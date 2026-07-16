Seilin tiede- ja kulttuuripäivillä 20.–21.8.2026 keskustellaan koulutuksen tulevaisuudesta ja luontokadon pysäyttämisestä

Mitä oppimiselle tapahtuu juuri nyt? Miten Suomen osaamis- ja koulutustaso saadaan nousuun? Mitä luonnon köyhtymisen pysäyttäminen saaristomerellä vaatii?

Tervetuloa kolmatta kertaa järjestettäville Seilin tiede- ja kulttuuripäiville 20.-21.8.2026! Kaksipäiväisen tapahtuman ohjelma keskittyy tänä vuonna erityisesti oppimiseen ja koulutukseen sekä Saaristomeren luonnon monimuotoisuuteen. Ajankohtaisiin asiakokonaisuuksiin kuulijoita johdattavat maan parhaat asiantuntijat eri aloilta, ja tutkijoiden kanssa aiheista on mukana keskustelemassa päättäjiä, viranomaisia, yritysjohtajia ja muita yhteiskunnallisia vaikuttajia.

Tieteellisen ohjelman lisäksi kaksipäiväinen tapahtuma tarjoaa myös laajan kattauksen kulttuuria, sekä mahdollisuuden tutustua Seilin saaren kiehtovaan historiaan.

– Seilin keskusteluissa on tarjolla monitieteinen ja laajakatsantoinen joukko asiantuntijoita. Pääsemme jälleen syventymään meitä yhdistäviin teemoihin upeassa saaristoympäristössä, sanoo Turun yliopiston vararehtori Maija S. Peltola.

– Olemme saaneet tänne ainutlaatuisen kerrokselliseen Seilin saareen hienon kattauksen eri alojen taitajia, jotka tuovat tapahtumaan monipuolisia elämyksiä tieteestä kulttuuriin, toteaa toimitusjohtaja Mikael Luukanen Turun Yliopistosäätiöstä.

Tapahtuman avauspäivänä torstaina 20.8. perehdytään oppimisen nykytilaan ja tulevaisuuteen muun muassa tekoälyn, sukupuolen ja nuorten hyvinvoinnin näkökulmista. Iltapäivän paneelikeskustelussa etsitään ratkaisuja kysymykseen: Miten Suomen osaamis- ja koulutustaso saadaan nousuun?

Perjantaina 21.8. tapahtumassa keskitytään Saaristomeren tulevaisuuteen ja tarkastellaan erityisesti ihmisen ja saaristoluonnon yhteishyvinvointia. Perjantai-iltapäivän paneelissa keskustellaan siitä, mitä luonnon köyhtymisen pysäyttäminen saaristomerellä vaatii.

Tapahtuman yleisöluentojen ja keskustelutilaisuuksien miljöönä toimii tänä vuonna 300-paikkainen sirkusteltta, jonka tuo Seiliin näyttelijä Martti Suosalon kiertue Teatteri Sirkus Suosalo. Torstai-illalla ohjelmassa nähdään Martti Suosalon suosittu yhden miehen show ”Luolamies” ja perjantaina "Starman”, satiirinen näytelmä luonnon monimuotoisuuden vaarantumisesta.

Ohjelmassa on lisäksi tarjolla opastettuja kierroksia ja kulttuurikävelyitä, jotka tarjoavat mahdollisuuden tutustua Seilin saaren historiaan ja kulttuuriympäristöön.

Tapahtuma on maksuton eikä edellytä ilmoittautumista, mutta opastetuille kierroksille ja teatteriin on erillinen ilmoittautuminen ja lipunmyynti. Tutustuthan myös kuljetuksia, ruokailua ja majoitusta koskeviin ohjeisiin ajoissa. VisitSeilin kautta on ostettavissa päivävierailijoille paketti, joka sisältää Turku-Seili-Turku-kuljetuksen ja lounaan. Varaa päiväpaketti viimeistään 15.8.

Lisätietoja tapahtuman www-sivuilla: Seilin tiede- ja kulttuuripäivät 20.–21.8.2026

Tapahtuman järjestävät Turun yliopistosäätiö, Turun yliopisto, Liedon Säästöpankkisäätiö ja Sakari Alhopuron säätiö.