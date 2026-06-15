50 000 hyvää syytä olla valppaana liikenteessä
4.8.2026 11:57:14 EEST | Aivovammaliitto ry | Tiedote
Opetushallituksen arvion mukaan vajaat 50 000 ekaluokkalaista aloittaa koulunsa elokuussa. Samalla tuhannet muut lapset palaavat kesäloman jälkeen koulutielle. Aivovammaliitto ry muistuttaa autoilijoita erityisestä valppaudesta etenkin koulujen läheisyydessä ja suojateillä.
Liikenneturvan mukaan koulumatkojen vaarat liittyvät usein tienylityksiin. Suurin osa alakouluikäisten jalankulkijoiden henkilövahingoista tapahtuu tietä ylitettäessä. Näistä kaksi kolmesta tapahtuu suojateillä. Liikenneonnettomuus voi vaikuttaa koko loppuelämään. Sen tietää omasta kokemuksestaan Olli Keränen.
Olli oli yhdeksänvuotias, kun auto törmäsi häneen vuonna 1983 Ollin ollessa pyöränsä kanssa ylittämässä tietä. Elettiin loppukesää, ja koulut olivat juuri alkamassa. Törmäyksen seurauksena hän sai kallonpohjanmurtuman ja vakavan aivovamman. Kypärää ei tuohon aikaan juuri käytetty, ainakaan maaseudulla.
– Menetin käytännössä kaiken siihen asti oppimani. Puhekykyni, liikuntakykyni – kaikki piti opetella uudelleen, Olli kertoo.
Hän vietti viikkoja sairaalassa ja terveyskeskuksessa. Kouluun hän pystyi palaamaan vasta joulun tienoilla. Kotona ja kuntoutuksessa tehty valtava työ mahdollisti sen, että hän eteni ikätovereidensa mukana luokalta toiselle, mutta koulunkäynti vaati jatkuvaa ponnistelua.
Onnettomuus jätti jälkeensä myös näkymättömiä seurauksia. Olli joutui koulukiusatuksi, eikä aivovammaa diagnosoitu kuin kuusi vuotta myöhemmin.
– Lapsuudestani muistan ennen kaikkea jatkuvan pakertamisen ja sen, että yritin pärjätä muiden tahdissa.
Myöhemmin taiteesta tuli Ollille tapa käsitellä vaikeita kokemuksia ja löytää hyvinvointia. Vaikka elämä sai uuden suunnan, lapsuuden liikenneonnettomuuden vaikutukset kulkevat edelleen mukana.
Koulumatkojen alkaessa on hyvä muistuttaa myös pyöräilykypärän käytöstä. Kypärä ei estä onnettomuutta, mutta se voi suojata päätä vakavilta vammoilta. Aivovammaliitto kannustaa sekä lapsia että aikuisia käyttämään pyöräilykypärää jokaisella pyörämatkallaan – ihan lyhyelläkin.
Aivovammaliitto muistuttaa, että lasten käyttäytyminen liikenteessä voi olla arvaamatonta. Kesän jälkeen liikenneympäristöön palaavat niin pienet koululaiset kuin kokeneemmatkin oppilaat, joista osa liikkuu ensimmäisiä kertoja itsenäisesti.
Liikenteessä jokainen autoilija voi omalla toiminnallaan ehkäistä vakavia onnettomuuksia hidastamalla vauhtia, ennakoimalla lasten liikkeitä ja noudattamalla erityistä varovaisuutta koulujen läheisyydessä sekä suojateillä.
Olli toivoo, että hänen kokemuksensa saisi autoilijat ja vanhemmat pysähtymään hetkeksi.
– Muistakaa, että lapsi ei aina osaa arvioida liikennettä samalla tavalla kuin aikuinen. Hidastakaa ajoissa koulujen kohdalla, varautukaa siihen, että lapsi voi tehdä äkillisiä liikkeitä, ja antakaa hänelle aikaa ylittää tie turvallisesti. Ja vanhemmille haluan sanoa: huolehtikaa, että pyöräilykypärä on aina päässä. Autoilijalta muutaman sekunnin varovaisuus ja pyöräilijällä kypärä voivat säästää kokonaisen elämän.
Lisätietoja:
Aivovammaliiton toiminnasta ja aivovaurioista:
Toiminnanjohtaja Päivi Hakkarainen
paivi.hakkarainen@aivovammaliitto.fi
puh. 050 536 6390
Haastattelupyynnöt oululaiselle Ollille sekä haastateltavan etsiminen omalta alueeltasi:
Viestintävastaava, päätoimittaja Pia Kilpeläinen
pia.kilpelainen@aivovammaliitto.fi
puh. 050 306 7916
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia KilpeläinenAivovammaliiton viestintä: viestintävastaava, päätoimittajaPuh:050 306 7916pia.kilpelainen@aivovammaliitto.fi
Päivi HakkarainenAivovammaliiton hallinto ja johtaminen: toiminnanjohtajaPuh:050 536 6390paivi.hakkarainen@aivovammaliitto.fi
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Aivovammaliitto ry
Aivovammaliitto ry on vammais- ja potilasjärjestö, joka tarjoaa tukea ja tietoa aivovammautuneille sekä aivoverenkiertohäiriön tai muun aivovaurion, kuten aivokuumeen tai aivokasvaimen, sairastaneille ihmisille ja heidän läheisilleen.
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