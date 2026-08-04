Aviador Kustannus

Maahismaa palauttaa koulukiusatun Juuson uskon hyvään

4.8.2026 12:18:56 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote

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Jarmo Stoor sovittaa lastenromaanissaan nykyaikaan lapsuudessaan sukulaisilta ja kotikylän tarinankertojilta kuulemiaan lapintarinoita

Maahismaa. Kansi ja kuvitus: Jussi Hukkanen
Maahismaa. Kansi ja kuvitus: Jussi Hukkanen

Jarmo Stoorin lastenromaani Maahismaa on julkaistu Aviador Kustannuksen kustantamana. 

Lumilautailusta innostunut Juuso joutuu koulukiusatuksi ja koettaa selvitä vastoinkäymisistä mielikuvituksen voimalla. Juuson isä on äidin mukaan lähtenyt merille ja äiti itse kamppailee hankalan mielen kanssa. Onneksi elämässä on mukana lapintarinoita kertova mummo, Juusolle tärkein ja rakkain ihminen.

Välitunnilla koulukiusaajat kaatavat Juuson jäisellä koulun pihalla. Juuso lyö päänsä ja päätyy merimieskaverinsa kanssa seikkailemaan Maahismaahan, omituisten Lapin olentojen valtakuntaan, jossa kaikki eivät lopulta olekaan niin kovin omituisia tai ilkeitä.

Jarmo Stoor sovittaa lastenromaanissaan nykyaikaan lapsuudessaan sukulaisilta ja kotikylän tarinankertojilta kuulemiaan lapintarinoita; Kertomukset stalloista, maahisista, rotopöllöstä ja muista Maahismaan olennoista heräävät eloon. Maahismaa on kertomus mielikuvituksen voimasta ja todellisesta ystävyydestä, joka voittaa pelottavatkin esteet ja saa jatkamaan eteenpäin.

Jarmo Stoor (s. 1966) on kotoisin Enontekiöltä, pienestä Peltovuoman kylästä. Hänen kirjallinen tuotantonsa käsittää 11 romaanin lisäksi näytelmän ja sarjakuvaromaanin. Äidinkielenään Stoor puhuu katoavaa ”meijänkieltä”, jonka vaalimista hän pitää tärkeänä ja pyrkii käyttämään sitä kirjoissaan mahdollisuuksien mukaan. Tämän lisäksi hän sanoittaa, sovittaa ja esittää Latistajat-yhtyeessä kirjojensa teksteihin pohjautuvaa musiikkia.

Stoor on myös kädenväännön moninkertainen SM-kultamitalisti ja kolminkertainen MM-pronssimitalisti. Lisäksi hän on pelannut rugbyä SM-tasolla.

Stoor, Jarmo : Maahismaa
220 sivua
ISBN 9789523814967
Sidottu, kovakantinen
Ikäsuositus: 9 –14-vuotiaat
Ilmestymisaika: Elokuu 2026 

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi (16.8. asti osoitteeseen veera.jussila@aviador.fi ). Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.

Avainsanat

kirjallisuusAviador Kustannuskotimainen lastenkirjallisuuslastenkirjailijatsaamenmaa

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Kuvat

Kansi ja kuvitus: Jussi Hukkanen
Kansi ja kuvitus: Jussi Hukkanen
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Jarmo Stoor © Klaus Welp
Jarmo Stoor © Klaus Welp
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Tietoa julkaisijasta

Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI

http://www.aviador.fi

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

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