asiakkaille loistavan valikoiman erikoisjuustoja suomalaisten pienjuustoloiden tuotteista eurooppalaisiin klassikohin, salamia, ilmakuivattua kinkkua ja tapaksia herkutteluun tai illanistujaisiin, Jouni Vaarala, Pirkanmaan Osuuskaupan operatiivinen päällikkö kertoo esimerkiksi.

– Kalevasta saa myös täysin uudenlaista hot dogia, jossa yhdistyvät laadukkaat raaka-aineet ja kunnon makkarat. Ennustan, että tästä saattaa tulla jopa Kalevan klassikko, Herkkumestareiden Tomi Huhtasalo pohtii.

Kalevan Prisman avajaishulinoissa myös moni Ravintolakadun kumppaneista huomioi asiakkaitaan erityistarjouksin, maistatuksin ja yllätyksin.

– Luvassa on esimerkiksi mochi-maistatuksia, yllätyslahjoja Golden Unicornista ja reippaita alennuksia, Jouni kertoo.

Ravintolakadulla palvelevat Herkkumestareiden lisäksi Siipiweikot, Itsudemo, Golden Unicorn ja Jungle Juice Bar.

Uudistuksessa Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -piste siirtyi uusiin tiloihin

Prismakeskuksen uudistuksessa myös Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki -piste siirtyi uuteen paikkaan. Uusi asiakaspalvelupiste avattiin kesäkuussa.

– Kalevan Prisman asiakaspalvelupiste sai uudet ja toimivammat tilat Prismakeskuksen kakkoskerroksesta. Uudet tilat mahdollistavat tehokkaamman toiminnan, joka näkyy asiakkaille entistä lyhyempinä jonotusaikoina, Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajuudesta ja S-Pankista vastaava palvelupäällikkö Sari Lahtinen kertoo.

Sari kehuu uusia tiloja hienoiksi ja moderneiksi.

– Asiakkaat ovat päässeet asioimaan entistä miellyttävimmissä ja rauhallisemmissa tiloissa. Asiakaspalvelupisteen uusi paikka on löydetty hyvin, hän kehuu.

Uusien tilojen aulasta löytää nykyään myös digioppaan, joka auttaa asiakkaita arkisin.

– Monet asiakkaiden asioista hoituvat suoraan digioppaan luona, joten heidän ei esimerkiksi tarvitse jonottaa olleenkaan vuoroasiointia, Sari kertoo ilahtuneena.

S-Pankin digioppaat tarjoavat asiakkaille henkilökohtaista tukea digiasioinnissa ja digipalveluiden käyttöönotossa. Digioppaat auttavat asiakkaita esimerkiksi S-Pankin palveluiden käytössä S-mobiilissa.

Kalevan Prisman ABC-latausasema laajenee syyskuussa

Vaikka Kalevan Prisman uudistumista juhlitaan jo, on alueen kehitys edelleen käynnissä. Seuraava uudistus on syyskuussa valmistuva ABC-lataus Kaleva Prisman laajennus. Laajennus on vienyt Kalevasta hetkellisesti pois käytöstä Rinki-kierrätyspisteen, joka tullaan saamaan taas syyskuun alkuun mennessä takaisin toimintaan.

Prisma Kalevan lataustehot kasvavat yhteensä 2000 kilowattia. Yhteensä Prisma Kalevasta tulee löytymään laajennuksen jälkeen 32 CCS-latauspistettä, joista 22 on suurteholatauspaikkoja. Osa latauspisteistä löytyy tuttuun tapaan Prisman parkkihallista, osa taas ulkoa. Uusista paikoista kaksi on läpiajettavia peräkärrypaikkoja.

– Kalevan Prisma on suurin Prismamme ja siellä asioi paljon lataavia asiakkaita päivittäin. Laajennamme Kalevan Prisman ABC-latausasemaa, koska haluamme palvella asiakkaitamme entistä paremmin. Latausaseman laajennuksen jälkeen Kalevan Prisman ABC-latausasema tulee olemaan tehokkain latauspaikka Tampereen keskustan lähellä, ABC-liikennekaupan ryhmäpäällikkö Jukka-Pekka Pesonen Pirkanmaan Osuuskaupalta kertoo.

Aiemmin Prisma Kalevan latausasema on löytynyt vain parkkihallin tiloista ja ollut suljettuna klo 22 jälkeen iltaisin. Jukka-Pekka on iloinen, että laajennuksen jälkeen asiakkaita pystytään palvelemaan vuorokauden ympäri.

– Laajenemisen myötä asiakkaiden on entistä helpompi pysähtyä hoitamaan asioitaan ja lataamaan autoaan niiden ajaksi, hän iloitsee.