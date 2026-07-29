Ryhmä Hau ja Lidl yhteistyöhön: lapsia puhuttelevat maskotit kannustavat parempiin valintoihin

Terveellisen ruoan tarjoaminen lapsille ei ole arjen kiireissä aina helppoa, ja ilmiö koskettaa lapsiperheitä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. 25 prosenttia eurooppalaisista lapsista on ylipainoisia.* Lidl on lähtenyt ratkomaan haastetta, ja yhdistänyt voimansa Ryhmä Hau:n kanssa: mitä jos lasten suosikit Riku, Vainu ja muut Ryhmä Hau -pennut seikkailuissaan auttaisivat tekemään parempia arjen valintoja?

Lidl tekee ensimmäistä kertaa yhteistyötä maailmankuulun piirrossarjan kanssa ja tuo hahmot omien merkkien ruokatuotteisiin, jotka täyttävät WHO:n ravitsemuskriteerit.

Tuotteita perheen pienimpien makuun – ravitsemus edellä

Lidlin ja Ryhmä Hau -kumppanuuden ytimessä on tarjota tuotteita, joita lapset rakastavat, ja joihin vanhemmat voivat luottaa. Ryhmä Hau -hahmot seikkailevat vain sellaisissa tuotteissa, jotka täyttävät Maailman terveysjärjestö WHO:n ravitsemuskriteerit.

Ryhmä Hau -hahmojen tähdittämien tuotteiden ravintoarvoja on mukautettu vastaamaan WHO:n kriteereitä. Ryhmä Hau -hahmot seikkailevat muun muassa puurojen, nugettien, ranskalaisten ja välipalahedelmien pakkauksissa. Esimerkiksi Ryhmä Hau -brändätyissä nugettien lihaosuus on kasvatettu 57 prosentista 76 prosenttiin. Ranskalaisista on vähennetty rasvaa 31 prosenttia ja suolaa 60 prosenttia. Ryhmä Hau -hahmot seikkailevat myös esimerkiksi pensasmustikoissa, luumukirsikkatomaateissa ja vesimeloneissa.

– Ruokakauppana meillä on suuri rooli perheiden arjessa. Terveellisen ja maistuvan ruoan tarjoaminen lapsille päivittäin voi tuntua haastavalta ja haluamme helpottaa perheiden arkea. Ryhmä Hau -hahmot tekevät marjoista ja hedelmistä entistä houkuttelevampia välipaloja lapsille. Lisäksi hahmoja on tuotu lasten suosikkituotteisiin, joiden reseptiikkaa on säädetty parempaan suuntaan WHO:n kriteerejä vastaaviksi. Näin ruokavalio voi parantua sekä kasvisten määrää lisäämällä että arjen helppojen ratkaisujen laatua parantamalla, sanoo Lidlin vastuullisuuspäällikkö Maija Moisander.

Ryhmä Hau:n avulla Lidl hyödyntää suositun lastenohjelman vetovoimaa auttaakseen lapsiperheitä lisäämään hedelmien ja kasvisten syöntiä sekä tekemään ravitsemuksellisesti laadukkaampia valintoja ruokaostoksilla. Yhteistyö on jatkumoa Lidlin kestävän ruokavalion linjaukselle – sen mukaan lapsille ei markkinoida tuotteita, jotka eivät täytä WHO:n kriteerejä. Lapsiin vetoavia hahmoja on poistettu epäterveellisiksi luokiteltavista tuotteista jo vuodesta 2023: https://www.sttinfo.fi/tiedote/70851414/lidl-poisti-piirroshahmot-pillimehusta-taustalla-lasten-ja-nuorten-terveys?publisherId=69820360&lang=fi

Ryhmä Hau -kampanja käynnistyy Lidlissä samaan aikaan, kun uusi Ryhmä HAU: Dinoelokuva tulee elokuvateattereihin. Ryhmä HAU -ruokatuotteet ovat saatavilla Lidlistä 3.8. alkaen. Lisätietoa: www.lidl.fi/c/ryhmae-hau-tuoreus/s10091055

Ryhmä Hau -hahmot seikkailevat muun muassa näissä tuotteissa:

Pensasmustikka

Viinirypäle

Luumukirsikkatomaatti

Vesimeloni

Lupilu luomupuuro omena-mango-persikka

Lupilu luomupuuro päärynä-banaani

Snack day luomu maissinaksu

Chef Select porsaanleike

Chef Select kananugetit

Trattoria Alfredo kana-maissipizza

Trattoria Alfredo juusto-tomaattipizza

Harvest Basket ranskanperunat

Ryhmä Hau seikkailee kampanjan aikana myös käyttötavaratuotteissa, kuten hammasharjoissa ja -tahnoissa sekä lasten vaatteissa ja leluissa.

* WHO:n Euroopan lapsuusiän lihavuuden seuranta-aloite (COSI): raportti kuudennesta tiedonkeruukierroksesta, 2022–2024. Kööpenhamina: WHO:n Euroopan aluetoimisto; 2025.