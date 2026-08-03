Suomalaiset grillaavat yhä enemmän tätä tuotetta: Nyt halutaan makua
4.8.2026 09:01:22 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Suomalaisten rakkaus grillaamiseen ei hyydy edes vaihtelevassa kesäsäässä. Grillikesä käy kuumimmillaan, ja suomalaisten kesäkeittiössä yhdistyvät niin perinteiset kuin uudet maut. Erityisesti mausteiset makkarat ovat nousseet kesän hittituotteeksi grilleissä.
Grillaaminen kuuluu kesään ja niin myös grilliherkut. Suurella osalla suomalaisista ruokatottumukset muuttuvat kesällä, sillä Lidlin teettämän kesätutkimuksen mukaan peräti 80% suomalaisista grillaa kesäkaudella. Perinteiset herkut pitävät pintansa vuodesta toiseen grilleissä, mutta uudet trendit valtaavat myös jalansijaa suomalaisten lautasilla kesällä.
Moni valitsee nyt grilliinsä juuri makkaran, ja erityisesti mausteisen sellaisen.
– Makkaroiden myynti on kasvanut tänä kesänä meillä Lidlissä. Perinteisten grillimakkaroiden rinnalla erityisesti erikoismakkarat ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Perinteisesti suomalaisille on maistunut juustoiset makkarat. Tämän rinnalla tänä kesänä todellisena hittitrendinä ovat olleet mausteiset makkarat, Merguez- ja Salciccia Toscana -makkaramme. Suomalaisten makupaletti siis näyttää kehittyvän miedommista mauista vahvempien makujen pariin, Lidlin valikoimapäällikkö Siiri Oivanen kertoo.
– Vaihtelevat säät eivät ole hidastaneet grillausintoa, sillä grillituotteet ovat käyneet meillä erittäin hyvin kaupaksi. Tänä vuonna yhteistyö Henri Alénin kanssa on herättänyt asiakkaissamme erityisesti kiinnostusta, Oivanen jatkaa.
Kanan suosio kasvaa
Grilliin päätyy yhä useammin myös herkullisia vegetuotteita. Lidlin suosituimmat grilliin sopivat vegetuotteet ovat vegaaniset grilliribsit ja maustetut grillitofut.
– Pari vuotta sitten hittituotteeksi nousseet vegaaniset grilliribsit ovat kiinnostaneet asiakkaita hyvin tänäkin vuonna, ja myös tofu on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisten grillissä. Tuorelihassa kana puolestaan kasvattaa suosiotaan koko ajan. Kana mielletään usein kevyemmäksi ja terveellisemmäksi vaihtoehdoksi punaiseen lihaan verrattuna, Oivanen kertoo.
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Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäJasmin LevoPuh:(09) 23456400media@lidl.fi
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Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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