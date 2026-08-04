Maahismaa palauttaa koulukiusatun Juuson uskon hyvään

Jarmo Stoorin lastenromaani Maahismaa on julkaistu Aviador Kustannuksen kustantamana.

Lumilautailusta innostunut Juuso joutuu koulukiusatuksi ja koettaa selvitä vastoinkäymisistä mielikuvituksen voimalla. Juuson isä on äidin mukaan lähtenyt merille ja äiti itse kamppailee hankalan mielen kanssa. Onneksi elämässä on mukana lapintarinoita kertova mummo, Juusolle tärkein ja rakkain ihminen.



Välitunnilla koulukiusaajat kaatavat Juuson jäisellä koulun pihalla. Juuso lyö päänsä ja päätyy merimieskaverinsa kanssa seikkailemaan Maahismaahan, omituisten Lapin olentojen valtakuntaan, jossa kaikki eivät lopulta olekaan niin kovin omituisia tai ilkeitä.



Jarmo Stoor sovittaa lastenromaanissaan nykyaikaan lapsuudessaan sukulaisilta ja kotikylän tarinankertojilta kuulemiaan lapintarinoita; Kertomukset stalloista, maahisista, rotopöllöstä ja muista Maahismaan olennoista heräävät eloon. Maahismaa on kertomus mielikuvituksen voimasta ja todellisesta ystävyydestä, joka voittaa pelottavatkin esteet ja saa jatkamaan eteenpäin.

Jarmo Stoor (s. 1966) on kotoisin Enontekiöltä, pienestä Peltovuoman kylästä. Hänen kirjallinen tuotantonsa käsittää 11 romaanin lisäksi näytelmän ja sarjakuvaromaanin. Äidinkielenään Stoor puhuu katoavaa ”meijänkieltä”, jonka vaalimista hän pitää tärkeänä ja pyrkii käyttämään sitä kirjoissaan mahdollisuuksien mukaan. Tämän lisäksi hän sanoittaa, sovittaa ja esittää Latistajat-yhtyeessä kirjojensa teksteihin pohjautuvaa musiikkia.

Stoor on myös kädenväännön moninkertainen SM-kultamitalisti ja kolminkertainen MM-pronssimitalisti. Lisäksi hän on pelannut rugbyä SM-tasolla.

Stoor, Jarmo : Maahismaa

220 sivua

ISBN 9789523814967

Sidottu, kovakantinen

Ikäsuositus: 9 –14-vuotiaat

Ilmestymisaika: Elokuu 2026

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