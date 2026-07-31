Valtiovarainministeriö käynnistää Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ennakollisen talouden ohjauksen menettelyn

Ennakollinen talouden ohjaus on hyvinvointialuelaissa säädetty menettely, jonka tarkoituksena on täydentää tietopohjaa hyvinvointialueen taloudesta ja toiminnasta sekä arvioida, onko talouden tasapainottaminen suunnitellulla tavalla mahdollista. Kyse ei ole arviointimenettelystä eikä valtion suorasta ohjauksesta hyvinvointialueen toimintaan.

– Suhtaudumme ministeriön päätökseen rakentavasti. Meillä ja valtiolla on yhteinen tavoite: varmistaa, että hyvinvointialueen talous saadaan kestävälle pohjalle samalla, kun asukkaiden lakisääteiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut turvataan, sanoo hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio.

Neuvottelut käydään elo–syyskuussa

Ennakollisen talouden ohjauksen neuvottelut käydään valtiovarainministeriön kanssa elo–syyskuun aikana. Neuvotteluissa muodostetaan yhteinen tilannekuva Keusoten taloudesta ja arvioidaan, miten hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmalla voidaan kattaa kertyneet alijäämät. Tarkastelussa ovat myös ohjelman keskeiset toimenpiteet, kuten henkilöstöön kohdistuvien säästötoimien ja palveluverkon kehittämisen taloudelliset vaikutukset.

Neuvottelujen jälkeen valtiovarainministeriö antaa hyvinvointialueelle suositukset jatkotoimenpiteistä.

Talouden tasapainottaminen etenee suunnitelmallisesti

Keusoten tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tavoitteena on vahvistaa hyvinvointialueen talouden kestävyyttä usean vuoden aikana. Ohjelmassa keskeisiä keinoja ovat mm. palvelujen uudistaminen, digitalisaation ja tekoälyn hyödyntäminen, palveluverkon kehittäminen sekä toiminnan tuottavuuden parantaminen.

Keusote on onnistunut vakauttamaan talouttaan määrätietoisilla toimilla. Vuoden 2025 tilinpäätös oli selvästi ennakoitua parempi, mikä osoittaa, että käynnistetyt talouden tasapainottamistoimet ovat tuottaneet tulosta.

– Olemme sitoutuneet jatkamaan talouden tasapainottamista määrätietoisesti ja viemään uudistuksia eteenpäin suunnitelmallisesti. Ennakollisen talouden ohjauksen neuvottelut antavat meille mahdollisuuden muodostaa valtiovarainministeriön kanssa yhteinen näkemys Keusoten talouden tilanteesta ja siitä, miten etenemme kohti kestävää taloutta , toteaa hyvinvointialuejohtaja Kontio.

Talouden tasapainottaminen edellyttää edelleen pitkäjänteisiä toimenpiteitä. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman mukaiset henkilöstön lomautukset toteutetaan loppuvuoden 2026 aikana. Lomautuksilla on vaikutuksia joidenkin palvelujen toteuttamiseen, ja palveluihin voi tulla tilapäisiä muutoksia. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan asiakkaille hyvissä ajoin ennen niiden voimaantuloa.