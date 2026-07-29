Ryhmä Hau ja Lidl yhteistyöhön: lapsia puhuttelevat maskotit kannustavat parempiin valintoihin
3.8.2026 16:27:59 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Suositut Ryhmä Hau -hahmot seikkailevat Lidlin omien merkkien ruokatuotteissa elokuussa 2026. Hahmot nähdään ensimmäistä kertaa kaupan oman merkin tuotteissa, jotka täyttävät Maailman terveysjärjestön (WHO) ravitsemuskriteerit. Lidl on muokannut omien tuotteiden reseptejä niin, että nämä kriteerit täyttyvät. Lisäksi hahmot seikkailevat välipaloiksi sopivissa marjoissa ja hedelmissä. Näin Lidl haluaa kannustaa lapsia ja vanhempia ravitsemuksellisesti parempien vaihtoehtojen pariin.
Terveellisen ruoan tarjoaminen lapsille ei ole arjen kiireissä aina helppoa, ja ilmiö koskettaa lapsiperheitä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. 25 prosenttia eurooppalaisista lapsista on ylipainoisia.* Lidl on lähtenyt ratkomaan haastetta, ja yhdistänyt voimansa Ryhmä Hau:n kanssa: mitä jos lasten suosikit Riku, Vainu ja muut Ryhmä Hau -pennut seikkailuissaan auttaisivat tekemään parempia arjen valintoja?
Lidl tekee ensimmäistä kertaa yhteistyötä maailmankuulun piirrossarjan kanssa ja tuo hahmot omien merkkien ruokatuotteisiin, jotka täyttävät WHO:n ravitsemuskriteerit.
Tuotteita perheen pienimpien makuun – ravitsemus edellä
Lidlin ja Ryhmä Hau -kumppanuuden ytimessä on tarjota tuotteita, joita lapset rakastavat, ja joihin vanhemmat voivat luottaa. Ryhmä Hau -hahmot seikkailevat vain sellaisissa tuotteissa, jotka täyttävät Maailman terveysjärjestö WHO:n ravitsemuskriteerit.
Ryhmä Hau -hahmojen tähdittämien tuotteiden ravintoarvoja on mukautettu vastaamaan WHO:n kriteereitä. Ryhmä Hau -hahmot seikkailevat muun muassa puurojen, nugettien, ranskalaisten ja välipalahedelmien pakkauksissa. Esimerkiksi Ryhmä Hau -brändätyissä nugettien lihaosuus on kasvatettu 57 prosentista 76 prosenttiin. Ranskalaisista on vähennetty rasvaa 31 prosenttia ja suolaa 60 prosenttia. Ryhmä Hau -hahmot seikkailevat myös esimerkiksi pensasmustikoissa, luumukirsikkatomaateissa ja vesimeloneissa.
– Ruokakauppana meillä on suuri rooli perheiden arjessa. Terveellisen ja maistuvan ruoan tarjoaminen lapsille päivittäin voi tuntua haastavalta ja haluamme helpottaa perheiden arkea. Ryhmä Hau -hahmot tekevät marjoista ja hedelmistä entistä houkuttelevampia välipaloja lapsille. Lisäksi hahmoja on tuotu lasten suosikkituotteisiin, joiden reseptiikkaa on säädetty parempaan suuntaan WHO:n kriteerejä vastaaviksi. Näin ruokavalio voi parantua sekä kasvisten määrää lisäämällä että arjen helppojen ratkaisujen laatua parantamalla, sanoo Lidlin vastuullisuuspäällikkö Maija Moisander.
Ryhmä Hau:n avulla Lidl hyödyntää suositun lastenohjelman vetovoimaa auttaakseen lapsiperheitä lisäämään hedelmien ja kasvisten syöntiä sekä tekemään ravitsemuksellisesti laadukkaampia valintoja ruokaostoksilla. Yhteistyö on jatkumoa Lidlin kestävän ruokavalion linjaukselle – sen mukaan lapsille ei markkinoida tuotteita, jotka eivät täytä WHO:n kriteerejä. Lapsiin vetoavia hahmoja on poistettu epäterveellisiksi luokiteltavista tuotteista jo vuodesta 2023: https://www.sttinfo.fi/tiedote/70851414/lidl-poisti-piirroshahmot-pillimehusta-taustalla-lasten-ja-nuorten-terveys?publisherId=69820360&lang=fi
Ryhmä Hau -kampanja käynnistyy Lidlissä samaan aikaan, kun uusi Ryhmä HAU: Dinoelokuva tulee elokuvateattereihin. Ryhmä HAU -ruokatuotteet ovat saatavilla Lidlistä 3.8. alkaen. Lisätietoa: www.lidl.fi/c/ryhmae-hau-tuoreus/s10091055
Ryhmä Hau -hahmot seikkailevat muun muassa näissä tuotteissa:
- Pensasmustikka
- Viinirypäle
- Luumukirsikkatomaatti
- Vesimeloni
- Lupilu luomupuuro omena-mango-persikka
- Lupilu luomupuuro päärynä-banaani
- Snack day luomu maissinaksu
- Chef Select porsaanleike
- Chef Select kananugetit
- Trattoria Alfredo kana-maissipizza
- Trattoria Alfredo juusto-tomaattipizza
- Harvest Basket ranskanperunat
Ryhmä Hau seikkailee kampanjan aikana myös käyttötavaratuotteissa, kuten hammasharjoissa ja -tahnoissa sekä lasten vaatteissa ja leluissa.
* WHO:n Euroopan lapsuusiän lihavuuden seuranta-aloite (COSI): raportti kuudennesta tiedonkeruukierroksesta, 2022–2024. Kööpenhamina: WHO:n Euroopan aluetoimisto; 2025.
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Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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